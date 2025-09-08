Рязко забавяне на ръста на китайския износ заради свити с 1/3 доставки за САЩ

Ръстът на износа на Китай рязко се e забавил през август, след като доставките за САЩ се свиха с една трета на фона на продължаващото търговско напрежение между двете най-големи икономики в света, предадоха световните агенции.
Износът се е повишил с 4,4 на сто на годишна база - най-слабият темп за последните шест месеца и значително по-бавно от увеличението от 7,2 на сто през юли при очаквано повишение от 5 на сто.
Вносът е нараснал с 1,3 на сто на годишна база след ръста от 4,1 на сто през юли. Очакванията бяха за повишение от 3 на сто.
Търговският излишък се е увеличил до 102,3 млрд. долара спрямо 98,24 млрд. долара през юли при прогнозирани 99,4 млрд. долара.
Забавянето се дължи основно на спада от 33 процента в доставките за САЩ.
В средата на август Китай и САЩ се съгласиха да удължат примирието по спора за митата с 90 дни, но високите тарифи остават – включително 30 процента мито върху китайските стоки, влизащи в САЩ, и 10 мито върху американските продукти в Китай.
Износът на китайски стоки за други региони се представя по-добре. Доставките за Европейския съюз са се увеличили с над 10 процента, а тези за Германия – със 7,5 процента.
Китайските производители засилват усилията си да увеличат продажбите в Азия, Африка и Латинска Америка, за да компенсират удара от американските тарифи, макар че заместването на търсенето от САЩ остава трудно, отбелязва БТА.
