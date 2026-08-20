Рюте към Радев: НАТО е в пълна готовност да реагира при заплаха срещу България

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви пълна подкрепа към България и "готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО". В телефонен разговор с българския премиер Румен Радев той за пореден път е потвърдил, че "всяко нападение над страна-членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия".
Рюте и Радев са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии, съобщиха от пресслужбата на правителството.
Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция, посочил Рюте.
Българските власти смятат, че няма пряка заплаха за България въпреки неофициалното предупреждение на Техеран към София заради разрешението американски самолети-цистерни да бъдат базирани в авиобазата "Безмер".
Британското издание "Файнешъл Таймс" съобщи, позовавайки се на два вътрешни източника, че "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво".
България каза, че е затегнала мерките за сигурност в района на "Безмер".
Гърция от своя страна съобщи, че е готова отново да помогне на България като базира ракети "Пейтриът" в северната част на страната, но София засега не е поискала подобна мярка.
В момента в "Безмер" са базирани два американски самолета - цистерни. България даде разрешение за до 8 машини и 250 души.
Радев козирува на Кремъл, но търси закрила от НАТО. Цялата му двойствена политика се срина . Оказва се, че пионката на Москва няма на кого друг да се довери за отбраната на България при реална заплаха от Иран срещу база „Безмер“, освен на Алианса, който самият той ежедневно атакува в речите си. Чорапа като поп знае, че Кремъл не предлага сигурност, а подчинение. Докато мома Петрова увърта пред Техеран в унизителен обяснителен режим, рундьо панически се моли за натовски щит.
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и каква точно новина е това?Или трябва да намерим повод за подмазване на румен решетников?
Тоя рюте е ебахти клоуна. Нещастни фашисти.
Само медиите се правят че вярват на подобни глупотевини. НАТО е клуб за угияване на западни оръжейни компании.
Радев козирува на Кремъл, но търси закрила от НАТО. Цялата му двойствена политика се срина . Оказва се, че пионката на Москва няма на кого друг да се довери за отбраната на България при реална заплаха от Иран срещу база „Безмер“, освен на Алианса, който самият той ежедневно атакува в речите си. Чорапа като поп знае, че Кремъл не предлага сигурност, а подчинение. Докато мома Петрова увърта пред Техеран в унизителен обяснителен режим, рундьо панически се моли за натовски щит.
О, Радев, припари ли ти на д-то? Що към НАТО-то, а? Матушката, нали, а, така.