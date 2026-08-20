Рюте към Радев: НАТО е в пълна готовност да реагира при заплаха срещу България

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви пълна подкрепа към България и "готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО". В телефонен разговор с българския премиер Румен Радев той за пореден път е потвърдил, че "всяко нападение над страна-членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия".

Рюте и Радев са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии, съобщиха от пресслужбата на правителството. съобщиха от пресслужбата на правителството.

Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция, посочил Рюте.

Българските власти смятат, че няма пряка заплаха за България въпреки неофициалното предупреждение на Техеран към София заради разрешението американски самолети-цистерни да бъдат базирани в авиобазата "Безмер".

Британското издание "Файнешъл Таймс" съобщи, позовавайки се на два вътрешни източника, че "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво".

България каза, че е затегнала мерките за сигурност в района на "Безмер".

Гърция от своя страна съобщи, че е готова отново да помогне на България като базира ракети "Пейтриът" в северната част на страната, но София засега не е поискала подобна мярка.

В момента в "Безмер" са базирани два американски самолета - цистерни. България даде разрешение за до 8 машини и 250 души.