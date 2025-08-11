Рюте не изключи Русия да поеме "фактически контрол" върху част от украинските територии

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте смята, че бъдещите мирни преговори между Русия и Украйна вероятно ще се фокусират върху съдбата на украинските територии, които са под руски контрол. Той не изключи възможността Русия да поема фактически конторл върху част от тях и определи срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин в Аляска на 15 август като тест за това доколко Путин е сериозен в намеренията си да сложи край на войната.

"Когато става дума за територии и за признаването им, е възможно в бъдещото споразумение Русия да контролира де-факто, фактически, част от територията на Украйна. Това трябва да бъде ефективно признаване, а не политическо де-юре", каза Рюте в интервю за "ABC News".

Генералният секретар на Алианса направи паралел между това евентуално признаване на фактическия контрол и липсата на юридическо признаване от Запада на съветската окупация на балтийските страни от 1940 до 1991 година, когато те са част от СССР.

Рюте все пак отбеляза, че Украйна е суверенна и че има право сама да определи геополитическото си бъдеще.

По думите му важен въпрос ще бъде как да се продължи напред след прекратяването на огъня, включително какво означава това по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна“

"Що се отнася до пълномащабните преговори, и да се надяваме, че петък ще бъде важна стъпка в този процес. Ще става въпрос за територия. Разбира се, ще става въпрос за гаранции за сигурност, но също и за абсолютната необходимост да се признае, че Украйна сама решава за своето бъдеще, че Украйна трябва да бъде суверенна нация, която решава за своето геополитическо бъдеще – разбира се, без ограничения за числеността на собствените си военни войски. А за НАТО, да няма ограничения за нашето присъствие на източния фланг", коментира Рюте.

В петък американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Аляска, за да обсъдят с потенциално дипломатическо решение на конфликта между Русия и Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски и европейските съюзници настояват, че Киев трябва да бъде част от мирните преговори и интересите на Украйна следва да бъдат защитени.

На въпрос дали съществува риск Тръмп и Путин да се договорят за "нещо, което да възнагради Русия за инвазията ѝ в Украйна", Рюте каза, че вижда подобен риск.

Според него "Тръмп е абсолютно непреклонен в това да доведе тази война до край, но също и в бъдеще да оказва максимален натиск върху Путин".

Рюте смята, че провеждането на срещата на върха между САЩ и Русия е много важна за бъдещето прекратяване на конфликта, въпреки няма да приключи с окончателно споразумение.

Различни медии съобщават, че САЩ и Русия се стремят да постигнат споразумение за прекратяване на войната в Украйна, което може да укрепи окупацията на Русия на части от украинската територия. Това драстично се разминава с официалната позиция на Украйна, че няма да признае руския контрол върху своята суверенна територия.

Зеленски заяви, че всякакви споразумения без Киев биха се равнявали на "мъртви решения".

Късно в събота служител на Белия дом каза, че Тръмп бил готов да проведе тристранна среща с Путин и Зеленски - но засега остават само поисканата от руския лидер и насрочена за петък двустранна среща.

Тръмп обяви, че планира да "започне с Русия", но също така вярвал, че „имаме шанс“ да организираме тристранна среща както с Путин, така и със Зеленски.