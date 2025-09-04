Рюте: Руската икономика не е по-голяма от тази на Тексас, Путин е просто губернатор

Не си струва руският президент Владимир Путин да бъде приеман „твърде сериозно“, заяви генералният секретар на НАТО Рюте на конференция по отбраната на Международния институт по стратегически изследвания (IISS) в Прага.
НАТО не бива да надценява силата на Русия, защото икономиката ѝ „не е по-голяма от тази на Тексас“, каза Рюте.
„Трябва да спрем да правим Путин могъщ – той е губернатор на Тексас, нищо повече. Нека не го приемаме твърде сериозно“, цитира Politico думите на Рюте.
По данни на Росстат миналата година БВП на Русия е бил 201,15 трилиона рубли, или 1,978 трилиона долара (по официалния обменен курс на Централната банка в края на годината). Размерът на икономиката на Тексас по данни на Бюрото за икономически анализ на САЩ, е достигнал 2,709 трилиона долара, или 37% повече от БВП на Русия. В същото време икономиката на Тексас е нараснала с 4,9% през годината, а руската икономика – с 4,3%.
Тексас е икономически вторият по големина щат в САЩ. Калифорния е на първо място с БВП от 4,103 трилиона долара, което е два пъти повече от Русия и изпреварва БВП, например, на третата по големина икономика в света - Япония (4,026 трилиона долара), Индия (3,912 трилиона долара) и Великобритания (3,643 трилиона долара).
Русия не може да решава дали Западът може или не може да изпрати военни в Украйна, заяви Рюте на същата конференция, цитиран от Франс прес.
"Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна? Не руснаците трябва да решават", подчерта той.
Днес Москва предупреди, че ще откаже да обсъжда каквато и да било "чужда намеса" в Украйна, "независимо под каква форма", след като някои европейски страни изразиха готовност да разположат военни в Украйна в рамките на уреждане на конфликта, припомня АФП.
По-късно днес Рюте участва по видеовръзка в срещата на "Коалицията на желаещите" в Париж - тридесетина страни, повечето от тях европейски, които са готови да гарантират сигурността на Украйна след края на боевете, включително чрез изпращането на войски.
Франция и Великобритания председателстват съвместно тази среща, на която съюзниците на Киев искат да покажат на американския президент Доналд Тръмп, че са готови да предоставят на украинската страна гаранции за сигурност, ако Вашингтон им осигури образно казано "предпазна мрежа" и окаже натиск на Москва.
Под понятието "предпазна мрежа" от страна на САЩ се разбира американска подкрепа за европейците в областта на системите за контрол и командване, на разузнаването или за отбраната земя-въздух, казва европейски високопоставен военен, цитиран от Франс прес.
Зеленски: Корейският сценарий е възможен, но няма да гарантира сигурност
Южнокорейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен, но той няма да удовлетвори нуждите ѝ в сферата на сигурността, каза същевременно президентът Володимир Зеленски в интервю за френското издание "Поан", цитирано от Укринформ.
"Южна Корея е пример за тържество на ценностите. Нейното развитие е несъпоставимо с това на Северна Корея, която преживя истински икономически и цивилизационен упадък. Южна Корея направи скок напред по отношение на цивилизация, технологии и икономика, защото поощрява хуманността. А това е най-важното за една страна – фокусът да е върху хората", подчерта украинският лидер.
Той добави, че макар и корейският сценарий за край на войната да е възможен, заплахата от Северна Корея е несравнима с тази от Русия, като освен това по думите му Южна Корея разполага с много по-големи гаранции за сигурност.
"Всичко е възможно – но трябва да признаем, че Южна Корея има голям съюзник – САЩ. А повярвайте ми, тя разполага с достатъчен брой системи за противовъздушна отбрана, за да гарантира сигурността си. Честно казано, Украйна се стреми да получи надеждни гаранции за сигурност, каквито са например зенитно-ракетните комплекси "Пейтриът", притежавани от Южна Корея. Но този паралел има и своите ограничения: населението на Северна Корея е около 20 милиона души, а това на Русия е над 140 млн. Заплахата от Русия е пет-шест, дори десет пъти по-голяма. Пренасянето едно към едно на южнокорейския модел е малко вероятно да удовлетвори нуждите на Украйна в сферата на сигурността", посочи Зеленски и добави, че силно се възхищава на южнокорейския икономически модел.
По-рано съветник по въпросите на сигурността на френския президент Еманюел Макрон каза, че договарянето на прекратяване на огъня е възможно – стига Украйна да получи солидни гаранции за сигурността си, припомня Укринформ.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
19 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
На голям отворко се прави този сега, ама стоеше мирно в Белия дом.
Интересно жълтата чума у белиу дом като каква си я представя блатната джамахирия, като втора икономика след САЩ? Сигурно си мисли , че икономиката на оркостан е по-голяма и от целия ЕС.
ЕЦБ се готви за следващата дългова криза в Европа 04.09.2025 Автор: Обективно
Централата на ЕЦБ във Франкфурт, снимка: Wikimedia
Анализ на Томас Колбе, германски икономист, за ZeroHedge: Преди тринадесет години Марио Драги, тогава президент на Европейската централна банка (ЕЦБ), отвори шлюзовете за ликвидност, за да предотврати колапса на еврозоната. Оттогава структурните проблеми остават нерешени. Сега сме изправени пред следващата глава от грубо закърпената дългова криза. Време е ЕЦБ да подготви …
своя набор от механизми за спешни случаи.
От известно време на световните финансови пазари се наблюдава тревожна тенденция: дългосрочните държавни облигации са подложени на натиск за продажба – дори тези на водещи икономики като САЩ, Япония, Обединеното кралство и до значителна степен Франция. В резултат на това доходността се покачва, заедно с разходите за рефинансиране за вече силно задлъжнелите държави.
Именно т.нар. дълъг край на кривата на доходност тревожи както политиците, така и централните банки. Стабилността на глобалната финансова архитектура се основава на дългосрочните облигации на САЩ, Япония и еврозоната. Банките, суверенните пенсионни фондове и застрахователните системи вече са платили тежка цена от разпродажбите в този сегмент. Структурата е сериозно отслабена – и Европа сега е изправена пред следващата дългова криза.
Това вече не може да се игнорира: дългосрочните държавни облигации, някога смятани за сигурни и носещи положителна реална доходност, загубиха значително доверие. Поглед към политическите сътресения във Франция и упадъка на Обединеното кралство подчертава, че излизането от дълговата спирала – с постоянно нарастващи годишни дефицити и сриващи се социални системи в едно застаряващо, стресирано от миграцията европейско общество – изглежда крайно нереалистично.
Последицата: всеки, който не е законово задължен да държи тези ценни книжа, се освобождава от тях, бягайки към т.нар. сигурни убежища като благородни метали или пари в брой, често в щатски долари или швейцарски франкове – изпитан модел, когато времената станат трудни.
Докато доходността по десетгодишните държавни облигации на Обединеното кралство се повиши над 5,7% във вторник следобед – най-високото ниво от 2009 г. насам – кризата във Франция се задълбочава драстично. На 8 септември се очаква вотът на доверие заради бюджетната политика на строги икономии на премиера Франсоа Байру да се провали. Страната е изправена пред политически хаос и планирана обща стачка, която, следвайки тъжната традиция на това фрагментирано, засегнато от миграцията общество, вероятно ще избухне в насилствени улични сблъсъци в предградията.
Франция отдавна се е превърнала в неуправляема държава, а сега е изложена на риск да се превърне в отправна точка за следващата дългова криза в еврозоната.
Тъмни облаци се събират над Европа – и Германия няма да бъде пощадена. Някога хвалена за консервативната си фискална политика, страната отвори вратата към сериозни пазарни смущения с програма за дълг на стойност трилион евро. Ако Германия жертва кредитоспособността си само за да спечели време и временно решение на кризата в социалната си система, това ще повлече надолу партньорите й от ЕС. От началото на паричния съюз пазарите преплитат кредитоспособността на общността с тази на Германия.
Нито една от кризите в Европа – нито свръхрегулацията, нито енергийната криза, нито миграционният хаос – никога не е била ефективно контролирана. Континентът сега е изложен на следващата дългова криза.
ЕЦБ в действие
Следващата дългова криза вероятно ще следва модела на предишната криза преди 15 години: зараза, разпространяваща се от държава в държава, като всяка от тях ще бъде подложена на изпитание от вълни от разпродажби на облигации върху стабилността и устойчивостта. Това, което може да произхожда от Франция, в крайна сметка ще достигне до Германия чрез силно задлъжнелите южноевропейски държави. Въпросът е: може ли Европейската централна банка (ЕЦБ) да стабилизира ситуацията, както направи с инструментариума си за спешни случаи тогава?
Всяка криза на държавния дълг е и банкова криза. Значителна част от държавните облигации се държат в балансите на търговските банки, а рязък спад на пазарната стойност рискува рязко натрупване на загуби и декапитализация на целия финансов сектор. За да смекчи това, ЕЦБ е разработила арсенал от мерки за ликвидност и стабилизация, които формират ядрото на нейния набор от инструменти за спешни случаи. Те включват LTRO (операции за дългосрочно рефинансиране) и TLTRO (целенасочени операции за дългосрочно рефинансиране), които предоставят на банките дългосрочни нисколихвени заеми, за да осигурят ликвидност и да поддържат кредитния поток към бизнеса и домакинствата.
Съществува и Спешна помощ за ликвидност (ELA), вид предпазен клапан за институции под силен натиск, обикновено обезпечен с държавни облигации или други т.нар. „висококачествени активи“. Наборът от инструменти се допълва от бъдещи насоки и лихвена политика, насочени към стабилизиране на лихвените пазари – често по-скоро с психологически ефект, отколкото материален.
Тук се крие централен недостатък и логическа непоследователност в централното банкиране: именно активите, считани за „висококачествени“, допринесоха за кризата. Високо задлъжнелият, практически необезпечен фиатен кредит – без покритие от злато или материално производство – доведе до масивна кредитна експанзия.
Този контекст включва и огромната програма за задлъжнялост на Германия и, според политиците на ЕС, продължаващата война в Украйна. Ако кредитният кран спре, къщата от карти се срива.
Фокус върху манипулирането на лихвените проценти
Основният фокус на ЕЦБ остава стабилизирането на пазарите на държавни облигации — секторът, който е най-уязвим в условията на криза. Тясно свързана с центъра на властта на ЕС в Брюксел, централната банка действа почти като отдел за ликвидност. Когато пазарът на облигации бъде обхванат от паника, ЕЦБ ще започне да манипулира доходността и да разчиства пазара, както направи преди 15 години.
Изпитани инструменти в подобни случаи са Програмата за закупуване на облигации от публичния сектор (PSPP), която купува държавни облигации за увеличаване на ликвидността, и директните парични транзакции (OMT), активирани само ако засегнатите страни се ангажират с реформи. Нововъведеният Трансмисионен защитен механизъм (TPI) позволява на ЕЦБ да купува облигации, за да намали прекомерните разлики в доходността (спадовете) между държавите членки и да осигури паричното предаване. Този механизъм действа до голяма степен тайно: пазарните интервенции не винаги са видими веднага и могат да се извършват постепенно, дори чрез посредници, за да се избегне паника на пазара.
Политиката на ЕЦБ може да се обобщи просто: преди надвисналия колапс на дълга, нейната задача е да манипулира цялата крива на доходност надолу, за да поддържа илюзията за контролиран публичен дълг – и да предотврати паниката на частните инвеститори.
Има ли прозрачност? На практика не съществува. Задкулисни сделки между ЕЦБ и големите капиталови фондове са рутина. Пазарите се управляват и манипулират активно – свободният пазар и дисциплиниращата сила на покачващите се лихвени проценти отдавна са отминали.
В крайна сметка видовете механизми на ЕЦБ са без значение. Тяхната основна функция е да изглаждат краткосрочните колебания на пазара и да предоставят на политиците широко пространство за маневриране. Самата ЕЦБ се е превърнала в злокачествена сила в евросистемата: пазарно базирани реформи са невъзможни, докато политиците могат да разчитат на нейния предпазен механизъм – независимо дали става въпрос за зелени климатични програми, въоръжаване или други проекти.
Европейската комисия и ЕЦБ се стремят да създадат единен механизъм за управление на дълга, да консолидират националните дългове под егидата на комисията и да използват все по-активно ЕЦБ като пул за ликвидност за стабилизиране на пазарите. По този начин Европа поема курс към централизиран социализъм, като ЕЦБ е ключов фактор.
В случай на системна криза основните стълбове на еврозоната – Франция, Италия и Германия – биха били въвлечени в низходящата спирала. Би било наивно да се вярва, че ситуацията може да се стабилизира единствено чрез кредитни инжекции от ЕЦБ и краткосрочни мерки за ликвидност.
Още по темата:
Потъналата в дългове Франция настоява за общ дълг на страните в ЕС
Германия се въоръжава с дълг и повлича еврозоната към нова криза
ЕЦБ призна, че печатането на пари се оказа грешка
путин сам се постави в ъгъла. Много мизерия и разочарование в този ъгъл.
Руският раков тумор на земята се унищожава трудно, но не е невъзможно. Трябва да се има предвид, че тепърва руските подчовеци им предстои да се сблъскат с последствията от "специалната тридневна специална военна операция" започната от кремълската хунта срещу суверенна съседна държава - дефицит, инфлация, избито мъжко население и прочие от сорта, в комбинация с погнуса, отхвърляне и санкци от цивилизования свят срещу руските нацисти.
Не,не,ама да
Не знам какво ми говориш, тия лицемери вместо да обявят война на Русия и влязат в бой с техните си армии, жертват чужд народ. Никой не е против Запада, но Запада е против хората, Запада иска да разпадне Русия, само че не става само с искане, а с можене и правене. Русия се защитава и не се разпада, има достоен президент и обединен народ.
Ф-ка, няма да захлебиш днес. Забрави да споменеш освен лошото НАТО ( абе много ви плаши това НАТО) и загнилия запад. Едно време в сесесрето все го умирахте и разпадахте запада, пък то май сесерето взе че се разпадна. Ами то откъде акъл у комунист....
Решението на конфликта минава през закриване на НАТО.
Европа да мобилизира сили и ресурс и да дава оръжие на Украйна. На л.няните американски щати, посрещащи масовия убиец Путлер на червен килим не може да се разчита. Решението на конфликта минава през поражение на Раша, сриване на режима в Москва и физическото унищожаване на Путлер. Всичко друго са алабализми.