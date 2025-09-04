Рюте: Руската икономика не е по-голяма от тази на Тексас, Путин е просто губернатор

 Прескочи към основното съдържание
19 коментара
Марк Рюте по време на конференцията в Прага, сн. ЕПА/БГНЕС

Не си струва руският президент Владимир Путин да бъде приеман „твърде сериозно“, заяви генералният секретар на НАТО Рюте на конференция по отбраната на Международния институт по стратегически изследвания (IISS) в Прага.

НАТО не бива да надценява силата на Русия, защото икономиката ѝ „не е по-голяма от тази на Тексас“, каза Рюте.

„Трябва да спрем да правим Путин могъщ – той е губернатор на Тексас, нищо повече. Нека не го приемаме твърде сериозно“, цитира Politico думите на Рюте.

По данни на Росстат миналата година БВП на Русия е бил 201,15 трилиона рубли, или 1,978 трилиона долара (по официалния обменен курс на Централната банка в края на годината). Размерът на икономиката на Тексас по данни на Бюрото за икономически анализ на САЩ, е достигнал 2,709 трилиона долара, или 37% повече от БВП на Русия. В същото време икономиката на Тексас е нараснала с 4,9% през годината, а руската икономика – с 4,3%.

Тексас е икономически вторият по големина щат в САЩ. Калифорния е на първо място с БВП от 4,103 трилиона долара, което е два пъти повече от Русия и изпреварва БВП, например, на третата по големина икономика в света - Япония (4,026 трилиона долара), Индия (3,912 трилиона долара) и Великобритания (3,643 трилиона долара).

Русия не може да решава дали Западът може или не може да изпрати военни в Украйна, заяви Рюте на същата конференция, цитиран от Франс прес.

"Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна? Не руснаците трябва да решават", подчерта той.

Днес Москва предупреди, че ще откаже да обсъжда каквато и да било "чужда намеса" в Украйна, "независимо под каква форма", след като някои европейски страни изразиха готовност да разположат военни в Украйна в рамките на уреждане на конфликта, припомня АФП.

По-късно днес Рюте участва по видеовръзка в срещата на "Коалицията на желаещите" в Париж - тридесетина страни, повечето от тях европейски, които са готови да гарантират сигурността на Украйна след края на боевете, включително чрез изпращането на войски.

Франция и Великобритания председателстват съвместно тази среща, на която съюзниците на Киев искат да покажат на американския президент Доналд Тръмп, че са готови да предоставят на украинската страна гаранции за сигурност, ако Вашингтон им осигури образно казано "предпазна мрежа" и окаже натиск на Москва.

Под понятието "предпазна мрежа" от страна на САЩ се разбира американска подкрепа за европейците в областта на системите за контрол и командване, на разузнаването или за отбраната земя-въздух, казва европейски високопоставен военен, цитиран от Франс прес.

Зеленски: Корейският сценарий е възможен, но няма да гарантира сигурност

Южнокорейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен, но той няма да удовлетвори нуждите ѝ в сферата на сигурността, каза същевременно президентът Володимир Зеленски в интервю за френското издание "Поан", цитирано от Укринформ.

"Южна Корея е пример за тържество на ценностите. Нейното развитие е несъпоставимо с това на Северна Корея, която преживя истински икономически и цивилизационен упадък. Южна Корея направи скок напред по отношение на цивилизация, технологии и икономика, защото поощрява хуманността. А това е най-важното за една страна – фокусът да е върху хората", подчерта украинският лидер.

Той добави, че макар и корейският сценарий за край на войната да е възможен, заплахата от Северна Корея е несравнима с тази от Русия, като освен това по думите му Южна Корея разполага с много по-големи гаранции за сигурност.

"Всичко е възможно – но трябва да признаем, че Южна Корея има голям съюзник – САЩ. А повярвайте ми, тя разполага с достатъчен брой системи за противовъздушна отбрана, за да гарантира сигурността си. Честно казано, Украйна се стреми да получи надеждни гаранции за сигурност, каквито са например зенитно-ракетните комплекси "Пейтриът", притежавани от Южна Корея. Но този паралел има и своите ограничения: населението на Северна Корея е около 20 милиона души, а това на Русия е над 140 млн. Заплахата от Русия е пет-шест, дори десет пъти по-голяма. Пренасянето едно към едно на южнокорейския модел е малко вероятно да удовлетвори нуждите на Украйна в сферата на сигурността", посочи Зеленски и добави, че силно се възхищава на южнокорейския икономически модел.

По-рано съветник по въпросите на сигурността на френския президент Еманюел Макрон каза, че договарянето на прекратяване на огъня е възможно – стига Украйна да получи солидни гаранции за сигурността си, припомня Укринформ.

Русия Украйна Тръмп Рюте гаранции за сигурност коалиция на желаещите
19 коментара

  1. Diogen
    #19

    На голям отворко се прави този сега, ама стоеше мирно в Белия дом.

  2. Keyser Söze
    #18

    Интересно жълтата чума у белиу дом като каква си я представя блатната джамахирия, като втора икономика след САЩ? Сигурно си мисли , че икономиката на оркостан е по-голяма и от целия ЕС.

  3. т€еритория на Мики Маус
    #17

  4. Quo
    #16

    путин сам се постави в ъгъла. Много мизерия и разочарование в този ъгъл.

  5. В и К
    #15
    Отговор на коментар #13

    Руският раков тумор на земята се унищожава трудно, но не е невъзможно. Трябва да се има предвид, че тепърва руските подчовеци им предстои да се сблъскат с последствията от "специалната тридневна специална военна операция" започната от кремълската хунта срещу суверенна съседна държава - дефицит, инфлация, избито мъжко население и прочие от сорта, в комбинация с погнуса, отхвърляне и санкци от цивилизования свят срещу руските нацисти.

  6. ГошоГошев
    #14

    Не,не,ама да

  7. F16
    #13

    Не знам какво ми говориш, тия лицемери вместо да обявят война на Русия и влязат в бой с техните си армии, жертват чужд народ. Никой не е против Запада, но Запада е против хората, Запада иска да разпадне Русия, само че не става само с искане, а с можене и правене. Русия се защитава и не се разпада, има достоен президент и обединен народ.

  8. Jordan M.
    #12
    Отговор на коментар #11

    Ф-ка, няма да захлебиш днес. Забрави да споменеш освен лошото НАТО ( абе много ви плаши това НАТО) и загнилия запад. Едно време в сесесрето все го умирахте и разпадахте запада, пък то май сесерето взе че се разпадна. Ами то откъде акъл у комунист....

  9. F16
    #11

    Решението на конфликта минава през закриване на НАТО.

  10. anton nikolov
    #10

    Европа да мобилизира сили и ресурс и да дава оръжие на Украйна. На л.няните американски щати, посрещащи масовия убиец Путлер на червен килим не може да се разчита. Решението на конфликта минава през поражение на Раша, сриване на режима в Москва и физическото унищожаване на Путлер. Всичко друго са алабализми.

