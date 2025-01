С 13 номинации за Оскар "Емилия Перес" постави рекорд сред чуждоезичните филми

След опустошителните горски пожари в Лос Анджелис, които удариха сърцето на филмовата индустрия, закъсалият Холивуд застана зад испаноезичния мюзикъл за наркобос с транссексуалната идентичност "Емилия Перес", който постави рекорд за неанглоезичен филм в номинациите за наградите "Оскар", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА в четвъртък.

"Емилия Перес" - испаноезичната комедия на френския режисьор Жак Одиар, получи 13 номинации, сред които във водещата категория за най-добър филм, режисьор и актриса в главна роля.

Въпреки водещата си роля в Холивуд, стрийминг платформата Нетфликс никога не е печелила топ отличието за най-добър филм. Много от нейните претенденти, сред които "Манк", "Ирландецът" и "Рома", преди са получавали голям брой номинации, но са се разминавали с водещата награда.

"Емилия Перес" може да се окаже най-добрият шанс на Нетфликс досега. Комедията на Жак Одиар стана най-номинираният неанглоезичен филм в историята на "Оскар"-ите, изпреварвайки друга продукция на стрийминг платформата - "Рома", която беше с 10 номинации.

По 10 номинации за тазгодишните награди "Оскар" получиха мюзикълът "Злосторница" и следвоенният епос "Бруталистът", сред които за най-добър филм.

В надпреварата за "Оскар" следват "Конклав" с девет номинации, "Напълно непознат" с осем и отличеният със "Златна палма" в Кан "Анора" с шест.

Номинациите за отличията, присъждани от американската Академия за кинематографично изкуство и наука, бяха оповестени от актьорите Рейчъл Сенот и Боуен Янг чрез различни платформи.

Сред най-големите изненади бяха номинациите във водещата категория на бразилския филм "Все още съм тук", чиято звезда Фернанда Торес намери място сред претендентките за "Оскар" за най-добра актриса, и на "Момчетата от Никел".

Във водещата категория за най-добър филм са номинирани "Емилия Перес", "Анора", "Бруталистът", "Напълно непознат", "Конклав", "Дюн: Част втора", "Все още съм тук" (I'm Still Here), "Момчетата от "Никел" (Nickel Boys), "Веществото" и "Злосторница".

С номинации за най-добър режисьор са Шон Бейкър за "Анора", Брейди Корбет за "Бруталистът", Джеймс Манголд за "Напълно непознат", Жак Одиар за "Емилия Перес" и Корали Фаржа за "Веществото".

Отличието за най-добър актьор ще си оспорват Ейдриън Броуди за "Бруталистът", Тимъти Шаламе за "Напълно непознат", Колман Доминго за "Синг Синг", Рейф Файнс за "Конклав" и Себастиан Стан за "Стажантът".

В категорията за най-добра актриса са номинирани Синтия Ериво за "Злосторница", Карла София Гаскон за "Емилия Перес", Майки Мадисън за "Анора", Деми Мур за "Злосторница" и Фернанда Торес за "Все още съм тук".

Гаскон стана първата транс актриса с номинация за "Оскар".

С номинации за най-добър актьор в поддържаща роля са Юра Борисов за "Анора", Кийрън Кълкин за "Истинска болка", Едуард Нортън за "Напълно непознат", Гай Пиърс за "Бруталистът" и Джеръми Стронг за "Стажантът".

Носителката на приза за най-добра актриса в поддържаща роля ще бъде избрана измежду Моника Барбаро за "Напълно непознат", Ариана Гранде за "Злосторница", Фелисити Джоунс за "Бруталистът", Изабела Роселини за "Конклав" и Зоуи Салдана за "Емилия Перес".

"Анора", "Бруталистът", "Истинска болка", "5 септември" и "Веществото" са с номинации за оригинален сценарий, а "Напълно непознат", "Конклав", "Емилия Перес", "Момчетата от "Никел" и "Синг Синг" - за адаптиран сценарий.

В категорията за най-добър международен филм са номинирани "Все още съм тук" (Бразилия), "Момичето с иглата" (Дания), "Емилия Перес" (Франция), "Семето на свещената смокиня" (Германия) и "Флоу" (Латвия).

С номинации за най-добър анимационен филм са "Флоу", "Отвътре навън 2", "Мемоарите на един охлюв", Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl и "Дивият робот".

В категорията за най-добър документален филм са номинирани "Дневници от черната кутия" (Black Box Diaries), No Other Land, "Порцеланова земя", Soundtrack to a Coup d'Etat и "Захарна тръстика" (Sugarcane).

С номинации за оригинална музика са Даниъл Блумбърг за "Бруталистът", Фолкер Бертелман, известен и като Хаушка, за "Конклав", Клеман Дюкол и Камий за "Емилия Перес", Джон Пауъл и Стивън Шуорц за "Злосторница" и Крис Бауърс за "Дивият робот".

В категорията за песен от филм са номинирани Never Too Late от Elton John: Never Too Late, El Mal от "Емилия Перес", Mi Camino от "Емилия Перес", Like a Bird от "Синг Синг" и The Journey от The Six Triple Eight.

С номинация за операторско майсторство са филмите "Бруталистът", "Дюн: Част втора", "Емилия Перес", "Мария" и "Носферату".

В категорията за костюми номинираните са Ариан Филипс за "Напълно непознат", Лизи Кристъл за "Конклав", Джанти Йейтс за "Гладиатор II", Линда Муир за "Носферату" и Пол Тейзуел за "Злосторница".

С номинации в категорията за монтаж са "Анора", "Бруталистът", "Конклав", "Емилия Перес" и "Злосторница".

Номинации за дизайн на продукция получиха "Бруталистът", "Конклав", "Дюн: Част втора", "Носферату" и "Злосторница".

В категорията за звук са номинирани "Напълно непознат", "Дюн: Част втора", "Емилия Перес", "Злосторница" и "Дивият робот".

С номинация за визуални ефекти са филмите "Пришълецът: Ромул", Better Man, "Дюн: Част втора", "Кралството на планетата на маймуните" и "Злосторница".

В категорията за грим и прически са номинирани "Различен човек" (A Different Man), "Емилия Перес", "Носферату", "Веществото" и "Злосторница".

С номинации за най-добър късометражен документален филм са Death by Numbers, I Am Ready, Warden, "Инцидент", "Инструменти на биещо сърце" (Instruments of a Beating Heart) и "Единственото момиче в оркестъра" (The Only Girl in the Orchestra).

Носителят на приза за най-добър късометражен анимационен филм ще бъде избран измежду "Красиви мъже" (Beautiful Men), "В сянката на кипариса" (In the Shadow of the Cypress), "Вълшебни бонбони" (Magic Candies), Wander to Wonder и Yuck!

В категорията за най-добър късометражен игрален филм с номинации са A Lien, "Ануджа", "Не съм робот", "Последният рейнджър" и "Човекът, който не можеше да мълчи" (The Man Who Could Not Remain Silent).

Говорейки преди оповестяването на номинациите, президентът на американската Академия за кинематографично изкуство и наука Джанет Янг каза: "Това със сигурност беше трудно време за Лос Анджелис, където работят и живеят много членове на нашата филмова индустрия. Последните няколко седмици обаче доказаха онова, което вече знаем - киноиндустрията ни и Лос Анджелис са устойчиви, а от почти един век наградите "Оскар" ни събират, за да обединим и отпразнуваме нашата глобална филмова общност".

Първоначално беше планирано номинациите за отличията да бъдат оповестени на 17 януари. След избухването на 7 януари на пожарите в Пасифик Палисейдс, Алтадена и други райони около Лос Анджелис, които причиниха невиждани опустошения, Академията за кинематографично изкуство и наука удължи срока за гласуване и отложи на два пъти обявяването на номинациите.

На този фон се появиха призиви към киноакадемията да отмени изцяло връчването на "Оскар"-ите. От ръководството ѝ обаче казаха, че церемонията на 2 март трябва да се състои заради икономическото въздействие на наградите върху Лос Анджелис и като символ на устойчивостта на индустрията.

Организаторите на "Оскар"-ите обещаха, че тазгодишните отличия ще "отпразнуват работата, която ни обединява като глобална филмова общност, и ще отдадат признание на онези, които се бориха толкова смело срещу горските пожари".

Академията все пак отмени годишния си обяд на номинираните.

Наградите "Оскар" ще бъдат раздадени за 97-и път на 2 март в театър "Долби" в Лос Анджелис. Водещ на церемонията ще бъде Конан О'Брайън.