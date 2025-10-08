С 223 км/ч по "Тракия": За месец тол системата е заснела 38 хил. нарушения

Почти 38 хил. нарушения са заснети от камерите на тол системата за месец, съобщи МВР. В полицията са постъпили 37 900 файла с данни за нарушения. Те са заснети на общо 12 отсечки, на които се мери средна скорост.
По "Тракия" с 223 км/ч
Най-сериозните превишения на скоростта са заснети на магистрала „Тракия“ край Пловдив. В отсечката Радиново - Цалапица е засечена кола, движеща се със скорост 223 км/ч. Друг автомобил е засечен на същото място, но в обратната посока да кара с 222 км/ч. А в отсечката Ихтиман-Вакарел друг нарушител се е движел с 219 г.
"В масивите на МВР за периода са документирани и над 4 200 записа, свързани с неизползване на обезопасителни колани и нарушаване на забраната за движение в лентата за принудително спиране", пишат от полицията
Връчване
Процедурата по връчване на глобите е същата като тази при електронните фишове. Те може да бъдат изпратени по пощата или връчени от полицаи при проверка на пътя.
Ако се предвижда отнемане на книжката, шофьорът се вика в МВР.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.