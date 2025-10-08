С 223 км/ч по "Тракия": За месец тол системата е заснела 38 хил. нарушения

Почти 38 хил. нарушения са заснети от камерите на тол системата за месец, съобщи МВР. В полицията са постъпили 37 900 файла с данни за нарушения. Те са заснети на общо 12 отсечки, на които се мери средна скорост.

По "Тракия" с 223 км/ч

Най-сериозните превишения на скоростта са заснети на магистрала „Тракия“ край Пловдив. В отсечката Радиново - Цалапица е засечена кола, движеща се със скорост 223 км/ч. Друг автомобил е засечен на същото място, но в обратната посока да кара с 222 км/ч. А в отсечката Ихтиман-Вакарел друг нарушител се е движел с 219 г.

"В масивите на МВР за периода са документирани и над 4 200 записа, свързани с неизползване на обезопасителни колани и нарушаване на забраната за движение в лентата за принудително спиране", пишат от полицията

Връчване

Процедурата по връчване на глобите е същата като тази при електронните фишове. Те може да бъдат изпратени по пощата или връчени от полицаи при проверка на пътя.

Ако се предвижда отнемане на книжката, шофьорът се вика в МВР.