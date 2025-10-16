С бутане на болнично легло призоваха държавата да се ангажира с обновяване на детските отделения

Доброволци от фондация "За доброто" бутаха старо болнично легло по улиците на София в четвъртък, за да привлекат вниманието на обществото и най-вече на държавата към проблемите на детското здравеопазване и амортизираната материална база в много лечебни заведения, където продължават да се лекуват деца. Акцията “Бутаме детското здравеопазване“ тръгна от сградата на Специализираната детска болница “Проф.Иван Митев“ на бул. “Гешов“ и стигна до Министерството на здравеопазването на площад “Света Неделя“ 5, където старото болнично легло беше завързано с верига на един от стълбовете на уличното осветление.

По време на шествието доброволците показваха на минувачи снимки от неремонтирани детски отделения в страната и обясняваха исканията си.

Вече пет години фондация “За доброто“ чрез нейния проект “Светулка“ обновява със собствени усилия и с помощта на дарители педиатрични отделения на болници в страната, като вече са завършени 10 отделения.

Сега настояват държавата да влезе в ролята си и тази инициатива да бъде продължена с приемането на Национална програма за подобряване на средата в детските отделения. Въпреки няколко написани писма до МЗ, досега отговор от министерството няма, коментира председателят на фондация “За Доброто” Надежда Рангелова. Реакция не последва и след като старото болнично легло беше завързано с вериги пред министерството. Представителите на фондацията не бяха приети в МЗ на среща, а по-късно от МЗ излязоха с позиция, че инвестират в детското здравеопазване.

Опитът на фондацията от вече обновените детски отделения показва, че ремонтът на едно детско отделение струва средно 500 000 лв и с бюджет от 15 милиона лева могат да бъдат напълно преобразени отделенията във всички областни болници.

От "За Доброто" настояват държавата да влезе в ролята си и да осигури средства за ремонтите, а фондацията е готова да предостави експертизата си от вече трансформираните детски отделения по проекта "Светулка".

От Министерството на здравеопазването коментираха по-късно, че инвестират над 130 млн. лв. в педиатрични клиники и отделения, като за последните 5 години са осигурени значителни капиталови разходи за подобряване на материално-техническата база в различни педиатрични структури. В периода 2021-2025 г. на болници в София, Пловдив, Видин и Шумен са отпуснати общо 29 923 450 лв. за ремонти, обновяване на средата и закупуване на съвременна медицинска апаратура.

От МЗ припомнят, че в Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. Иван Митев" средства са насочени за високотехнологично оборудване и за ремонт на част от диагностично-консултативния блок, както и за многофункционално отделение по образна диагностика. В университетската болница "Св. Георги“ в Пловдив е изграден нов лечебно-диагностичен блок по педиатрични и онкологични специалности.

От МЗ припомнят, че са заделени и средства за модернизация на педиатричната помощ по Плана за възстановяване и устойчивост.

Осигурените средства са 101 073 160 лв. с ДДС и са за доставка на високотехнологична медицинска апаратура за 35 педиатрични клиники и отделения в страната.

Проведени са обществени поръчки, сключени са договори и вече започнаха доставки на ангиографски системи, ехографи, компютърни томографи, ядрено-магнитни резонанси, респиратори, оборудване за интензивно лечение и др.

Дейностите се изпълняват по график, а срокът за приключване на доставките и монтажа е 30 юни 2026 г.

От МЗ допълват, че държавата участва и в изграждането на новата детска болница в Бургас.

Детското здравеопазване е категоричен приоритет, по който МЗ работи устойчиво чрез целенасочени инвестиции в модернизацията на педиатричните отделения и клиники в цялата страна, казаха от МЗ.