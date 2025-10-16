 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

С бутане на болнично легло призоваха държавата да се ангажира с обновяване на детските отделения

Здравното министерство: Инвестираме 130 млн. лв. в педиатрични клиники и отделения

Мартина Бозукова 0 коментара
С бутане на болнично легло призоваха държавата да се ангажира с обновяване на детските отделения

Доброволци от фондация "За доброто" бутаха старо болнично легло по улиците на София в четвъртък, за да привлекат вниманието на обществото и най-вече на държавата към проблемите на детското здравеопазване и амортизираната материална база в много лечебни заведения, където продължават да се лекуват деца. Акцията “Бутаме детското здравеопазване“ тръгна от сградата на Специализираната детска болница “Проф.Иван Митев“ на бул. “Гешов“ и стигна до Министерството на здравеопазването на площад “Света Неделя“ 5, където старото болнично легло беше завързано с верига на един от стълбовете на уличното осветление.

По време на шествието доброволците показваха на минувачи снимки от неремонтирани детски отделения в страната и обясняваха исканията си.

Още по темата

“Ще им го добутаме под носа, за да го видят“. Защо граждани ще влачат старо болнично легло до прозорците на МЗ

“Ще им го добутаме под носа, за да го видят“. Защо граждани ще влачат старо болнично легло до прозорците на МЗ

Вече пет години фондация “За доброто“ чрез нейния проект “Светулка“ обновява със собствени усилия и с помощта на дарители педиатрични отделения на болници в страната, като вече са завършени 10 отделения. 

Сега настояват държавата да влезе в ролята си и тази инициатива да бъде продължена с приемането на Национална програма за подобряване на средата в детските отделения. Въпреки няколко написани писма до МЗ, досега отговор от министерството няма, коментира председателят на фондация “За Доброто” Надежда Рангелова. Реакция не последва и след като старото болнично легло беше завързано с вериги пред министерството. Представителите на фондацията не бяха приети в МЗ на среща, а по-късно от МЗ излязоха с позиция, че инвестират в детското здравеопазване.

Опитът на фондацията от вече обновените детски отделения показва, че ремонтът на едно детско отделение струва средно 500 000 лв и с бюджет от 15 милиона лева могат да бъдат напълно преобразени отделенията във всички областни болници.

От "За Доброто" настояват държавата да влезе в ролята си и да осигури средства за ремонтите, а фондацията е готова да предостави експертизата си от вече трансформираните детски отделения по проекта "Светулка".

Още по темата

Колко струва всички детски отделения в страната да изглеждат така (галерия)

Колко струва всички детски отделения в страната да изглеждат така (галерия)

От Министерството на здравеопазването коментираха по-късно, че инвестират над 130 млн. лв. в педиатрични клиники и отделения, като за последните 5 години са осигурени значителни капиталови разходи за подобряване на материално-техническата база в различни педиатрични структури. В периода 2021-2025 г. на болници в София, Пловдив, Видин и Шумен са отпуснати общо 29 923 450 лв. за ремонти, обновяване на средата и закупуване на съвременна медицинска апаратура.

От МЗ припомнят, че в Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. Иван Митев" средства са насочени за високотехнологично оборудване и за ремонт на част от диагностично-консултативния блок, както и за многофункционално отделение по образна диагностика. В университетската болница "Св. Георги“ в Пловдив е изграден нов лечебно-диагностичен блок по педиатрични и онкологични специалности.

От МЗ припомнят, че са заделени и средства за модернизация на педиатричната помощ по Плана за възстановяване и устойчивост.

Още по темата

МЗ купува медицинска апаратура на детските отделения за 51.6 млн. лв. по ПВУ

МЗ купува медицинска апаратура на детските отделения за 51.6 млн. лв. по ПВУ

Осигурените средства са 101 073 160 лв. с ДДС и са за доставка на високотехнологична медицинска апаратура за 35 педиатрични клиники и отделения в страната.

Проведени са обществени поръчки, сключени са договори и вече започнаха доставки на ангиографски системи, ехографи, компютърни томографи, ядрено-магнитни резонанси, респиратори, оборудване за интензивно лечение и др.

Дейностите се изпълняват по график, а срокът за приключване на доставките и монтажа е 30 юни 2026 г.

От МЗ допълват, че държавата участва и в изграждането на новата детска болница в Бургас.

Детското здравеопазване е категоричен приоритет, по който МЗ работи устойчиво чрез целенасочени инвестиции в модернизацията на педиатричните отделения и клиники в цялата страна, казаха от МЗ. 

Ключови думи

детско здравеопазване фондация "За доброто" Бутаме детското здравеопазване
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни