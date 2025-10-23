С груби нападки срещу ЕС Орбан опитва да спаси изплъзващата му се власт

Националистическият премиер Виктор Орбан обвини в четвъртък Европейския съюз, че иска да наложи "марионетно" правителство на Унгария и представи изборите догодина като избор между мир или война, в която унгарците да "умрат за Украйна".

Докато десетки хиляди негови поддръжници изпълваха централния площад в Будапеща, Орбан заяви, че Брюксел иска война и възнамерява в крайна сметка да раздели Украйна, предаде Ройтерс.

Събитието бе организирано по случай отбелязването на годишнината от Унгарското въстание от 1956 г., . Орбан се изправя пред най-сериозната заплаха пред 15-годишното си управление в лицето на проевропейска опозиционна партия преди парламентарните избори следващата година.

Отбелязването на годишнината от антисъветското въстание в Унгария се появява в деликатен момент за Орбан, който се противопостави на политиката на ЕС за военна помощ за Украйна след нахлуването на Русия, и поддържа добри взаимоотношения с Кремъл въпреки неговата изолация от останалите държави членки на ЕС.

Орбан, дългогодишен съюзник на американския президент Доналд Тръмп, който се застъпваше за мир в Украйна, без да посочва на каква цена за украинската страна ще бъде постигнат, възлагаше също големи надежди за насрочената среща в Будапеща между Тръмп и руския президент Владимир Путин. Но вчера Тръмп отложи срещата, като изтъкна липсата на напредък в дипломатическите усилия и усещането, че времето не е подходящо за събитие от такъв мащаб. Американският президент наложи санкции на двете най-големи нефтени компании на Русия, в опит да лиши Москва от жизненоважни приходи.

Унгария разчита до голяма степен на руски енергийни суровини и не беше ясно дали тези американски мерки биха могли да застрашат снабдяването на страната с нефт.

Орбан, който се обърна към събралото се множество към 12:00 ч. местно време (13:00 ч. българско време) заяви по-рано, че "денят на шествието за мира в Будапеща" е дошъл.

"Днес ние изпращаме послание към целия свят - Унгария казва НЕ на войната! Ние няма да умираме за Украйна. Няма да изпратим децата си на заколение по нареждане на Брюксел", написа в социалните мрежи унгарският премиер.

"Ето защо те искат да вкарат Украйна в ЕС на всяка цена... да внесат война в Европа и да отнесат пари от ЕС в Украйна", каза Орбан на митинга пред парламента.

Поддръжниците на премиера преминаха по моста над Дунав с призиви "Не искаме да умираме за Украйна" в момент, когато в Брюксел се провеждаше среща на върха. Някои от тях заявиха, че защитата на суверенитета на страната е от най-голямо значение.

"Суверенитетът на Унгария е под заплаха от няколко посоки, като най-голямата заплаха според мен идва от имперските амбиции на Европейския съюз", посочи демонстрант, цитиран от Ройтерс.

На парламентарните избори през април следващата година Орбан ще се изправи срещу дясноцентристката партия "Тиса" на опозиционера Петер Мадяр, която води в повечето социологически проучвания. Опозиционерът разчита да привлече избиратели на Орбан, които са разочаровани от неговата политика, особено предвид факта, че икономиката отчита слаб ръст след инфлационен шок, отбелязва Ройтерс.

Поддръжниците на Мадяр призоваха за промяна

Мадяр, който обвинява Орбан за това, че управлява все по-авторитарно и корумпирано правителство, също се обърна към своите привърженици. Той обеща да запази Унгария здраво закотвена в Европейския съюз и НАТО.

Развявайки националното знаме, Мадяр се качи на подиума, докато неговите поддръжници изпълниха историческия площад на героите в Будапеща. Те викаха: "Стига ни" и "Руснаците, прибирайте се".

Унгарският президент си спомни 1989 г., когато Орбан стана известен, като се изправи и поиска съветските войски да напуснат Унгария по време на церемония по препогребението на бившия премиер Имре Наги, който ръководеше антисъветското въстание от 1956 г.

"Този политик, който поиска руските войски да напуснат Унгария, сега е най-лоялният съюзник на Кремъл", каза опозиционният лидер.

"Той изгради система, в която властта е централизирана, пресата е под контрол... и страната се управлява от страх."

Поддръжниците му заявиха, че е време за промяна. "Писна ми от тази система, която е в сила от 15 години", каза Ищван Циркуш, според който младите хора бягат от страната.

"Плъзгаме се надолу, БВП е на най-ниското ниво в сравнение с Европа."