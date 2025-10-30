С инвестиция от 19 млн. лв. китайска компания откри завод край Пловдив

"ЗиЕс Юръп" (ZS Europe) - дъщерно дружество на китайската компания Shanghai Unison Aluminium Products Co., официално откри завода си край Пловдив в Тракия икономическа зона.
Предприятието е специализирано в производството на високотехнологични алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия.
Инвестицията е за близо 19 млн. лв., а плановете са за откриване на над 100 нови работни места.
Това е първата успешна китайска индустриална инвестиция в България и цели да снабдява големи автомобилни производители, като Tesla, Volvo и Fiat, с компоненти за каросерии, фокусирани най-вече върху електрически превозни средства.
Новият завод е изграден върху имот от 35 000 кв. м. През първия етап са построени 12 000 кв. М производствени площи. Вторият етап, който вече е в процес на изграждане, предвижда разширяване с още 10 000 кв. м производствена площ. Очакванията са общата инвестиция в предприятието да достигне 35 млн. евро, а броят на персонала да нарасне до 200 души.
"Твърдо вярвам, че фундаментът за успешното икономическо развитие е индустрията. Тя е тази основа, която може да гради всичко останало - и услуги с висока добавена стойност, и свързани с нея производства", каза вицепремиерът Томислав Дончев при откриването на завода.
Според него България трябва да се стреми към производство на цял краен продукт - автомобил, камион, самолет.
"Натрупахме опит с производството на компоненти. Редно е да претендираме за цяло изделие. Постигнали сме това технологично ниво, конкурирайки се с другите на световните пазари", каза Томислав Дончев.
На церемонията присъстваха още генералният мениджър на Shanghai Unison Aluminum Products Co. - Луо Шибинг, създателят и изпълнителен директор на Тракия икономическа зона - инж. Пламен Панчев, както и представители на местната власт от Пловдив и община Марица.
