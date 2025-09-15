С "Колелото на съдбата" и 333 награди А1 празнува 30-годишен юбилей

Послучай 30-годишния юбилей на технологичния лидер у нас А1, от 15 септември до 23 ноември всеки регистриран потребител на приложението и на уеб портала a1.bg може да завърти "Колелото на съдбата" и да спечели множество награди, след които и 333 предметни. Сред тях са неограничени минути за национални разговори и неограничени мегабайти и скорост, валидни 24 часа от активацията, или роуминг пакет и 500 международни минути към ЕС, които могат да бъдат използвани в рамките на 30 дни.
Колелото има също така три сектора, които дават възможност за участие в тегленето на предметни награди – 300 смартчасовника Huawei Watch FIT 4 Pro и 30 смартфона Samsung Galaxy S25 Edge. В края на кампанията трима късметлии ще си тръгнат и с големите награди – автомобили BMW 318i, съобщи телекомът в понеделник.
През 1995 г. в България се появява първият GSM оператор "Мобилтел", който преминала през технологични революции и промяна на идентичността си – през Мтел до А1.
От първия SMS и 3G, който направи възможен джобния интернет, през 4G и 5G ULTRA – всяка стъпка бележи нов етап на свързаност. През 2013 г. компанията отново е пионер с приложението за управление на услуги през смартустройство – днешното Моят А1, което вече е част от ежедневието на милиони потребители, отбелязва компанията.
Трийсет години след първия GSM разговор телекомът продължава да е синоним на иновации, свързаност и нови възможности – включително и в дигиталното дарителство, посочва се в съобщението. С новата услуга Дарение в Моят А1 клиентите могат да подкрепят значими каузи чрез услуги Select – такива, които променят средата около нас и придават смисъл отвъд празника.
