С парите за заплати на медиците ще се вдигат цени на клинични пътеки

Държавният трансфер от 260 млн евро за повишение заплатите на млади лекари и медицински сестри ще бъде използван за увеличение цените на клиничните пътеки, а не целево и директно за възнаграждения. Това съобщи пред журналисти управителят на НЗОК Петко Стефановски във вторник.

"По закон НЗОК закупува медицински дейности, а не се занимава с плащане на заплати", обясни той. Затова при последните корекции в бюджета е решено, че през клиничните пътеки е начинът да бъдат подпомогнати лечебните заведения да достигнат минималните прагове от 1860 евро за лекар без специалност и 1550 евро за медицинска сестра.

За целта НЗОК предстои да направи анализ по болници, за да види кои от тях имат затруднения с достигането на минималните прагове и по кои клинични пътеки работят основно, за да се насочат средства за корекция на цените на тези пътеки.

Увеличението на цените на клиничните пътеки обаче трябва да залегне в новия Национален рамков договор, а преговорите с Лекарския съюз по него ще отнемат време. Затова болниците ще получат тримесечен гратисен период и вероятно увеличението ще стане факт през март-април със задна дата от 1 януари.

Първоначалната идея беше държавният трансфер да е целеви и само за заплати, но идеята не се хареса на болнични асоциации и БЛС, които настояха парите да са за медицински дейности и оттам болниците да ги ползват за увеличение на заплатите.

Всички досегашни опити за повишение на заплати през цени на пътеки са се проваляли и парите не са стигали до най-ощетените. Не е ясно какви са гаранциите, че този път поскъпването на пътеките ще доведе до реален ръст на заплати.