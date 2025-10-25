С полицейски ескорт: Лувърът премести част от бижутата си във Френската централна банка

Част от бижута на Лувъра бяха преместени с полицейски ескорт в трезори на Френската централна банка.

Преди дни парижкият музей беше евакуиран и затворен, след като четирима маскирани крадци проникнаха в галерията "Аполо", където се съхраняват много кралски бижута на Франция. Те разбиха две витрини и откраднаха осем бижута, които някога са принадлежали на френски кралици и императрици, с приблизителна стойност 88 милиона евро.

Все още няма следа от извършителите или от откраднатите бижута.

Останалите кралски бижута, които бяха изложени в галерия "Аполо", както и други бижута, са преместени.По информацията на RTL, те са били поставени в трезор с висока степен на сигурност, намиращ се на 26 метра под земята. Около 90% от златния резерв на Франция също се съхранява там.

Преместването на ценностите се счита за извънредна мярка. Бележниците на Леонардо да Винчи, чиято стойност се оценява на над 600 милиона евро, се съхраняват в тези трезори от няколко години, припомня БТА.

Междувременно докато френската полиция продължават да се чудят как крадците са успели дръзко да откраднат безценни бижута посред бял ден, германска компания използва момента, за да привлече внимание и да си направи реклама. Причината - извършителите са използвали тяхна вишка, за да влязат в музея. От компанията публикуваха снимка от Лувъра с тяхната вишка и надпис, който гласи: "Когато нещо трябва да се свърши бързо".

Александър Бьокер, който е собственик на фирмата, разказал пред CNN, че той и съпругата му били шокирани, когато в неделя за първи път видели новината и осъзнали, че вишката им е била използвана за този обир.

"След като първоначалният шок отмина, надделя черният хумор", каза той.