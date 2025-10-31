Ще се пътували с влак за час между София и Пловдив през 2030 г. - този въпрос си задават стотици жители на двата най-големи български града. Отговорът е положителен, но при "благоприятни инженерни условия". Така отговаря Нели Андреева, и.д. заместник-изпълнителен директор на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) по време на Комитета за наблюдение на програма "Транспортна свързаност", която се финансира от еврофондовете.

Очакваното завършване на най-мащабния жп проект у нас между Елин Пелин и Костенец, който е част от железопътната магистрала "Тракия", е през септември 2030 г.

Началото на модернизацията на участъка с "движещите" се тунели беше поставено през 2016 г. Строителството обаче се забави с около 3 години. Причините - обжалвания на процедурите за избор на изпълнители, забавени отчуждителни процедури, неиздадени разрешения за строеж и за капак - оскъпяване на строителството заради пандемията от коронавирус и военния конфликт между Русия и Украйна, който доведе до инфлация на цените.

Стойността на целия проект е над 1.3 милиарда лева., от които над 706 млн. лева е безвъзмездната помощ от Кохезионния фонд, а останалите близо 604 млн. лв. се осигуряват от държавния бюджет.

Предизвикателствата

Изграждането на жп линията Елин Пелин - Костенец е най-сложният железопътен участък, изпълняван у нас в момента, каза пред Mediapool инж. Крум Палапуов, ръководител на звеното за подготовка, управление и изпълнение на проекта.

"Трасето преминава през пресечен терен - през Вакарелските възвишения, течението на река Марица и тесните участъци на Момин проход и Костенец, характеризира се с много сложна геометрия и труднодостъпни участъци, което от своя страна силно затруднява логистиката", посочи причините той.

В момента се изгражда почти 52 км двойна железопътна линия, по която има 10 тунела с обща дължина 21 км. В този участък се строи най-дългият и първият двутръбен жп тунел в страната с дължина от 6.7 км край Вакарел. При прокопаването на тунела се появиха проблеми с геологията. При проверката на място през март вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов възкликна: "целият е на вълни и се движи".

А освен този тунел трябва да бъдат прокопани още няколко дълги тунела. Равносметката към момента е, че от десетте тунела с обща дължина 21 км, два са напълно прокопани и се прави облицовката им, а общо са прокопани над 10 км от тунелите.

Заради забавеното изграждане на тунелите, особено на проблемния край Вакарел, проектът беше поставен сред рисковите по програма "Транспортна свързаност" на последното заседание на Комитета за наблюдение на програмата.

Освен тунелите по трасето трябва да бъдат изградени и още 25 мостови съоръжения, естакади, надлези, посочи инж. Крум Палапуов.

Строителите

Модернизацията на 52-километровия участък е разделена на три лота с цел по-бързото строителство.

Първите 20 км се изпълняват от обединението ДЗЗД "Джен-Дуй жп Елин Пелин". Стойността на договора с тях е 498.8 млн. лв. без ДДС. В обединението влизат две големи турски компании - "Дженгиз" и "Дуйгу", които имат опит с изграждането на новото летище на Истанбул, което е най-голямото в света. Именно те строят сега най-дългия жп тунел у нас край Вакарел. Договорът с тях е 498.8 млн. лв. без ДДС.

Модернизацията на втория лот с дължина от 20 км е поверена на обединението ДЗЗД "Евро път" с участници "ВДХ" АД, "Инжстройинженеринг" ЕООД и "Битумина ГмбХ-България" ЕООД. Договорът с тях е за над 113 млн. лв. без ДДС.

Модернизацията на третия лот с дължина 11 км се изпълнява от обединение "Щрабаг Джи Пи Рейл 2017" с участници "Страбаг АГ - клон България" КЧТ, "Страбаг Сп.з.о.о. - клон България" КЧТ, "Щрабак Рейл Гмбх - клон България" КЧТ и "Джи Пи Груп" АД. Договорът с тях е за 394.5 млн. лв. без ДДС. Преди около година водещи специалисти от Германия, Австрия, Италия, Швейцария, Франция и България се запознаха с прогреса на проекта. По тяхното трасе е предвидено изграждането на 8 тунела с обща дължина 5.5 км, като четири от тях ще бъдат изградени по новия австрийски тунелен метод.

Ползите

С модернизирането на 52-километрова отсечка от железопътната линия между Елин Пелин и Костенец ще се помогне за завършването на високоскоростната железопътна връзка между София и Пловдив. Това ще даде възможност да се пътува със скорост до 160 км/ч за пътническите влакове и експресните влакове да взимат разстоянието за около час - час и 20 минути. Товарните композиции ще се движат със 120 км/ч.

Пак до 2030 г. е планирано да бъде завършено и модернизацията на жп линията Костенец - Септември, която се финансира по механизма "Свързана Европа".

Трасето София - Пловдив е ключов елемент от българската железопътна мрежа и част от коридора на трансевропейската транспортна мрежа на ЕС (TEN-T), който свързва останалата част на Европа с Азия. Нейната модернизация с европейски средства започна още през 2007 г. с влизането на България в Европейския съюз и продължава вече трети програмен период.

С успешното завършване на проекта пътниците и товарите ще могат да пътуват по-бързо и по-безопасно между двата най-големи български града.

Очаква се пускането на линията да доведе и до развитие на туризма. Районът привлича туристи с красивата си природа и лековитите минерални извори, с които е известен Костенец.