Събарят бившия сарай на Доган в "Бояна"

Бившата резиденция на бившия лидер на ДПС д-р Ахмед Доган в столичния квартал "Бояна" или т.нар "сарай" се ремонтира, а от старата сграда не е останало почти нищо, предаде БГНЕС.
В бившия сарай на Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" текат възстановителни дейности, в двора има и багер, който разкопава терена.
От старата сграда не е останала почти нищо. Снимка: БГНЕС
За последно сградата беше обитавана от Доган през април 2025 г., когато беше поканил там млади партийни активисти и се стигна до сблъсъци с полицията. Собственикът на сградата е Данаил Папазов. Той заяви тогава, че нахлуването на Ахмед Доган и неговите активисти е недопустимо и нарушава законите. Папазов беше сигнализирал правоохранителните органи за нахлуването в частния имот.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
То щото хич не беше много голяма и нагла корупция тая схема с Доган Папазов ТЕЦ Варна и заема от ББР. Както и другата с каскадата, дето Доган беше "консултант". Само дето трябваше да ги съдят и д алецат в затвора, а не една свиня да ги замести, че и да влачи дори още по-нагло.
Рушете, то освен това нищо не ви остана друго..