Събориха част от Белия дом заради балната зала на Тръмп

Във вторник започна събарянето на част от Източното крило на Белия дом, заради предстоящия строеж на исканата от американския президент Доналд Тръмп бална зала, предаде Асошиейтед прес.

Washington Post публикува на сайта си снимки от разрушаването, на които се вижда как багер събаря части от фасадата и прозорците на Източното крило, предаде БТА.

Разчистването на дървета и други подготвителни работи на обекта започнаха още през септември. Същевременно не е ясно дали планът за строежа е одобрен. Администрацията на Тръмп твърди, че не се нуждае от одобрението на Националната комисия за капиталово планиране за разрушителните дейности, а само за ново строителство.

Комисията отговаря за одобряването на строителни дейности и значителни ремонти на правителствени сгради в района на Вашингтон. Неин председател е Уил Шарф, който е и секретар на Белия дом и висш помощник на Тръмп.

Комисията не е одобрила строежа и не е ясно дали Белият дом е представил пред нея плановете на балната зала. Офисите на комисията са затворени, тъй като правителствените служби не работят.

Тръмп обяви, че изгражда мащабна зала с площ над 8300 кв. м, защото според него Източната зала, най-голямата в Белия дом с капацитет от близо 200 души, е твърде малка.

По план новата бална зала ще побира 999 души. Белият дом обяви, че тя ще бъде завършена преди края на мандата му през януари 2029 г. Източното крило на Белия дом е мястото, където по традиция работи първата дама.