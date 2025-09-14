Саботаж на ЖП линия парализира движението на влаковете Москва-Белгород, два влака дерайлираха в друга област на Русия

Главното разузнавателно управление (ГУР) и Силите за специални операции (СОО) на Украйна поеха отговорност за нападенията срещу железопътни съоръжения в Орловска и Ленинградска област на 13 и 14 септември, съобщи източник от ГУР пред „Украинска правда“.

Според източника по време на първата операция на железопътния участък Малоархангелск-Глазуновка близо до Орел, двама служители на инженерния екип на Росгвардия са били убити, а на друг са били откъснати краката поради „неуспешно разминиране“ на взривни вещества. Според местните власти той също е починал по-късно. „В резултат на експлозията е спряно федералното железопътно обслужване, над 15 влака са забавени в двете посоки“, съобщи ГУР, отбелязвайки, че целта на операцията е била да се деактивира руската железопътна линия в посока Орел-Курск. Според Федералната пътническа компания, най-малко 17 влака са забавени.

Пътниците на закъснелите влакове се оплакаха от часове престой в задушни вагони и липса на подкрепа от Руските железници, които от своя страна заявиха, че „влаковите екипи предоставят всестранна помощ и подкрепа на пътниците“, пишат белгородските издания. По данни на „Пепел“ всички влакове до/от Белгород, чието разписание е било нарушено в резултат на експлозията и оперативните действия в района на извънредната ситуация в Орловска област, са закъснели с повече от 4 часа. Противно на твърденията на Руските железници, много пътници съобщиха, че не са им били осигурени храна и вода, не са отговаряли на заявки и не са предоставяли никаква информация за движението на влаковете.

„Приятели, ако видите по телевизията или по телевизионните канали, че заседналите във влакове от Курск и Белгород поради терористичната... атаката в Орел е била осигурена с вода и храна, всичко това са глупости. Моля, разпространете това някъде, аз и другите хора във влака полудяваме“, каза един от пътниците в закъснелия влак.

„Белгород № 1“, позовавайки се на пътници, пише, че безплатна храна и вода са започнали да се раздават едва в неделя сутринта, въпреки че за експлозията и закъсненията е било съобщено предната вечер. Хората са получавали предимно инстантни юфка, ябълки, чай и армейски бисквити.

В 15:00 часа Руските железници съобщиха за възстановяване на движението „по един коловоз“. „В момента влаковете [по участъка Малоархангелск - Глазуновка] се движат в обратен режим в двете посоки“, отбелязаха от компанията. Специалисти работят по възстановяването на втория коловоз.

Освен това Главното разузнавателно управление съобщи за унищожаването на петнадесет резервоара за гориво по участъка Строганово - Мшинская. (железопътна линия Санкт Петербург - Псков) в Ленинградска област в нощта на 14 септември в резултат на дерайлиране на влак.

„В резултат на разрушаването на железопътната инфраструктура по тези участъци, руснаците ще изпитат значителни трудности в логистиката, което от своя страна ще повлияе значително на способността им да извършват активни действия срещу украинските отбранителни сили в направленията Харков и Суми“, съобщиха от ведомството.

Два влака дерайлираха в два различни района на руската Ленинградска област, в западната част на страната. Машинистът на единия от влаковете загина, а железопътният трафик беше нарушен, обяви областният управител Александър Дрозденко, предаде Франс прес.

Двата инцидента станаха няколко часа след експлозия вчера късно вечерта на взривно устройство в участък на железопътна линия в западната Орловска област.

Първият влак е дерайлирал днес близо до гара Семрино в окръг Гачина в Ленинградска област и там е в ход спасителна операция, уточни Дрозденко. Той поясни, че локомотивът е излязъл от релсите и е загинал машинистът, който се е оказал заклещен в кабината.

Вторият влак, който е дерайлирал, е бил товарен с 15 вагона-цистерни. Той е дерайлирал по на юг от първото дерайлиране. Жертви няма, добави Дрозденко.

Следователи проучват версията за евентуален саботаж.

Руската железопътна мрежа на няколко пъти беше засегната от дерайлирания, взривове и пожари, които руските власти приписват на украински саботаж.

Киев не поема официално отговорност за тези инциденти, но приветства такива действия, като казва, че Русия използва железопътната си мрежа, за да транспортира военни и гориво за руските сили, сражаващи се в Украйна