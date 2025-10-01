Съд реши, че чадърите на автокъща "Капитолия" в Борисовата градина трябва да се махнат

Чадърите на небеизвестната автокъща "Капитолия" в Борисовата градина са поставени незаконно и трябва да бъдат премахнати. Решението е на Административния съд - София-град. За него първо съобщи кметът Васил Терзиев в публикация във Фейсбук. Според нея решението за чадърите е окончателно и те трябва да бъдат премахнати от собствениците, а ако това не стане - от общината.

Проверка в регистъра на актовете на Административния съд - София-град обаче показва, че решението по казуса, публикувано на 25 септември, може да се обжалва пред Върховния административен съд.

"Съгласно ЗУТ, чл. 215, ал. 7, т. 4, окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби срещу заповеди за премахване на преместваеми обекти, каквато заповед е тази за чадърите на "Капитолия". Дори и в решението да е записано, че то подлежи на обжалване, то ако има подадена срещу него жалба, тя е недопустима, каквато е и константната практика на Върховен административен съд. Записът в решението не го прави обжалваемо", поясниха по-късно от Столичната община.

Теренът, на който се намира автокъщата, е общински и е част от Борисовата градина. Преди години от общината решиха да си върнат терена, за който към момента няма и действащ договор за наем. През 2017 г. проверка на общинския строителен контрол установи, че на терена на "Капитолия" има незаконни постройки - чадърите и сградата, която се ползва за офис на автокъщата. Бяха издадени заповеди за премахването им, а това доведе до обжалвания и дълги съдебни дела.

Шестте стоманобетонни чадъра (навеси) на "Капитолия" са обявени за незаконни с влязло в сила решение на Върховния административен съд от юни 2021 г. Върховният съд обяви, че навесите са собственост на "Софтрейд 2003", която притежава и автокъщата.

Събарянето обаче беше спряно. "Софтрейд 2003" пък вече твърди, че навесите не са нейни, а на фирмата "Минкин – Албена Минкин". Същото дружество, което обжалва и акта на главния архитект, че офисът на "Капитолия" е незаконна постройка.

Между двете фирми има косвена връзка, а в последните години те водеха дела за собствеността на навесите, които явно целяха да спрат премахването им. В крайна сметка след съдебно решение беше постановено, че търговското дело между фирмите не трябва да спира това за премахването на чадърите. Така през 2023 г. е издадена заповед за събарянето на конструкциите, която се обжалва от "Софтрейд 2003" и "Минкин - Албена Минкин". Именно тези жалби са отхвърлени сега от Административния съд - София-град, но решението подлежи на обжалване.