Съдът е разпоредил на специалния прокурор да разследва Сарафов

Съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд е отменила отказа на специалния прокурор Даниела Талева да разследва главния – Борислав Сарафов. Това съобщиха от гражданското движение БОЕЦ. Те са подател на сигнал срещу шефа на държавното обвинение и обжалват отказа на Талева.
Решението на Тодорова идва само няколко дни след като лично Сарафов ѝ поиска отвод по това дело. Главният прокурор твърдеше, че тя не е безпристрастна, защото е член на Съюза на съдиите, организация, известна с критичното си отношение към статуквото в съдебната система.
Архивът на Пепи Еврото
Сигналът на БОЕЦ всъщност е свързан с документи от архива на бившия следовател и сочен за брокер на влияние в съдебната власт Петьо Петров-Еврото. В началото на годината БОЕЦ заедно с разследващия сайт Bird.bg обявиха, че разполагат със стотици документи от архива на бившия следовател и заподозрян като брокер на влияние в съдебната власт Петров. "Архивът" бе представен на специална пресконференция, за която институциите останаха слепи и глухи.
След това от БОЕЦ започнаха с подаването на сигнали. Един от тях бе за това, че Сарафов е осигурявал чадър и по някои разследвания умишлено не е работено. Талева отказа да образува разследване и нарече твърденията им голословни. Всъщност откакто е на поста си специалният прокурор не е образувала нито едно разследване. Нито пък е съобщавала защо отказва да образува. Талева няма никакви медийни изяви и не отговаря на никакви въпроси.
Нарушения
В определението, с което се отменя отказът за разследване, е записано, че проверката по сигнала е била необосновано ограничена само по част от него – по твърдението, че Сарафов е прикривал разследването на престъпления в Националната компания „Железопътна инфраструктура“. Освен това не са извършени основни процесуални действия – не са разпитани лицата, предали документите на БОЕЦ, нито пък са назначени графологични експертизи за изследване на резолюциите върху документите.
В определението обаче не се говори само за архива на Пепи Еврото, а и за отношенията на семейството на Сарафов с транспортната фирма "Юнион Ивкони". Синът му и бившата му съпруга са получавали по 5 хил. лв. заплата от дружеството. За този казус Талева бе сигнализирана в миналото и отказа да го разследва с оправданието, че получаването на заплата няма как да е престъпление.
"Необходимо е да бъде даден отговор след събиране на необходимата информация и дали представеният архив и наведената допълнително публично разпространена информация изискват преосмисляне на изводите му, направени в рамките на друго производство", посочва се обаче в определението на съдия Тодорова. Тя подчертава още, че трябва да се изложат мотиви защо се приемат за неоснователни "твърденията, че тези суми са достигнали до и.ф. главен прокурор чрез подставени лица и на привидно правно основание".
Затова цялата преписка се връща на Талева като ѝ се дават задължителни указания. Решението е окончателно.
Представете си че към Сарафов бъде приложена дори и отчасти щателността в разследването и най-вече, в предотвратяване на възможността за извършване на ново престъпление, мобилизирана срещу Коцев. Това лице трябва да търка наровете, защото дейстеително има възможност да влияе на разследването срещу себе си и да продължава да нарушава законите. Да не говорим че е в опг с неизвестни лица с имунитет с голямо И.
Сблъсъка не е равностоен от два ъгъла ....................като компетенция съдия Тодорова е 10 класи над неграмотните прокурори. Като политическа позиция прокуратурата е по- влиятелна !
Прав си. Всичко е въпрос на желание. А както е известно всеки полицай носи на колана си белезниците за китките на главния прокурор.
За простите и грозни шарлатани ли говориш? ;)
Има ли злоупотреба с власт за лична изгода, или няма. Може ли да се отговори на този прост въпрос или не може. Правителството в чии интерес действа. Например трябва да се изгради детска болница, вместо това се купуват бойни самолети за милиарди левове , старйкъри и други оръжия. Средства за магистрала Хемус се отклониха към частни лица със сакове и чували (70 млн лв). Как се извършват назанченията напр. в съдебната система, според заслуги и умения, или от целесъобразност и с подкупи . Защо чуждите …
инвестиции в България чуствително намаляват. Какво обяснение има явлението работещи бедни. Защо България е страната с най-голямо неравенство в доходите в ЕС. Защо България е на последно място в ЕС по БВП на човек.
Именно.Тя е от т.нар.Съюз на съдиите в България, обслужващ умнокрасивитета.
Трябва да се обясни каква всъщност е ситуацията, защото Гошо Тъпото и подобните нему напразно точат лиги, че са изгонили Сарафов.Съдийката на Прокопи и пуделите дава указания на Талева, които тя отказва да изпълни, отказът й попада в друг съдебен състав, който го потвърждава.Съдиите на Прокопи са малцинство в системата, видя се по делото с Коцев, че само един от 12 съдии беше с особено мнение.Така че решението на Тодорова е без никакво значение.Талева няма да се съобрази с него.
Трябва да има политическа воля и желание за разследване на корупция по високите етажи на властта, трябва да има реформи в съдебната система , трябва също медиите и гражданите да са активни при разкриването на корупционни практики. Трябва, но няма.
Т .нар " съдия " Мирослава Тодорова , дълго и съзнателно шиканираше едно дело , когато две непълнолетни момичета беха изнасилени пред очите на родителите им...