Съдът не успя да се произнесе по искането за арест след убийството в столичен мол

Софийският градски съд не успя да се произнесе по искането на прокуратурата 15-годишното момче, обвинено за убийството на свой връстник в столичен търговски център, да остане за постоянно в ареста, предаде БНР.

Заседанието бе прекъснато, след като на обвиняемия му стана лошо и екип на Спешна помощ го откара в "Пирогов".

Самото заседание започна със закъснение, защото в залата трябваше да има родител на непълнолетното момче, след като баща му се появи, се оказа, че съдът не може да установи комуникация. Наложи се да бъде осигурен логопед. Това отне около час, след което заседанието на съда беше възобновено, но после на момчето му прилоша и беше откарано в "Пирогов", предаде още националното радио.

Предстоят преглед и евентуални изследвания, след които съдът ще прецени как да процедира - да се произнесе по искането на прокуратурата или момчето да бъде настанено в лечебно заведение.

15-годишното момче беше представлявано от служебен адвокат - Николай Арманчев:

"Всички знаем резултатите какви са, а причините тепърва ще ги установяват".

"Самият контакт с детето е труден. Чисто физиологичен проблем", коментира адвокатът.