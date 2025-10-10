Съдът окончателно заличава Българската православна старостилна църква

Българската православна старостилна църква, която в началото на годината се превърна във водеща тема в парламента, скоро ще бъде заличена и ликвидирана от Регистъра на вероизповеданията. Това окончателно реши Апелативният съд в София (САС).
Делото пред съда беше образувано по жалба на Софийска градска прокуратура след първоначалния отказа на Софийския градски съд да прекрати регистрацията на "Българска Православна Старостилна Църква" (БПСЦ).
Апелативният съд обаче отменя първоинстанционното решение от началото на юли и открива производство по заличаване и ликвидиране на старостилната църква от Регистъра на вероизповеданията.
В мотивите си съдът отбелязва, че след регистрацията на БПСЦ в края на 2024 г. има промени в Закона за вероизповеданията и според тях наименованието на вероизповеданието (на БПСЦ) "не може да накърнява обществения ред и моралa и да въвежда в заблуждение, и не може да съдържа думата "православна", както и производни или сходни думи, изразяващи същия смисъл".
Става дума за поправките в закона, които депутатите приеха в началото на годината и влязоха в сила през февруари. В тях е предвидено още, че в двумесечен срок регистрираните вероизповедания, които не отговарят на новите промени, са длъжни да променят наименованието и уставите си.
Ако вероизповеданията не изпълнят това задължение и нямат висящо производство за вписване на промени, то те се прекратяват, а след това ликвидират и заличават по искане на дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет или на прокуратурата.
Старостилците обаче не се възползваха от двумесечния срок и не промениха наименованието си. Първоначално градският съд дори отказа да прекрати регистрацията, но решенито беше обжалвано.
Според САС е безспорно, че наименованието на БПСЦ попада в обхвата на тази разпоредба, доколкото съдържа в себе си думата "православна". Затова и тя ще бъде заличена и ликвидирана от регистъра по вероизповеданията.
Цялата сага с промените в Закона за вероизповеданията, с които Българската православна църква (БПЦ)- Българска патриаршия се обяви за единствената, която да представлява православието в България, настъпиха именно заради старостилците.
Тяхната църква започва дейност в България през 1993 г. с откриването на църквата "Св. Спас". Поетапно църкви се откриват в различни градове, а броят на енориашите е около 3 хиляди, докато църквите в страната са около 20. До 1993 г. тя съществува полунелегално, формално под юрисдикцията на БПЦ.
В продължение на близо две десетилетия старостилците водят съдебни спорове в опита си да регистрират църквата си. Заради казуса е сезиран е и Съдът по правата на човека в Страсбург, който се произнася, че не може държавата да решава богословски по същество спорове и да определя законодателно, коя институция единствена може да "представлява и изразява" определено вероизповедание. Затова и през декември 2024 г. Върховният касационен съд разреши вписването на църквата в регистъра по вероизповеданията.
Това решение доведе до обществена и политическа реакция. Българската православна църква обяви, че се чувства застрашена от нов разкол, а голяма част от политическите сили и президентът се застъпиха за БПЦ.
Това доведе до промените в Закона за вероизповеданията, които бяха подкрепени с голямо мнозинство. С тях ще се попречи на регистрацията на юридическо лице и вероизповедание, което съдържа думата "православна" в името си с изключение на Българската патриаршия. Според промените наименованието на вероизповеданията не могат да "накърняват обществения морал и да въвежда в заблуждение".
Според САС именно такъв е случаят със староситлната църква и затова тя ще бъде ликвидирана.
Това си е Сибир 1938.
"Ако вероизповеданията не изпълнят това задължение ... то те се прекратяват, а след това ликвидират" Вероизповедания се прекратяват и ликвидират? Това е абсурдно.
Трябва веднага да се сезира пак Съдът по правата на човека в Страсбург, защото това решение е против принципите на Европа.
Позор за една демократична държава! Старостилната църква не е заплаха за националната сигурност
СТОЙКО СТОЯНОВ, главен редактор на faktor.bg
От самото ни съществуваме осъдихме комунистическата идеология, и в потвърждение на това прославихме митр. Борис и о. Евстати, като мъченици и жертви на комунистическите репресии
Наталия Бориславов, член на Българската православна старостилна църква (БПСЦ)
1. БПСЦ се появи, като отговори на желанията на демократични, образовани хора, които не можеха …
да приемат, че 11 от 15 митрополити са сътрудници на ДС; председатели на Комитета по вероизповеданията са сътрудници на ДС, както и днес говорители.
2. Никога не сме били в общение с Руската църква, поради сергианството, което доведе Руската църква до тази ерес - да оправдава войната. До този момент БПЦ е в общение с Руската църква.
3. От самото начало подкрепяме Украинския народ.
4. Нямаме държавни субсидии и се нуждаем от тях; нямаме задължителни такси и всичко е на доброволни начала.
5. Нашите епископи са гост- лектори в една от най-престижните семинарии в САЩ.
6. По време на пандемията Ковид заехме позиция, съобразена с експертната оценка на добрата съвременна световна медицина, докато представители на " Възраждане" разпространиха конспиративни теории, които доведоха до смъртта на много хора.
7. От самото ни съществуваме осъдихме комунистическата идеология, и в потвърждение на това прославихме митр. Борис и о. Евстати, като мъченици и жертви на комунистическите репресии.
Кой сега съди нас - заплахата за националната сигурност? Позор за една демократична държава!
То БПЦ не е православна. Та някак си те да се именуват "православна църква" е нонсенс.
А що се отнася до старостилците на Фотий, то за всички, които са запознати с въпроса е ясно кой е Фотий и каква е пагубната му роля не само в България, а и в световен аспект.
Самият факт, че са се нарекли "старостилна" вече говори много. Няма такива църкви. Има църкви по църковният календар. Тоест просто православни църкви.
Иначе от гледна точка на правото (но не на българското комунистическо "право"), трябва …
да се разреши на синодът на Фотий да се регистгрира по няккъв начин, ако ще и като сдружение. Иначе би трябвало да им се отнемат всички сгради и да им се забрани всякаква дейност. Но реално това означава да се върне комунизмът, когато религията беше забранена.
Хората които сега ходят при Фотий защо не искат да ходят в БПЦ? Какво ще стане с тези хора?
Получава се, че може да се регистрира някаква си протестантска секта, а някои други хора не могат да се регистрират.
Тези са по-гундяевци и от дедо даниил маЦковский.
Всички църковни коптори трябва да бъдат заличени заедно с брадатите напикани олигофери в тях.
Груба намеса в изповеданията създаваща привилегирована държавна църква по рашистки образец.
Поредният пирон в ковчега - нашият ковчег.