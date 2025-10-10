Съдът окончателно заличава Българската православна старостилна църква

Българската православна старостилна църква, която в началото на годината се превърна във водеща тема в парламента, скоро ще бъде заличена и ликвидирана от Регистъра на вероизповеданията. Това окончателно реши Апелативният съд в София (САС).

Делото пред съда беше образувано по жалба на Софийска градска прокуратура след първоначалния отказа на Софийския градски съд да прекрати регистрацията на "Българска Православна Старостилна Църква" (БПСЦ).

Апелативният съд обаче отменя първоинстанционното решение от началото на юли и открива производство по заличаване и ликвидиране на старостилната църква от Регистъра на вероизповеданията.

В мотивите си съдът отбелязва, че след регистрацията на БПСЦ в края на 2024 г. има промени в Закона за вероизповеданията и според тях наименованието на вероизповеданието (на БПСЦ) "не може да накърнява обществения ред и моралa и да въвежда в заблуждение, и не може да съдържа думата "православна", както и производни или сходни думи, изразяващи същия смисъл".

Става дума за поправките в закона, които депутатите приеха в началото на годината и влязоха в сила през февруари. В тях е предвидено още, че в двумесечен срок регистрираните вероизповедания, които не отговарят на новите промени, са длъжни да променят наименованието и уставите си.

Ако вероизповеданията не изпълнят това задължение и нямат висящо производство за вписване на промени, то те се прекратяват, а след това ликвидират и заличават по искане на дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет или на прокуратурата.

Старостилците обаче не се възползваха от двумесечния срок и не промениха наименованието си. Първоначално градският съд дори отказа да прекрати регистрацията, но решенито беше обжалвано.

Според САС е безспорно, че наименованието на БПСЦ попада в обхвата на тази разпоредба, доколкото съдържа в себе си думата "православна". Затова и тя ще бъде заличена и ликвидирана от регистъра по вероизповеданията.

Цялата сага с промените в Закона за вероизповеданията, с които Българската православна църква (БПЦ)- Българска патриаршия се обяви за единствената, която да представлява православието в България, настъпиха именно заради старостилците.

Тяхната църква започва дейност в България през 1993 г. с откриването на църквата "Св. Спас". Поетапно църкви се откриват в различни градове, а броят на енориашите е около 3 хиляди, докато църквите в страната са около 20. До 1993 г. тя съществува полунелегално, формално под юрисдикцията на БПЦ.

В продължение на близо две десетилетия старостилците водят съдебни спорове в опита си да регистрират църквата си. Заради казуса е сезиран е и Съдът по правата на човека в Страсбург, който се произнася, че не може държавата да решава богословски по същество спорове и да определя законодателно, коя институция единствена може да "представлява и изразява" определено вероизповедание. Затова и през декември 2024 г. Върховният касационен съд разреши вписването на църквата в регистъра по вероизповеданията.

Това решение доведе до обществена и политическа реакция. Българската православна църква обяви, че се чувства застрашена от нов разкол, а голяма част от политическите сили и президентът се застъпиха за БПЦ.

Това доведе до промените в Закона за вероизповеданията, които бяха подкрепени с голямо мнозинство. С тях ще се попречи на регистрацията на юридическо лице и вероизповедание, което съдържа думата "православна" в името си с изключение на Българската патриаршия. Според промените наименованието на вероизповеданията не могат да "накърняват обществения морал и да въвежда в заблуждение".

Според САС именно такъв е случаят със староситлната църква и затова тя ще бъде ликвидирана.