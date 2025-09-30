Съдът оправда прокурор Сулев, който първи обвини Петьо Еврото

Софийският градски съд оправда прокурор Константин Сулев, който беше предаден на съд, защото повдигна първото обвинение срещу сенчестия лобист от “Осемте джуджета“ Петьо Петров-Еврото.

Прокурор Сулев бе предаден на съд по обвинение, че е започнал наказателното преследване срещу Еврото и кикбоксьора Кристиян Христов с цел да им причини вреда и да облагодетелства бившия главен прокурор Иван Гешев.

"Приемаме, че несъмнено сте извършил всички тези деяния, които се посочват в обвинителния акт, но като прокурор, а според конституцията съдии, следователи и прокурори не носят отговорност за дейността си като магистрати", обяви съдът.

Това означава, че Сулев не може да бъде осъден, защото има имунитет. Присъдата може да бъде обжалвана пред Софийския апелативен съд.

Констинтин Сулев започна делото срещу Петьо Еврото за оказване на принуда и незаконни записи през 2023 година, а веднага след това Еврото изчезна и още е в неизвестност. Разследване започна в Софийската районна прокуратура в последните дни преди уволнението на бившия главен прокурор Иван Гешев.

По него бяха събрани свидетелски показания срещу временния главен прокурор Борислав Сарафов, градската прокурорка на София Емилия Русинова и предшественичката ѝ Илиана Кирилова.

Незабавно след уволнението на Гешев, разследването беше взето от ръцете на Сулев и беше прехвърлено в Софийската градска прокуратура (СГП) и частично прекратено. Обвиненията на Петьо Еврото, повдигнати от Сулев, отпаднаха като незаконни, а прокурор Сулев беше привлечен към наказателна отговорност за престъпление по служба.

"Това дали е имало или е нямало доказателства се преценява от конкретния магистрат. Моля да бъда оправдан по повдигнатото ми обвинение, защото съм се водил единствено от закона и вътрешното си убеждение", каза прокурор Сулев ред съда.

Неговият колега Йордан Петров, който води делото, пледира около повече от час с настояване Сулев да бъде осъден на две години условно. Той твърди, че Сулев е водил делото по една снимка (на Борислав Сарафов с Петьо Еврото).

“Разпространяват се копия от материали по наказателното производство, които създават внушения и манипулират общественото мнение, заплашвайки устоите на самата държава", каза прокурор Петров.

Според него Константин Сулев притежава достатъчно високи професионални умения, за да допусне случайно такива грешки.

Адвокат Костадин Костадинов, който защитава Сулев, заяви пред съда, че обвиненията са несъставомерни, а срещу клиентът му няма нито едно доказателство.

На последното заседание по делото бе разпитан и Кристиан Христов, който заяви, че е виждал много магистрати в "Осемте джуджета", като твърди, че Иван Гешев е бил редовен посетител.

Той твърди, че българската европрокурорка Теодора Георгиева също е ходила, а Петьо Еврото я наричал Теди Еврото и е казвал: "Тая селянка аз я напра'их европрокурор". Сега Теодора Георгиев е отстранена от Европейска прокуратура, а срещу нея се води дисциплинарно производство, което може да доведе до уволнението ѝ.