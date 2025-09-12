Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Съдия Ани Захариева от Софийския градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев с аргумента, че има опасност да извърши престъпление, ако бъде пуснат на свобода.

Съдия Захариева коментира, че има обосновано предположение, че обвиняемият Коцев е извършил престъплението, за което е обвиняван - искане на подкуп. След 18 часа е свикан протест заради действията на властите срещу варненския кмет.

Решението стъпва основно на показанията на свидетелката Пламенка Димитрова, която е разпитана неколкократно. Според съда показанията ѝ позволяват да се изградят част от фактите по делото.

Съдийката не приема тезата на защитата, че Димитрова е дала тези показания, само защото е икономически засегната, а фирмата ѝ не е спечелила обществената поръчка за доставка на храна за варненските училища.

Според съда са налице множество доказателства за модела на общината за провеждане на обществени поръчки, което се установява от показанията на част от свидетелите.

"Доводите за политическо преследване на обвиняемия Коцев не почиват на материалите по делото", каза още съдията.

Съдът не намира за дискредитирани оттеглените показания на бившия заместник-кмет Диян Иванов, въпреки че той твърди, че са дадени под натиск от антикорупционната комисия (КПК).

Трябва ли Коцев да прошепне името на Асен Василев?

"Трябва ли Благомир Коцев да прошепне в ухото на прокуратурата името на Асен Василев, за да излезе от ареста?", попита в съдебната зала адв. Николай Владимиров, който е защитник на арестувания от повече от два месеца варненски кмет.

Основен свидетел срещу кмета е варненската предприемачка Пламенка Димитрова, чиито фирми са печелили обществени поръчки за десетки милиони левове през управлението на ГЕРБ. Самата тя бе свързвана с партията на Бойко Борисов след ареста на Коцев.

Димитрова бе многократно цитирана в пледоариите на адвокатите по делото, като стана ясно, че тя има и четвърти разпит от юни, в който вече не свързва директно Асен Василев с престъпната група, а е казала, че говори за неизвестен човек с имунитет. Освен това тя е заявила, че по индиректен път ѝ е било казано, че парите от подкупа ще отидат при Благомир Коцев.

Разговори между Димитрова и Коцев за пари не е имало, а фирмата на варненката "Залива – 47" не е успяла да спечели обществената поръчка за доставка на храна за варненските училища.

В петък Коцев беше доведен в съдебната зала с белезници и осем души от съдебна охрана. Той благодари на всички, които са го подкрепяли през този период.

Семейството на Благомир Коцев и негови съпартийци бяха в съдебната зала и извън нея, тъй като тя не можа да побере всички, които бяха решили да присъстват.

Заседанието започна с депозиране на жалбите, които адвокатът на Благомир Коцев – Ина Лулчева, е подала срещу нежеланието на прокуратурата да инициира съдебно заседание за пускането на кмета от ареста.

Лулчева информира съда и за твърденията на бившия заместник-кмет на Варна Диян Иванов, който обяви, че първоначалните показания срещу Коцев е дал под натиск.

Диян Иванов поиска да бъде разпитан отново и съвсем наскоро заяви, че въпреки желанието му да даде показания, депозирано и в прокуратурата, той не е бил потърсен.

Ина Лулчева попита кой се страхува да разпита Диян Иванов и дали всъщност причината да не бъде извикан от държавното обвинение не е нежеланието да се чуят подробности около начина, по който върху него е бил оказан натиск да дава показания срещу кмета, с когото е работил.

През последните дни прокуратурата е провела поредица от разпити на служители в Община Варна, които са били свързани най-вече с обществената поръчка, заради която той и още трима души са подсъдими.

След пледоариите на адвокатите ще започне да говори прокуратурата, която ще обясни какво е събрала действително, от нейна гледна точка, през последните повече от два месеца.

Заседанието на съда започна към 11 часа. За същото време беше насрочен и протест в подкрепа на Коцев пред Съдебната палата в София. Хора разпънаха транспарант "Свобода за Варна - Свобода за Благо" на стълбите пред сградата.



Сн. БГНЕС"

И преди да бъдем обвинени в натиск върху съда – нека не забравяме, че делото е публично, а като граждани, ние имаме право да изкажем позицията си спрямо всеки публичен процес във все още *нашата* страна. А, и ако има натиск върху съдебната система, то той в никакъв случай не идва от свободомислещите хора на България. Тормозът върху Благомир Коцев и неговото семейство трябва да спре. Искаме си кмета обратно във Варна, където има немалко работа за вършене", написаха преди това във Фейсбук организаторите на протеста.



Сн. БГНЕС

В съдената зала имаше представители на "Продължаваме промяната". Сред тях са Кирил Петков, Лена Бориславова, Николай Денков.

В края на август защитата на Коцев изпрати до прокуратурата искане за преразглеждане на мярката му за задържане под стража. Документите за мярката за неотклонение на кмета отлежаваха в държавното обвинение близо седмица.

Прокуратурата ги придвижи към съда няколко часа, след като лидерът ка ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че "ако имах ей толкова власт, бих освободил кмета на Варна от ареста".