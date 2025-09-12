Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев, стотици протестираха в София

Съдия Ани Захариева от Софийския градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев с аргумента, че има опасност да извърши престъпление, ако бъде пуснат на свобода.

Решението ѝ събра стотици граждани на протест пред Съдебната палата в София под наслов "Отпор срещу диктатурата и свобода за Благомир Коцев". Те се обявиха и против ,,завладените институции".

Сред присъстващите на протеста бяха съпредседателят на парламентарната група на ,,Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) Николай Денков, председателят на ПП Асен Василев и бившият съпредседател на партията Кирил Петков, кметът на София Васил Терзиев и адвокатът на обвиняемия кмет Коцев Ина Лулчева. Съпругата на варненския кмет също присъства на демонстрацията тази вечер. Тя бе и в залата по време на заседанието на Софийския градски съд.

Гражданите носеха плакати с послания като ,,Свобода за Варна, свобода за Благо" и ,,Не искам слуга, искам главен прокурор".

От "Правосъдие за всеки" твърдят, че "съдия Ана Захариева е казала, че "ако Коцев подаде оставка - ще го пуснат" от ареста. Това заяви Велислав Величков от инициативата по време на митинга.

Варненският кмет е задържан над два месеца, като по делото има твърдения за натиск на властите върху ключови свидетели, както и явно нежелание на прокуратурата да събира оневиняващи доказателства.

"Трябва ли Благомир Коцев да прошепне в ухото на прокуратурата името на Асен Василев, за да излезе от ареста?", попита в съдебната зала адв. Николай Владимиров, който е защитник на арестувания кмет.

Съдия Захариева коментира, че има обосновано предположение, че обвиняемият Коцев е извършил престъплението, за което е обвиняван - искане на подкуп.

В 18:30 ч. пред Съдебната палата в София започва протест заради действията на властите срещу варненския кмет и задържането му под стража.

Решението стъпва основно на показанията на свидетелката Пламенка Димитрова, която е разпитана неколкократно. Според съда показанията ѝ позволяват да се изградят част от фактите по делото.

Съдийката не приема тезата на защитата, че Димитрова е дала тези показания, само защото е икономически засегната, а фирмата ѝ не е спечелила обществената поръчка за доставка на храна за варненските училища.

Според съда са налице множество доказателства за модела на общината за провеждане на обществени поръчки, което се установява от показанията на част от свидетелите.

"Доводите за политическо преследване на обвиняемия Коцев не почиват на материалите по делото", каза още съдията.

Съдът не намира за дискредитирани оттеглените показания на бившия заместник-кмет Диян Иванов, въпреки че той твърди, че са дадени под натиск от антикорупционната комисия (КПК).

Основен свидетел срещу кмета е варненската предприемачка Пламенка Димитрова, чиито фирми са печелили обществени поръчки за десетки милиони левове през управлението на ГЕРБ. Самата тя бе свързвана с партията на Бойко Борисов след ареста на Коцев.

Димитрова бе многократно цитирана в пледоариите на адвокатите по делото, като стана ясно, че тя има и четвърти разпит от юни, в който вече не свързва директно Асен Василев с престъпната група, а е казала, че говори за неизвестен човек с имунитет. Освен това тя е заявила, че по индиректен път ѝ е било казано, че парите от подкупа ще отидат при Благомир Коцев.

Разговори между Димитрова и Коцев за пари не е имало, а фирмата на варненката "Залива – 47" не е успяла да спечели обществената поръчка за доставка на храна за варненските училища.

Окован и охраняван като терорист

В петък Коцев беше доведен в съдебната зала с белезници и цели осем души от съдебна охрана. Той благодари на всички, които са го подкрепяли през този период.

Семейството на Благомир Коцев и негови съпартийци бяха в съдебната зала и извън нея, тъй като тя не можа да побере всички, които бяха решили да присъстват.

Заседанието започна с депозиране на жалбите, които адвокатът на Благомир Коцев – Ина Лулчева, е подала срещу нежеланието на прокуратурата да инициира съдебно заседание за пускането на кмета от ареста.

Лулчева информира съда и за твърденията на бившия заместник-кмет на Варна Диян Иванов, който обяви, че първоначалните показания срещу Коцев е дал под натиск.

Диян Иванов поиска да бъде разпитан отново и съвсем наскоро заяви, че въпреки желанието му да даде показания, депозирано и в прокуратурата, той не е бил потърсен.

Ина Лулчева попита кой се страхува да разпита Диян Иванов и дали всъщност причината да не бъде извикан от държавното обвинение не е нежеланието да се чуят подробности около начина, по който върху него е бил оказан натиск да дава показания срещу кмета, с когото е работил.

През последните дни прокуратурата е провела поредица от разпити на служители в Община Варна, които са били свързани най-вече с обществената поръчка, заради която той и още трима души са подсъдими.

Заседанието на съда започна към 11 часа, а пред Съдебната палата в София протестиращи разпънаха транспарант "Свобода за Варна - Свобода за Благо".



И преди да бъдем обвинени в натиск върху съда – нека не забравяме, че делото е публично, а като граждани, ние имаме право да изкажем позицията си спрямо всеки публичен процес във все още *нашата* страна. А, и ако има натиск върху съдебната система, то той в никакъв случай не идва от свободомислещите хора на България. Тормозът върху Благомир Коцев и неговото семейство трябва да спре. Искаме си кмета обратно във Варна, където има немалко работа за вършене", написаха преди това във Фейсбук организаторите на протеста.



В съдената зала имаше представители на "Продължаваме промяната". Сред тях са Кирил Петков, Лена Бориславова, Николай Денков.

В края на август защитата на Коцев изпрати до прокуратурата искане за преразглеждане на мярката му за задържане под стража. Документите за мярката за неотклонение на кмета отлежаваха в държавното обвинение близо седмица.

Прокуратурата ги придвижи към съда няколко часа, след като лидерът ка ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че "ако имах ей толкова власт, бих освободил кмета на Варна от ареста".

Къде ще избяга кметът на Варна?

"Защо е нужно кметът на Варна да бъде под стража, къде ще избяга? Когато задържаш някого под стража е след като си събрал доказателства, а не докато ги събираш. Юридически смисъл на оставането на Коцев в ареста няма. Правилата кога е налице организирана престъпна група също са незадоволителни“, каза проф. Даниел Вълчев, който е декан на Юридическия факултет в Софийския университет.

"Днес последната надежда, че живеем в правова държава бе изгорена!", каза бившият премиер и бивш лидер на ПП Кирил Петков минути след като съдът потвърди мярката за неотклонение на Благомир Коцев.

"Абсолютно неподготвена прокуратура. Те нямаха и три аргумента, които да сложат един върху друг. Съдията свърши работата на прокуратурата! Това беше безобразно дело", каза още Петков.

Той призова хората да се включат в днешния протест в защита на кмета. "Когато загубим съдебната система напълно, нямаме вече правов ред. Това е хаос!", заяви той.

Майката на Коцев: Делото е политическо

„Делото е политическо. Знаем всички какво е в общинския съвет. То май само той не е знаел докъде са стигали нещата и като пречиш на някого, гледат да те отстранят“, заяви Евелина Коцева, майката на кмета на Варна Благомир Коцев, цитирана от БГНЕС.

Тя каза, че бившият заместник-кмет Диян Иванов (който е бивш семеен приятел на Коцеви) е притискан от служителите на Комисията за противодействие на корупцията да дава показания.

”Така на мен ми е предадено от общи съученици, приятели. Но, пак казвам, сигурно информацията си идва от него, от самия Диян Иванов. Ние не сме го чули, ние не сме го виждали", каза Евелина Коцева.

Попитана чувала ли се е с Диян Иванов през този период, тъй като със сина ѝ са били много близки семейни приятели, Евелина Коцева отговори: „Вижте, това, което се изнесе, че той има някаква вина спрямо сина ми, нямаме желание за това. Не сме се чули. Можем, ако поискаме, но не сме поискали."

“Смятаме – той е свидетел по делото, не е редно. Това е работа на адвокатите само и единствено", добави тя.

На въпроса как си обяснява факта, че въпреки неговите твърдения, че тези показания са взети под натиск, той не е разпитан отново и тепърва ще се прави, Евелина Коцева коментира, че всички се чудят на това.

”Аз прочетох, че той е поискал пред адвокат да бъде разпитан. Аз знам общо взето колкото вие знаете, но вярвам, че щом го твърдят така хора около него, че може би е истина, че е бил притиснат. Но не е съвсем сигурно", каза още майката на Благомир Коцев.