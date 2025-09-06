Съдът остави в ареста младежа, задвижил катастрофиралия трамвай в София

Софийският градски съд остави в ареста 22-годишния младеж, задържан заради катастрофиралия до румънското посолство в София трамвай, предаде БТА. Решението на съда подлежи на обжалване, а предвиденото по закона наказание е между 5 и 15 години затвор.

На 2 септември около 5 сутринта трамвай дерайлира на кръстовището пред румънското посолство, помете няколко коли и стълб и разруши част от подлеза, като по чудо нямаше пострадали.

По-късно стана ясно, че пиян 22-годишен мъж е причинил потеглянето на превозното средство и беше задържан. Той е бил в изпитателен срок, след като през април младежът е бил осъждан за кражба.

Инцидентът предизвика сериозна обществена реакция, а транспортната комисия към Столичния общински съвет се събра на извънредно заседание, от което стана ясно, че ватманът ще бъде санкциониран с предупреждение за уволнение или уволнение, като се предложи и допълнителни мерки за засилване на сигурността.