Съдът остави в ареста тримата задържани с фалшиви евробанкноти

Тримата мъже, задържани с фалшиви евробанкноти, остават в ареста. Това определи Софийският градски съд, който постанови най-тежката мярка за неотклонение на Евгени Дакев, Даниел Димов и Християн Георгиев заради високата обществена опасност.

Те бяха задържани преди три дни при спецакция на полицията в София, след получена оперативна информация, че са закупили неистински парични знаци с номинал от 200 евро. И тримата са криминално проявени, като двама от тях са от Варна, а единият е от Търговище.

Тримата бяха обвинени в държане на фалшиви пари. Адвокатите им поискаха днес по-лека мярка с аргумента, че намерените банкноти били с лошо качество и нямало достатъчно събрани доказателства за извършеното престъпление. МВР твърдеше точно обратното, че фалшификатите са с високо качество и от тях се интересували и партньорски служби в чужбина.

Защитникът на единия от задържаните представи медицински документи, че Християн Георгиев има "разстройство на личността".

Съдът обаче отчете високата обществена опасност на деянието и прецени, че здравословното състояние не е достатъчно основание за по-лека мярка.

Евгени Дакев, Даниел Димов и Християн Георгиев бяха задържани преди дни в столичния квартал "Овча купел" с фалшиви евробанкноти, след като ги закупили, за да ги препродават у нас. При акцията в автомобила им бяха открити 50 банкноти по 200 евро или общо 10 000 евро, за които МВР твърди, че са с високо качество.

За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години.

Тримата обвиняеми могат да обжалват в тридневен срок пред апелативна инстанция.