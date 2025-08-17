Съдът остави в ареста Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста 21-годишния Виктор Илиев, който преди два дни се вряза с кола в автобус на градския транспорт в София. При катастрофата загина един човек.



Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в тридневен срок.

Катастрофата стана около 1:46 ч. в петък, когато автомобил "Ауди" RS5, с мощност 450 конски сили и управляван с над 150 км/ч, не успява да вземе завоя на бул. "Константин Величков" към бул. "Цар Борис III", отклонява се от пътя, удря се в бордюра на тротоара, излита и се врязва странично в спрелия на платното и изчакващ червения светофар автобус.



Ударът е толкова силен, че предницата на автомобила излиза от другата страна на рейса.

При инцидента загина лекар от Спешна помощ, а общо седем са пострадали.

Шофьорът е роден през 2004 година, има шофьорска книжка от 1 август тази година. За двете седмици, в които е бил шофьор, той има издадени шест фиша за маловажни нарушения - най-често за липса на оборудване.

Виктор Илиев е обвинен за причиняване на катастрофа и смърт по непредпазливост при шофиране с превишена скорост. За подобно деяние наказанието е от 10 до 15 години затвор. Пред съда той заяви, че "желае помилване".