Съдът остави в ареста Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста 21-годишния Виктор Илиев, който преди два дни се вряза с кола в автобус на градския транспорт в София. При катастрофата загина един човек.
Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в тридневен срок.
Катастрофата стана около 1:46 ч. в петък, когато автомобил "Ауди" RS5, с мощност 450 конски сили и управляван с над 150 км/ч, не успява да вземе завоя на бул. "Константин Величков" към бул. "Цар Борис III", отклонява се от пътя, удря се в бордюра на тротоара, излита и се врязва странично в спрелия на платното и изчакващ червения светофар автобус.
Ударът е толкова силен, че предницата на автомобила излиза от другата страна на рейса.
При инцидента загина лекар от Спешна помощ, а общо седем са пострадали.
Шофьорът е роден през 2004 година, има шофьорска книжка от 1 август тази година. За двете седмици, в които е бил шофьор, той има издадени шест фиша за маловажни нарушения - най-често за липса на оборудване.
Виктор Илиев е обвинен за причиняване на катастрофа и смърт по непредпазливост при шофиране с превишена скорост. За подобно деяние наказанието е от 10 до 15 години затвор. Пред съда той заяви, че "желае помилване".
