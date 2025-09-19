Съдът отложи делото за избора на Лечева за шеф на БОК

Софийският градски съд отложи делото за избора на Весела Лечева за шеф на Българския олимпийски комитет (БОК), като следващото заседание ще бъде на 7 ноември, предаде БГНЕС.

Съдът присъедини към делото и самата Лечева, както и един от членовете на нейното Изпълнително бюро – президента на федерацията по таекуондо Слави Бинев. От БОК пък поискаха съдът да отмени определението си.

Делото беше заведено от бившия генерален секретар на БОК Белчо Горанов, след като на общото събрание на комитета на 19 март за председател на комитета беше избрана Весела Лечева. Тя спечели битката със Стефка Костадинова, която заемаше поста 20 години. Горанов първоначално трябваше да стане част от екипа на Лечева, за да има приемственост, но избра да остане на страната на Костадинова.

Освен него още четирима членове на БОК, както и две федерации – по борба и вдигане на тежести оспориха избора на Лечева в съда, заради което в Търговския регистър като председател на БОК все още фигурира Стефка Костадинова.

В петък съдът даде възможност на двете страни да изложат позициите си относно избора. Те бяха представени от адвокати, като Горанов и Лечева не присъстваха в залата.

Според новия генерален секретар на Лечева Данаил Димов "чрез поведението на процесуалния представител на БОК (адвокат Теодора Златева- б.а), Стефка Костадинова за пореден път е превърнала решенията на Общото събрание на 19 март в пълен фарс.

"БОК е ответник по тези искови молби, той трябва да се брани срещу тях. А цялото поведение на процесуалния представител на БОК беше да подпомага ищците. То е позорно, но Стефка Костадинова, чрез човека, който упълномощи, превърна във фарс решенията на Общото събрание. Това е подигравка с целия олимпийски комитет и поведението на Стефка се превръща в позорно петно за цялото олимпийско движение и за българския спорт. Тя е на път да изтрие всички велики неща, които сътвори, с това си поведение", каза Димов след съдебното заседание, цитиран от БГНЕС.

По думите му вероятно в досегашното ръководство има страх, че новите членове на комитета ще открият нещо много лошо, което да стане обществено достояние“.

„Никой няма обяснение, за МОК това поведение е необяснимо и е прецедент. Нямам притеснения, мисля, че съдът си върши работата“, каза той.

Международният олимпийски комитет вече призна Лечева за легитимно избран председател на БОК, но същевременно спря и финансирането на БОК. Преди два дни Весела Лечева предупреди, че предстоят и нови санкции, една от които може да бъде отнемането на знамето за предстоящите през февруари Зимни олимпийски игри.

Димов беше категоричен, че кандидатурата на Лечева за председател е приета в срок.

"От членове на предишното Изпълнително бюро - Любо Ганев и Румен Стоилов, знаем, че Стефка Костадинова още тогава е била против да се приеме кандидатурата на Весела Лечева. Но на заседанието на Изпълнителното бюро именно адвокат Златева, която беше и прeдседател на комисията по избора по време на събранието, е казала че документите са подадени в срок и няма как да бъде отхвърлена кандидатурата на Лечева на това основание. И Изпълнителното бюро е гласувало да бъде допусната на Общото събрание. А на самото събрание 5-членната изборна комисия, с председател адвокат Златева, подписа единодушно протоколите след избора", поясни той.