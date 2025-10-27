Съдът отмени наредбата за граничния здравен контрол

Върховният административен съд (ВАС) отмени цялата наредба за провеждане на граничния здравен контрол на влизане в страната.
Решението на съда е мотивирано с факта, че при приемането ѝ през 2006 година наредбата не е била публикувана за обществено обсъждане.
Наредбата определя правомощоята на граничните власти за задържане под карантина хора и товари, когато има съмнения за опасни зарази. Нормативният акт дава възможност да се изискват доказателства за имунизации и дори да се издирват контактните лица на заразените сопасни болести.
Наредбата се използваше най-активно по време на пандемията от Ковид, когато по границите беше установен извънреден режим на движение.
"При приемане на наредбата не е извършеното уведомяване на всички лица, за които възникват задължения или ограничения по силата на разпоредбите на този нов подзаконов нормативен акт", се казва в решението на ВАС.
Проектът не е изпращан до представителни организации на заинтересованите лица, не е публикуван в медиите, нито е публикуван онлайн.
"Така не е предоставена възможност в срок не по-кратък от един месец да се представят предложения и възражения“, допълва съдът.
