Съдът пак остави Благомир Коцев в ареста (обновява се)

Кметът на Варна Благомир Коцев ще остане в ареста, реши Софийският градски съд (СГС) след поредното заседание по мярката на Коцев и искането да бъде освободен. Той е задържан повече от три месеца.
"Съдът счита, че единствената подходяща мярка за неотклонение е настоящата и оставя молбата за изменение без уважение", съобщиха от "Правосъдие за всеки".
Съдът приема, че е налице обосновано подозрение, че Коцев е евентуално съпричастен към деянията, за които е обвинен. Съдът извежда това от показанията на свидетелите, които съдържат конкретика за искани им материални облаги.
Според съда по делото има доказателства за продължително извършвана, еднотипна, престъпна дейност. Съдиите смятам, че като кмет Коцев има достъп до документи в общината и има реална опасност да повлияе на свидетели, които все още не са разпитани.
Дори показанията на повторно разпитания преди Диан Иванов, който първоначално е бил разптван под натиск, да бъдат изцяло изключени, съдът смята, че има достатъчно други доказателства за извършено престъпление.
Чуждестранен инвеститор е нов свидетел по делото
Малко след началото на делото прокуратурата обяви таен свидетел - чуждестранен инвеститор, който е дал показания по делото "Коцев" за искани по 20 000 лв. подкуп за придвижване на процедурите по Подробен устройствен план (ПУП), за който кандидатства. Той бил разпитан с преводач, съобщиха представители на обвинението по време на разглеждането на мярката в социалните мрежи.
Не е ясно обаче дали Коцев се е срещал лично с въпросния чуждестранен инвенститор. Въпросният чужденец се е срещал с хора от близкия кръг на варненския кмет. Тепърва предстоят да се събират доказателства, свързани с неговите показания. Той бил разпитан по неотложност едва в четвъртък вечерта.
Защитата на Коцев се възпротиви срещу използването на тези показания като повод за удължаването на предварителния арест на варненския кмет.
Адвокатът Николай Владимиров заяви, че кметът не подписва подробни устройствени планове, а за това отговарят конкретни длъжностни лица. Той оспори и твърдението на прокурора, че разследването се бави заради липсата на свободни вещи лица за изготвяне на технически експертизи.
"Току-що научихме, че кметът Коцев трябва да седи в ареста, защото нямало вещи лица. Вероятно това е някакво ново основание по НПК. С тези темпове на разследването срокът на задържане може да е безкраен", каза той.
Първоначално мярката бе насрочена за 15.30 ч. днес в сградата на бившия спецсъд на ул. "Черковна", но се наложи началният час да бъде сменен за 19 ч.
Варненският кмет е упълномощил двама адвокати да го защитават - Ина Лулчева, която е временно е в чужбина и адвокат Николай Владимиров, който пристигна от Варна за заседанието и това позволи началото му.
Желанието на защитата на Коцев е мярката да бъде изменена в по-лека - подписка или парична гаранция. Като алтернатива се посочва домашен арест, под какъвто бяха освободени в четвъртък двамата общински съветници от "Продължаваме промяната".
Прокуратурата се оправдава, че ако кметът на Варна на свобода, може да повлияе на свидетели.
Коцев е обвиняем за участие в организирана престъпна група, както и за корупционно престъпление. Основно доказателство срещу него са показанията на бизнес дамата Пламенка Димитрова, изпълнител на редица обществени поръчки във Варна по времето на ГЕРБ. След това тя започва да губи търговете и да подава сигнали, че ѝ се иска подкуп.
По делото е разпитан и заместникът на Коцев в общината Диан Иванов. Впоследствие той се отрече от показанията си и каза, че са били дадени под натиск от шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев.
Заедно с Коцев бяха арестувани и двама общински съветници от Варна - Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Преди два дни те бяха пуснати под домашен арест, а прокуратурата не протестира.
МагистраТните жрици пак ще работят нощна смяна.
Що слагате минуси бе? Човека събираше по 15% точно за касата на ПП, също като Асенчо "кеша" ( от записа на Руди Гела), достоен е за Зам. Председател на ПП!
#12,13 Т.р.о.л. имитатор на никове. ОПГ "Митрофанова". Бившият " Обективни истини".
Всеки е невинен , до доказване на противното. Не може да се задържа човек и тогава да търсят дали е виновен или не. Напомня ми за написаното на Р.П. Уорън " Човек е заченат в грях и роден в поквара, и от вонящите пелени до смърдящия покров, все ще се намери по нещо..."
Белокоско вече не го вири голям нещо. Ще плачем ли пак в съдебната зала , л..берастче?
Благо Магарето е тоя , заради който в Морската Градина във Варна не е ограничено движението на автомобили. Също и долу на Алея Първа. Благо и тате му редовно обжалваха в съда всеки опит да се запази Варна зелена. За да може незаконно повторения им ОГРОМЕН ресторант в центъра ма Морската градина да работи. Да изгние в ареста тая мр..сна г..дина долна.
Айде бее, детето му ще тръгна на училище, вий още държите човека. Силна власт, ей!
Почтените хора разчитат на собствените си сили, а шарлатаните разчитат на процентите от обществени поръчки. Така ли е? Според Пламенка Димиторова е точно така. Пламенка Димитрова човек ли е? Ами човек е, може да говори, разсъждава и дава свидетелски показания. Какво не ви харесва в неините показания? Коцев и двамата общински съветнции от ПП, които бяха пуснати от ареста, са обвинени че са поискали сума, равняваща се на 15% от стойността на поръчката „в замяна на влияние при вземането на решение“. Това е високо морална постъпка, която сигурно заслужава подкрепата от протестиращите. Интересно е , протестиращите на какви проценти са.