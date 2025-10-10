Съдът пак остави Благомир Коцев в ареста. Прокуратурата намеси таен руски свидетел

Кметът на Варна Благомир Коцев пак остава в ареста, като този път в делото се появи показание на свидетел с тайна самоличност, руснак, когото прокуратурата разпитала преди ден по спешност и неотложност. Той е разказал, че са му били искани пари, част от които за Коцев, за да реализира три проекта във Варна, стана ясно в петък на заседанието на Софийския градски съд по молбата на Коцев да бъде освободен от ареста.

Той е задържан повече от три месеца. Рещението на съда обаче не е окончателно и то може да бъде обжалвано пред апелативен съд.

Съдия Силвия Русева смята, че данните за участие в организирана престъпна група не само не са опровергани, но те са и подкрепени от допълнителен доказателствен материал - показанията на таен чуждестранен инвеститор, които съдържали конкретика за искани материални облаги.

Според съдия Русева единствената подходяща мярка за неотклонение е настоящата и оставя молбата за изменение без уважение.

Според съдия Русева по делото има доказателства за продължително извършвана, еднотипна, престъпна дейност. Оснет това като кмет Коцев имал достъп до документи в общината и имало реална опасност да повлияе на свидетели, които все още не са разпитани.

Дори показанията на повторно разпитания преди дни Диан Иванов, който първоначално е бил разпитван под натиск, да бъдат изцяло изключени, съдът смята, че има достатъчно други доказателства за извършено престъпление.

Чуждестранен инвеститор е нов свидетел по делото

Малко след началото на делото прокуратурата обяви таен свидетел - чуждестранен инвеститор, който е дал показания по делото "Коцев" за искани по 20 000 лв. подкуп за придвижване на процедурите по Подробен устройствен план (ПУП), за който кандидатства. Инвеститорът е с руска самоличност и разпитан с преводач, съобщиха в социалните мрежи представители на обвинението по време на разглеждането на мярката.

Не е ясно обаче дали Коцев се е срещал лично с въпросния чуждестранен инвенститор. Той се е срещал с хора от близкия кръг на варненския кмет. Тепърва предстоят да се събират доказателства, свързани с неговите показания. Той бил разпитан по неотложност едва в четвъртък вечерта.

Защитата на Коцев се възпротиви срещу използването на тези показания като повод за удължаването на предварителния арест на варненския кмет.

Адвокатът Николай Владимиров заяви, че кметът не подписва подробни устройствени планове, а за това отговарят конкретни длъжностни лица. От думите на адвоката стана ясно, че защитеният свидетел не е споменавал Благомир Коцев като лице, което го изнудвало, а по-скоро общинският съветник Николай Стефанов.

Адвокатът оспори и твърдението на прокурора, че разследването се бави заради липсата на свободни вещи лица за изготвяне на технически експертизи.

"Току-що научихме, че кметът Коцев трябва да седи в ареста, защото нямало вещи лица. Вероятно това е някакво ново основание по НПК. С тези темпове на разследването срокът на задържане може да е безкраен", каза той.

Варненският кмет остана твърд в позицията си, че е невинен. По думите му това са "лъжи, лъжесвидетелствания, от хора, свързани със стария кмет".

"Абсурдно е внушението на прокуратурата - преди да вляза в Община Варна 20 години вирееше корупция. Аз вземам мерки срещу това и хората, които не са доволни, всъщност са недоволни, че нещата не стават по втория начин", каза той в съда.

"Безобразие и нагласена процедура"

"Цялата процедура е нагласена и този таен свидетел с руска самоличност е поредният кошаревски (купен) свидетел, който те измислиха Всички хора, които не могат да търпят това безобразие, трябва да кажат; "Стига толкова"", каза доскорошният съпредседател на ПП Кирил Петков пред съдебната зала.

"Не може в София да ни изнудват за боклука, в Пазарджик, където има избори тази неделя, да се опитват да сменят общинския съвет, а кметът на стратегическата морска столица – Варна да бъде задържан неоснователно над три месеца. Това е пълно безобразие", допълни той.

Според ПП четирите месеца в ареста не са достатъчни, за да пречупят Коцев и затова той е оставен зад решетките.

"Не могат да действат със силата на аргументите, затова използват силата на репресията. Правен нонсенс след правен нонсенс. Това досъдебно производство ще влезе в историята като поръчково и ще бъде преподавано на студентите как не трябва да се прави. Неслучайно неговият арест и процесът предизвикаха масови протести и международен отзвук. Безпрецедентна несправедливост", написаха от партията във Facebook.

Първоначално разглеждането на мярката на Коцев бе насрочена за 15.30 ч. в сградата на бившия спецсъд на ул. "Черковна", но се наложи началният час да бъде сменен за 19 ч.

Варненският кмет е упълномощил двама адвокати да го защитават - Ина Лулчева, която е временно е в чужбина и адвокат Николай Владимиров, който пристигна от Варна за заседанието и това позволи началото му.

Желанието на защитата на Коцев бешее мярката да бъде изменена в по-лека - подписка или парична гаранция. Като алтернатива се посочваше домашен арест, под какъвто бяха освободени в четвъртък двамата общински съветници от "Продължаваме промяната".

Прокуратурата се оправдава, че ако кметът на Варна на свобода, може да повлияе на свидетели.

Коцев е обвиняем за участие в организирана престъпна група, както и за корупционно престъпление. Основно доказателство срещу него са показанията на бизнес дамата Пламенка Димитрова, изпълнител на редица обществени поръчки във Варна по времето на ГЕРБ. След това тя започва да губи търговете и да подава сигнали, че ѝ се иска подкуп.

По делото е разпитан и заместникът на Коцев в общината Диан Иванов. Впоследствие той се отрече от показанията си и каза, че са били дадени под натиск от шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев.

Заедно с Коцев бяха арестувани и двама общински съветници от Варна - Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Преди два дни те бяха пуснати под домашен арест, а прокуратурата не протестира.