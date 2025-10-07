Съдът потвърди екосанкции за 270 хил. лв., наложени на ТЕЦ "Бобов дол"

Административният съд в Кюстендил потвърди глоби от 270 000 лева общо по две наказателни постановления, наложени от Ррегионалната екоинспекция на ТЕЦ "Бобов дол". Решението на съда, потвърдил решение на дупнишкия районен съд по двете дела, е окончателно. предаде БНР във вторник.

Става въпрос за санкции, наложени при две внезапни проверки за замърсяванията на въздуха в района на въглищната електроцентрала по сигнал за силна миризма и запрашеност на 1 юни и на 7 юни м.г. Замерванията показали сериозно завишение на серен диоксид и за фини прахови частици.

Установено било, че двете сероочистващи инсталации и някои от противодимните филтри не са работили. Съставени са две наказателни постановления - едното за санкция от 130 000 лева, другото - за 140 000 лева, които от енергийното дружество обжалват.

Съдът обаче е потвърдил глобите.

"Дружеството е извършител на множество други нарушения на комплексното разрешително, за което е било санкционирано в завишени размери", пише в съдебното решение.

В началото на годината нализ на природозащитната организация "Грийнпийс" – България на данни, предоставени по Закона за достъп до обществена информация от екоминистерството и екоинспекциите в Стара Загора и в София, които контролират емисиите на ТЕЦ-овете, разкри, че заради пропуски в процедурата по установяване на екологични нарушения на три въглищни електроцентрали, свързани с бизнесмена Христов Ковачки, съдилищата са спестили на дружествата плащането на близо 5 млн. лв. в периода 2018-2023 г.