Съдът потвърди екосанкции за 270 хил. лв., наложени на ТЕЦ "Бобов дол"

Административният съд в Кюстендил потвърди глоби от 270 000 лева общо по две наказателни постановления, наложени от Ррегионалната екоинспекция на ТЕЦ "Бобов дол". Решението на съда, потвърдил решение на дупнишкия районен съд по двете дела, е окончателно. предаде БНР във вторник.
Става въпрос за санкции, наложени при две внезапни проверки за замърсяванията на въздуха в района на въглищната електроцентрала по сигнал за силна миризма и запрашеност на 1 юни и на 7 юни м.г. Замерванията показали сериозно завишение на серен диоксид и за фини прахови частици.
Установено било, че двете сероочистващи инсталации и някои от противодимните филтри не са работили. Съставени са две наказателни постановления - едното за санкция от 130 000 лева, другото - за 140 000 лева, които от енергийното дружество обжалват.
Съдът обаче е потвърдил глобите.
"Дружеството е извършител на множество други нарушения на комплексното разрешително, за което е било санкционирано в завишени размери", пише в съдебното решение.
В началото на годината нализ на природозащитната организация "Грийнпийс" – България на данни, предоставени по Закона за достъп до обществена информация от екоминистерството и екоинспекциите в Стара Загора и в София, които контролират емисиите на ТЕЦ-овете, разкри, че заради пропуски в процедурата по установяване на екологични нарушения на три въглищни електроцентрали, свързани с бизнесмена Христов Ковачки, съдилищата са спестили на дружествата плащането на близо 5 млн. лв. в периода 2018-2023 г.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.