Съдът призна Весела Лечева за шеф на БОК

Съдийският градски съд реши, че Весела Лечева е законно избрана за председател на Българския олимпийски комитет. Съдът се произнесе в полза на Лечева по една от жалбите срещу избора ѝ за шеф на БОК на Общото събрание от 19 март. Решението може да бъде обжалвано на втора инстанция в двуседмичен срок.

С решение от 29 октомври съдия Стою Згуров е отхвърлил всички жалби срещу законосъобразността на взетите от общото събрание на БОК решения. Ищец по това дело е федерацията по бадминтон. Двама индивидуални членове на БОК - олимпийският вицешампион по борба от Олимпиадата в Сеул през 1988 Живко Вангелов и лекоатлетът Пламен Кръстев са поискали да бъдат присъединени по делото като трети лица-помагачи.

В решението си съдът отхвърля всички претенции на жалбоподателя (БФБ), а също така и исканията на Вангелов и Кръстев. Мотивите за жалбата са идентични с останалите искови молби срещу избора на Лечева. Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - София в двуседмичен срок.

Вангелов и Кръстев пък участват и в други дела срещу избора на Лечева. Борецът е част от жалбата на дългогодишния генерален секретар на БОК Белчо Горанов, който трябваше да бъде част и от екипа на Лечева, за да има приемственост. Горанов обаче оспорва организираното от самия него общо събрание, заедно с други двама бивши лекоатлети - Христо Марков и Атанас Търев. Делото предстои да бъде разгледано след седмица, след като през септември беше отложено.

Бившият лекоатлет Кръстев има внесена индивидуална жалба. Искови молби има още от федерациите по борба и по вдигане на тежести, като тези дела все още не са започнали заради забавяне на процедурата от страна на ищците.

Заради жалбите вече повече от 7 месеца се забавя вписването на новоизбраното ръководство на БОК, а съдебната сага създава множество предизвикателства за новото ръководство.

На общото събрание на БОК на 19 март за председател на комитета беше избрана Весела Лечева. Тя спечели битката със Стефка Костадинова, която заемаше поста 20 години. Това обаче доведе до скандал, сградата на БОК първоначално бе запечатана от полицията, последваха и седемте съдебни жалби, с което беше спряно и вписването на новото ръководство на Лечева.

Междувременно Международният олимпийски комитет призна Лечева за легитимно избран председател на БОК, но спря и финансирането на комитета. През септември пък Лечева предупреди, че предстоят и нови санкции, една от които може да бъде отнемането на знамето за предстоящите през февруари Зимни олимпийски игри.