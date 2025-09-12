Съдът пусна под домашен арест двама от задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест двама от задържаните по случая с пребития в Русе полицейски Николай Кожухаров.

Първо бе смекчена мярката за Жулиен Кязъмов, който е обвинен като един от двамата извършители на побоя. След това бе пуснат под домашен арест и Кирил Гочев, който има обвинение за хулиганство.

Прокуратурата твърди, че той е бил шофьор на автомобила с младежите и е уговарял останалите да изградят еднаква версия, според която той не е шофирал опасно.

Адвокатът Георги Георгиев пледира за по-ниска мярка за неотклонение. Той каза, че съседът на Николай Кожухаров – Георги Димитров е спрял автомобила и е тръгнал да отваря вратата на автомобила, след което последвал сблъсъкът.

Апелативният съд ще гледа в петък и другите две дела за останалите обвиняеми Виктор Иванов и непълнолетния Станислав А. Те няма да присъстват в съдебната зала и ще бъдат представлявани от своите адвокати.

Заседанието за задържането на непълнолетния ще се проведе при закрити врата.

По делото вече има показания на пострадалия Николай Кожухаров, но все още няма публична информация за тях.

Според защитата на Кязъмов полицейският шеф е бил ударен от друг човек. Адвокатите поискаха да знаят къде са записите от боди камерите, като обясниха, че няма докладни от четирите полицейски екипа, които са се отзовали на място, предаде бТВ.

"Трима полицейски служители свидетелстват на базата на чуто от проведени беседи - присъствали са случайно в залата и говорят от името на задържаните. Как ви звучи това?", попита риторично адвокатът на Кязимов Станислав Иванов, цитиран от БНР.

Първата инстанция - Окръжният съд в Русе постанови и четиримата да останат за постоянно в ареста, но решението на съда във Велико Търново ще бъде окончателно.