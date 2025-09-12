Съдът пусна под надзора на детски педагогически инспектор един и под домашен арест трима от обвинените за боя в Русе

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест трима от четиримата младежи, задържани по случая с пребития в Русе полицейски началник Николай Кожухаров. Тримата ще бъдат с електронни гривни. Четвъртият задържан пък беше пуснат на свобода под надзора на детски педагогически инспектор.

Първо бе смекчена мярката за Жулиен Кязъмов, обвинен като един от двамата извършители на побоя. Според защитата на Кязъмов полицейският шеф е бил ударен от друг човек.

След това бе пуснат под домашен арест и Кирил Гочев, който има обвинение за хулиганство.

После съдът пусна под домашен арест и Виктор Иванов, който също е обвинен за хулиганство. Накрая съдът се произнесе по мярката на 15-годишния Станислав Александров. Той беше пуснат да се прибере вкъщи, но остава под надзора на детски педагогически инспектор. Мярката на Станислав беше обявена около 23 часа в петък - около 13 часа след старинспекторта на съдебното заседание, предаде Нова телевизия. Тя е възможно най-леката - надзор от педагогически . Искането за премахването на каквато и да е мярка за неотклонение беше депозирана от защитника на Станислав - адвокат Методи Лалов. Защитникът и родителите на осмокласника поискаха изрично заседанието да е открито, а не както поиска прокуратурата - при закрити врата. Според Лалов съдебният състав, гледащ мерките, не е избран на случаен принцип, което беше признато от съда. Защитата на младежа поиска и гледането на видеозаписите, които прокуратурата приложи, описани в 74 страници със скрийншотове, но според Лалов липсвал оригиналният диск. Освен това Лалов обяви, че 15-годишният Станислав е бил задържан без срещу него да бъде повдигнато обвинение. Мерките на четиримата обвиняеми - 18-годишния Жулиен Кязъмов, 19-годишния Виктор Иванов, 15-годишния ученик Станислав и Кирил Гочев на 18 години - се гледаха една по една поради факта, че прокуратурата предстви нови доказателства. Някои от тях са следствена тайна, а сред тях са и показанията на старши комисар Николай Кожухаров. Той е дал своите показания на 10 септември, което предполага, че е в по-добро здравословно състояние.

Прокурорът и защитата влязоха в противоречие по въпроса кой е провокирал боя в малките часове на 4 септември, в резултат на който полицейският шеф на Русе е с тежки наранявания – спукан бъбрек, счупени ребра и пр. Кожухаров се е прибирал от заведение заедно със съседа си Георги Димитров, съпругата и детето си. Най-напред се твърдеше, че до 0.20 ч през нощта двата са изпили по една бира, а после Димитров каза, че само неговите са били две.

Към момента няма отговор на въпроса дали дошлите на място полицейски служители са взели проби на Кожухаров и Димитров за алкохол и наркотици. Четиримата тийнейджъри са проверени и пробите им са отрицателни. Веднага след сблъсъка те са пуснати да се приберат по домовете и са арустувани на следващия ден, 12 часа след боя.

"Протяга се силует, съседът се дръпва рязко назад, след което ръката се прибира и има отново протягане отвътре - навън", заяви прокурорът, според когото такива са заключенията на вещото лице относно видеозаписите от инцидента.

Защитата обаче каза друго.

Адвокатът Георги Георгиев пледира за по-ниска мярка за неотклонение, тъй като съседът на Николай Кожухаров – Георги Димитров е спрял автомобила и е започнал да иска обяснение, излизайки на пътното платно, с което нарушил член 5 от Закона за движение по пътищата и е тръгнал да отваря вратата на автомобила, след което последвало стълкновението.

"Късно са разбрали, че Кожухаров е полицейски служител. Никой не е имал намерението или желанието да наранява когото и да било", допълни защитникът.

"Вината за инцидента не е на момчетата, това се потвърждава и от разпита на комисар Кожухаров, който ни беше предоставен днес писмено", заяви още адвокат Георгиев.

"Просто е станало едно недоразумение, в което твърде късно са разбрали, че става въпрос за комисар Кожухаров. Дали заради легитимацията, дали заради момента, така са се случили нещата. Георги Илиев Димитров бърка в автомобила. Безспорен е този момент – посягане. Първо има махване с ръка от страна на Кирил Гочев, въпреки това пак има приближаване, бъркане в автомобила. Това е поводът да ескалира цялата ситуация и да се стигне до тук", посочи адвокат Георгиев, цитиран от БНР.

Междувременно стана ясно, че Гочев е отказал да предаде телефона си на разследващите, за да се провери дали в него има видеоматериали, подкрепящи появилата се версия, че жената на полицейския началник е замервала младежите с домати. Според обясненията на зам.- вътрешния министър Филип Попов, Кожухаров е носел торба с домати и я оставил на улицата, когато възникнало спречкването.

Според МВР на мястото е имало пътен занк за ограничение на скоростта до 30 км/ч. Това заяви и министър Даниел Митов, твърдейки, че автомобилът с младежите се е движил с по-висока от тази сколост. Но BG Elvеs публикуваха кадър от запис на охранителна камера от същото място и час на побоя и се вижда, че там има кол, но не и знак.

Тоест, знакът е поставен по-късно, за да се "докаже" версията на МВР за превишената скорост на автомобила. Засега няма отговор от МВР по случая. Разследването по случая продължава.

Адвокатите поискаха да узнаят къде са записите от боди камерите, като обясниха, че няма докладни от четирите полицейски екипа, които са се отзовали на място, предаде бТВ.

"Трима полицейски служители свидетелстват на базата на чуто от проведени беседи -присъствали са случайно в залата и говорят от името на задържаните. Как ви звучи това?", попита риторично адвокатът на Кязимов Станислав Иванов, цитиран от БНР.

Протест в защита на младежите в Русе

В четвъртък вечерта стотици граждани се събраха пред Съдебната палата в Русе с искане за обективно разследване на случая с пребития старши комисар Николай Кожухаров, предаде в. "Бряг".

Освен младежи и приятели на задържаните, сред протестиращите можеха да се видят и много възрастни хора, учители, жени и майки с деца. Най-честите скандирания бяха "свобода" и "оставка" – освобождаване на четиримата задържани младежи и оставката на полицейския началник Кожухаров.

На протеста имаше засилено полицейско присъствие. Въпреки опасенията, събралото се множество запази сравнително спокойствие и не се стигна до ексцесии.

Организиратори на протеста бяха млади хора, някои от които се представиха, че не са от Русе. Особено активна в скандиранията бе руса дама на достолепна възраст, която често вземаше микрофона и призоваваше с емоционален тон "децата да бъдат освободени". Възрастен човек, представил се за учител, произнесе слово в стихотворна форма, специално подготвено по темата на протеста.

Паралелен протест се проведе в София пред сградата на Министерството на вътрешните работи, организиран от сдружение БОЕЦ и с искане за оставка на министър Даниел Митов.

Организаторите на протеста в Русе обявиха, че в понеделник от 18 ч. ще се проведе нова протестна акция в града.