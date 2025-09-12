Съдът решава дали да пусне Благомир Коцев от ареста

Софийският градски съд (СГС) решава днес да освободи ли от ареста кмета на Варна Благомир Коцев.

Заседанието започва в 10.30 часа, показва справка в графика на съда. Тогава започва и протест в подкрепа на Коцев пред Съдебната палата в София.

"И преди да бъдем обвинени в натиск върху съда – нека не забравяме, че делото е публично, а като граждани, ние имаме право да изкажем позицията си спрямо всеки публичен процес във все още *нашата* страна. А, и ако има натиск върху съдебната система, то той в никакъв случай не идва от свободомислещите хора на България. Тормозът върху Благомир Коцев и неговото семейство трябва да спре. Искаме си кмета обратно във Варна, където има немалко работа за вършене", пишат във Фейсбук организаторите на протеста.

В края на август защитата на Коцев изпрати до прокуратурата искане за преразглеждане на мярката му за задържане под стража. Документите за мярката за неотклонение на кмета отлежаваха в държавното обвинение близо седмица. Прокуратурата ги придвижи към съда няколко часа, след като лидерът ка ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че "ако имах ей толкова власт, бих освободил кмета на Варна от ареста".

Кметът на Варна Благомир Коцев е задържан вече месеци по обвинение за участие в престъпна група и корупционно престъпление. Основните доказателства срещу него се съдържат в показанията на бизнесдамата Пламенка Димитрова. Тя е сред основните изпълнители на обществени поръчки за хранене на социални домове и учебни заведения по време на управлението на ГЕРБ. След това не успява да спечели търговете. Тя се оплаква и подава сигнал, по който започват работа от Комисията за противодействие на корупцията.

Днес съдът ще гледа и мярката за неотклонение на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, който е обвинен за участие в организирана престъпна група.