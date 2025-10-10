Съдът решава за ареста на Благомир Коцев

За пореден път Софийският градски съд ще заседава по искане кметът на Варна Благомир Коцев да бъде освободен от ареста. Той е задържан повече от три месеца.

Прокуратурата се оправдава, че ако на свобода, може да повлияе на свидетели. Въпреки това от материалите по делото, които се представят в съда, не се вижда да има нови разпити или кой знае колко важни показания.

Коцев е обвиняем за участие в организирана престъпна група, както и за корупционно престъпление. Основно доказателство срещу него са показанията на бизнес дамата Пламенка Димитрова, изпълнител на редица обществени поръчки във Варна по времето на ГЕРБ. След това тя започва да губи търговете и да подава сигнали, че ѝ се иска подкуп.

По делото е разпитан и заместникът на Коцев в общината Диан Иванов. Впоследствие той се отрече от показанията си и каза, че са били дадени под натиск от шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев.

Заедно с Коцев бяха арестувани и двама общински съветници от Варна - Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Преди два дни те бяха пуснати под домашен арест, а прокуратурата не протестира.