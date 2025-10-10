Съдът решава за ареста на Благомир Коцев

За пореден път Софийският градски съд ще заседава по искане кметът на Варна Благомир Коцев да бъде освободен от ареста. Той е задържан повече от три месеца.
Прокуратурата се оправдава, че ако на свобода, може да повлияе на свидетели. Въпреки това от материалите по делото, които се представят в съда, не се вижда да има нови разпити или кой знае колко важни показания.
Коцев е обвиняем за участие в организирана престъпна група, както и за корупционно престъпление. Основно доказателство срещу него са показанията на бизнес дамата Пламенка Димитрова, изпълнител на редица обществени поръчки във Варна по времето на ГЕРБ. След това тя започва да губи търговете и да подава сигнали, че ѝ се иска подкуп.
По делото е разпитан и заместникът на Коцев в общината Диан Иванов. Впоследствие той се отрече от показанията си и каза, че са били дадени под натиск от шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев.
Заедно с Коцев бяха арестувани и двама общински съветници от Варна - Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Преди два дни те бяха пуснати под домашен арест, а прокуратурата не протестира.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
10 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Почтените хора разчитат на собствените си сили, а шарлатаните разчитат на процентите от обществени поръчки. Така ли е? Според Пламенка Димиторова е точно така. Пламенка Димитрова човек ли е? Ами човек е, може да говори, разсъждава и дава свидетелски показания. Какво не ви харесва в неините показания? Коцев и двамата общински съветнции от ПП, които бяха пуснати от ареста, са обвинени че са поискали сума, равняваща се на 15% от стойността на поръчката „в замяна на влияние при вземането на решение“. Това е високо морална постъпка, която сигурно заслужава подкрепата от протестиращите. Интересно е , протестиращите на какви проценти са.
Държава, в която се подкрепят лица обвинени в корупция и участие в ОПГ. Има и протести. Защо протестиращите не подкрепят правосъдните институции, а подкрепят обвиняемите? Без правосъдие, няма обвиняеми, няма и протести. Или протестиращите да ги назаначат за прокурори и съдии и те да раздават правосъдие, след като улицата е над закона. По добре закон на улицата, отколкото закон. Искат проценти, шарлатанска му работа.
Първо приказват, че на свобода обвиняемите могат да повлияят на показанията на свидетелите, а сега приказват че няма опасност да извършат ново престъпление. Те сигурно в ареста са преминали през катарзис , покаяли са се и сега им опрощават греховете като ги освобождават. Кемтът е поискал процент от обществена поръчка за храна за деца, и има свидетелски показания. Те тези хора, които го подкрепят , а те на какви проценти са?
Ще го подкрепят, и защо? Защото са много морални ли, бъкат от морал и чистота. Какво и кого подкрепят, те себе си не могат да подкрпеят. Прокуратурата да завърши разследването и свърши някаква работа като хората. Пуснаха двама обвиняеми по делото, нямало опасност да се укрият. Посредственост.
Всички го подкрепат тоЯ,за ПП/ДБ е разбираемо :/
Какви са тия мутри, те са имат имена, назови всички български мутри поименно, за да имат хората поне спсисък с български мутри/ Това е бандитска държава, а държавата по приницп е на хората, значи излиза че мнозинството българи са мутри и бандити, понеже държавата е бандитска. Така излиза. В бандитска държава, виновни няма, всички са невинни и без да е нужно да се доказва противното. Не може ли просто прокоуратурата да завърши с разлседването и реши дали ще внася официално обвиненение в съда.
Никакво освобождаване на този корумпиран шарлатанин! ;)
Преди два дни Бац€ каза, че не иска Коцев да лежи в ареста и днес "независимият" съд ще го пусне с по-лека мярка!
Веднага свобода за Благо Коцев! И веднага конфискация на 15% от цялото му движимо и недвижимо имущество в полза на ПП!
Сега, ще "решат", че ще го пуснат под домашен арест. Ек сериозно чука на врата на мутрите.