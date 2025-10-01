Съдът спря новия конкурс за директор на БНТ

Административният съд - София област (АССО) с определение спря новата процедура за генерален директор на БНТ, обяви в сряда Съветът за електронни медии (СЕМ). Голямата изненада е, че решението на съда идва не по жалба на сегашния шеф на БНТ Емил Кошлуков, който дори заплаши регулатора с полиция и прокуратурата, ако не спре конкурса, а по жалба на спортния журналист Сашо Йовков, който макар и в пенсия, бе назначен от Кошлуков за външен консултант на спортния канал БНТ 3.

СЕМ съзира наличие на координирана атака с цел осуетяване на изпълнение на правомощията му за избор на нов генерален директор, което противоречи пряко на принципа за върховенство на правото и вменените на Съвета по закон функции. Регулаторът ще обжалва съдебното решение.

Любопитен детайл е, че излъчената за комисар от квотата на ГЕРБ Галина Георгиева се възмути, че решението на съда се обсъжда публично от другите членове на СЕМ.

На думите ѝ председателят Симона Велева коментира, че атаката срещу СЕМ не е само от съда, но и от вътре в регулатора.

"С пълно съзнание след изложението на госпожа Георгиева смея да твърдя, че координираната атака не е само отвън, но и отвътре, включително и от член на Съвета за електронни медии, както се вижда", каза тя.

Парадоксът

Парадоксът е, че макар и да оспорват новата процедура за генерален директор на БНТ, и Кошлуков и Сашо Йовков участваха в нея. Документи още подадоха бившият програмен директор на БНТ Невена Андонова, журналистът и бивш водещ на "По света и у нас" Милена Милотинова, която в момента води предаване по "Bulgaria on air" и Свилена Димитрова.

Емил Кошлуков управлява държавната телевизия вече 3 години след изтичане на мандата му благодарение на съдебни маневри и процедури, разиграващи се в негова полза.

Протакането на делото се реализира с помощта именно на споменатия Сашо Йовков, който не се явява в съдебна зала, оправдавайки се със заболявания.

В "12 без 5"

"На 30 септември в Съвета за електронни медии постъпи определение на I състав на АССО, с което съдът спира новата процедура за избор на генерален директор на БНТ, обявена на 15 юли 2025 година. Съветът с изненада констатира, че съдът определи спиране на процедурата по жалба на Сашо Йовков, след като за него решението за прекратяване на предходната процедура е влязло в сила, а самият той е подал документи за участие в новата процедура", съобщиха още от СЕМ.

"С разнопосочни мотиви съдът веднъж приема, че липсва правен интерес за Емил Кошлуков и отхвърля жалбата му срещу същия акт, а с определението си от 30 септември намира, че за Сашо Йовков е наличен такъв", добавят от регулатора.

Съветът за електронни медии призовава за бързо и ефективно разрешаване на правните спорове и незабавно произнасяне с оглед защитата на обществения интерес и обезпечаване мандатността на ръководството на обществената телевизия.

Как Кошлуков вече заплаши СЕМ с прокуратурата и полицията

В писмото си до СЕМ, постъпило в регулатора на 9 септември, Кошлуков пише, че, ако регулаторът не изпълни влезлия в сила съдебен акт, "ще сезира органите на полицията за изпълнение на разпореждането" и "ще сезира органите на прокуратурата във връзка с неизпълнение на влезлия в сила съдебен акт".

Освен това се заканва да сезира частен съдебен изпълнител, "за принудително изпълнение на съдебния акт, в който случай на всеки от членовете на СЕМ ще бъдат налагани глоби, които не се заплащат от бюджета на органа, а от съответните членове на органа".

Кошлуков освен това предупреждава, че ще сезира Съда за налагане на наказание за неизпълнение на влезлите му в сила актове по реда на АПК, в който случай отново глобите се налагат на комисарите в регулатора, а не от бюджета на СЕМ.

На заседанието си СЕМ излезе с изрична декларация срещу "натиска", който има в писмото. Декларацията не бе подкрепена единствено от Галина Георгиева, излъчена от квотата на ГЕРБ.

Съдебната сага

Писмото си до СЕМ Кошлуков мотивира с решение на Административния съд - София област.

На 1 август Административният съд – София област отсъди в полза на жалби на настоящия шеф на БНТ Емил Кошлуков. Така бе обявено за незаконно решението на СЕМ от 15 юли за предварително прекратяване на старата процедура от 2022 година за избор на генерален директор на БНТ. Съдът излезе и с решение за спиране на течащата в момента нова процедура за избор на шеф на БНТ.

СЕМ започна новия конкурс и прекрати стария в отговор на предходно съдебно решение, в случая на ВАС.

Съгласно него, на 15 юли СЕМ обяви, че "финализира" старата процедура от 2022 г., като в рамките на същия ден проведе 3 заседания, на които отново гласува измежду 8-те кандидати, участвали в надпреварата през 2022 г., но не можа да избере генерален директор. Кандидатите бяха Сашо Диков, Ирина Величкова, Сашо Йовков, Василена Матакиева, Красимир Ангелов и Светлана Божилова, Емил Кошлуков и Венелин Петков.

След това регулаторът отмени процедурата и обяви нова процедура за шеф на БНТ, по която документи се приемат до 12 септември тази година.

Мотивът за решението на СЕМ да прекрати стария конкурс и да обяви нов бе, че "органът, издал административен акт за старт на процедурата през 2022 г., т.е СЕМ, “може да разпореди неговото предварително изпълнение”, т.е. спиране “с цел да се защитят особено важни държавни и обществени интереси и поради опасност, че може да бъде сериозно затруднено изпълнението на акта."

СЕМ обаче се мотивира и с опасност за продължаващо размотаване чрез съдебни дела.

"Предварителното изпълнение е обусловено и от опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта. Прекратяването на процедурата през 2022 г. (макар и с решение по протокол) вече е било предмет на продължително съдебно оспорване, довело до над 3 години институционален застой, през който Българската национална телевизия се управлява в условията на изтекъл мандат както на генералния директор, така и на членовете на управителния съвет, в т.ч. и с един член на УС по-малко от предвидения в чл. 58, ал. 1 от ЗРТ състав. Всичко изложено води до извод, че от особено важен обществен интерес е възлагането на управлението на националния обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги да бъде направено въз основа на нова, актуална 4 концепция за управление, в рамките на нов мандат, което може да се случи само след прекратяване на обявената през 2022 г. процедура.", пишеше в мотивите на СЕМ.