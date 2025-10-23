Съдът върна в ареста бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов

Софийският апелативен съд върна в ареста бившия заместник-кмет на Столична община Никола Барбутов и му наложи задържане под стража. Определението на съда е окончателно, а аргументът на магистратите е, че има опасност той да извърши престъпление.

Според съдебния състав не е разколебано обоснованото предположение за съпричастност към корупционното престъплението, за което е обвинен Барбутов.

Опасност от укриване няма, но съдът твърди, че той може да извърши ново престъпление, след като е получил доказателства за "размяна на съобщения с лице с чуждестранен номер".

Прокурор Юлиан Лефтеров коментира пред журналисти, че съдът е направил извод, че опасността от извършване на престъпление е реална, а не хипотетична от комуникация между обвиняемите Барбутов и Петър Рафаилов, като цитира съобщения между тях.

Съдът се е позовал на техническа експертиза, направена на иззетите телефони, в които има комуникацията между обвиняемите и между обвиняемите и свидетели. По думите на прокурора двамата са говорили за обществени поръчки и суми.

Преди седмица Софийският градски съд промени мярката за неотклонение на Барбутов от "задържане под стража“ в "домашен арест“. След това постъпи жалба от защитата, с която се иска мярката да бъде изменена в по-лека, а от Софийска градска прокуратура внесоха протест, с който настояват Барбутов да остане за постоянно в ареста.

Никола Барбутов е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

Пред съда в последната си дума Барбутов поиска по-лека мярка за неотклонение, за да бъде със семейството си. Той каза, че не познава Соня Клисурска, също обвиняема по делото, както и че не е чувал за част от фирмите, които се споменават по разследването.

Според адвокат Даниела Доковска мярката "домашен арест" е също форма на лишаване от свобода и в случая е прекалена. Тя отбеляза, че Комисията за противодействие на корупцията е бездействала и не е изпълнявала указанията на прокуратурата за разпит на свидетели.

Никола Барбутов е обвиняем за корупция и участие в престъпна група заедно с още няколко души - бизнесменът Петър Рафаилов и Росица Пандова, бивш зам.-кмет на район "Люлин", както и Соня Клисурска, служителка на районната община в "Младост“.

Обвинението се крепи основно на показанията на кметовете на "Младост" и "Люлин", Ивайло Кукурин и Георги Тодоров.

Прокуратурата твърди, че Барбутов е организирал схема за "връщане" на пари към партийната каса на "Продължаваме промяната" от фирми, които преди това са спечелили обществени поръчки.

Барбутов е в ареста от 24 юни, а междувременно бизнесменът Петър Рафаилов е освободен срещу парична гаранция от 10 хил. лв.

Заради това разследване съпредседателят на партията Кирил Петков подаде оставка от парламента и от ръководството на формацията.

При ареста на Барбутов до медиите бе пратен запис, в който той говори с кмета на "Люлин" и му разказва за консултанти, които ще помагат при изготвяне на документацията по обществени поръчки.

Люлинският кмет отрече той да е правил записа, но в разпит пред прокуратурата потвърди, че такъв разговор се е провел.

Свидетелката Соня Клисурска обаче обяви в жалба до съда по мярката ѝ за неотклонение, че тя е била притискана да "говори" срещу Никола Барбутов и Петър Рафаилов, а след отказа ѝ е била привлечена като обвиняема.

"От беседите с разследващите стана ясно, че им трябва "свидетел". Когато категорично отказах, ме използваха като трето лице – ей така, за пълнеж, за да формулират обвинението за престъпна група, въпреки че участниците дори не се познават", заявява тя.

ПП-ДБ сезира прокуратурата да провери твърденията на свидетели, че са били заплашвани да свидетелстват по делата срещу Никола Барбутов и Благомир Коцев.