Съдът: Владислав Панев не е обидил или наклеветил Христо Ковачки с думите "играч" и "финансов господар"

Бизнесменът Христо Ковачки загуби и на втора инстанция делото за клевети, обиди и уронване на престижа срещу бившия съпредседател на "Зелено движение" Владислав Панев, става ясно от решение на Софийския градски съд (СГС) от 12 август. Решението е важно от гледна точка на свободата на словото у нас, защото приема за допустими сериозни критики по важни за обществото проблеми срещу представител на частния бизнес. Решението на СГС може да се обжалва и на трета инстанция.

Ковачки заведе иска, с който претендира обезщетение от 10 000 лв., през 2019 г. заради три публикации на Панев в изданията "Капитал", "Дневник" и "Ekipbg.com", в които политикът прави сериозни разкрития за замърсяването от "Брикел" и горенето на отпадъци.

"Ковачки гори отпадъци (и взема от нашите пари, че ни трови), боклуци изгарят магистрали, запалени вторични суровини има из цялата страна – България гори, буквално...Не е случайно, че компаниите на Ковачки започнаха масиран внос на боклуци основно от Италия с цел изгаряне", пише Панев в една от статиите отпреди шест години.

В друга от статиите - "Парадоксът "Брикел" – колкото повече сажди, толкова повече субсидии", Панев посочва, че "българската енергетика е секторът с най-малко истински пазар и единственото обяснение за процесите в него е силно влияние на задкулисието". "Присъствието на играч като Христо Ковачки в сектора също е достатъчно легендарно. Неотдавна излязоха снимки на поредното брутално замърсяване на района на Гълъбово от "Брикел" - дружество, което произвежда брикети, топло- и електроенергия. И противно на здравата логика, се оказва, че това цапащо предприятие е субсидирано с огромни суми и въпреки това работи на загуба", пише още в публикацията.

Предмет на делото е и трета статия - "Трябва да се мисли за хората, а не за спасяването на олигарсите".

В иска си Ковачки посочва, че публикациите са внесли напрежение, безпокойство, психичен дискомфорт и са уронили репутацията му "вследствие на клевети и обиди".

СГС изтъква, че трябва да се прави разлика между отрицателно мнение, което по същество представлява критика на някого, и обидата. Това, че Панев нарича Ковачки "играч" в енергетиката, според СГС не е обида, защото тази дума "не е унизителна за честта или достойнството му, доколкото при употребата на тази дума по начало не се влага негативен смисъл."

Съдът смята, че твърденията, изложени в публикацията на "Дневник", не са клеветнически, "тъй като с тях не се разгласяват несъществуващи позорни обстоятелства относно личността на ищеца и не му се приписва извършването на престъпление."

Същото важи и за следните изрази в статията на "Капитал": "…феодално зависими от назначения от властта водещ работодател...", "Всичко това прави хората по-свободни, по-малко зависими от един финансов господар...",, "Дори кметът на Бобовдол, избран с подкрепата на партията на Ковачки, …."; "Държи топлоснабдяването на няколко средноголеми български града - Враца, Сливен и други", "В ТЕЦ-овете, свързани с К., обаче такъв проблем няма", "Българският бизнесмен получава според източници 70-100 евро на тон, задето освобождава италианците от боклука им, а след това заради когенерация ("високоефективно" производство на електрическа енергия и пара за отопление) получава преференциални цени от НЕК...", "Коза с изкарването на работници на улицата го е играл многократно".

"Процесните статии касаят обсъждането на значим за обществото проблем, свързан със замърсяването на околната среда и опазването на общественото здраве, поради което е допустимо критиката спрямо разглеждания обществено значим въпрос и ангажираните с него лица да е по-висока, доколкото това съответства на правото на обществото да бъде информирано за действителното състояние на природната и градска среда, в която функционира - арг. от разпоредбите на чл. 39-41 КРБ и чл. 10 ЕКЗПЧОС. С оглед изложеното, не е противоправно поведението, изразяващо се в изказване на мнение с негативна оценка за определено лице, пряко или косвено засягащо общественото му положение, когато името му се коментира или се предполага във връзка с обществен въпрос, свързан с неговия пост, дейност или занятие", пише съдът.

Според СГС Панев "се е възползвал от упражняването на конституционно регламентираното право на изразяване на мнение – чл. 39, ал. 1 КРБ, като обсъждането на разглеждания общественозначим проблем е упражнено с легитимна цел, а не превратно, без да е засегнато достойнството на личността на ищеца чрез отправена обида или клевета". "Противно на довода в жалбата, не се касае за манипулиране на общественото мнение чрез внушаване на негативен контекст и злепоставяне личността на ищеца, а в изказване на мнение с негативна оценка за определена обществена личност, във връзка със значим обществен дебат относно замърсяването на околната среда при извършване на дейността по изгаряне на отпадъци", пише още в решението на съда.