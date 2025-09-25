Съдебните кадровици искат да вземат 115 средни заплати годишно

Точно 18% ръст на заплатите на магистратите и служителите залага Висшият съдебен съвет (ВСС) в проекта на съдебен бюджет за 2026 година, става ясно на днешното заседание на кадровия орган.
Заплатата в съдебната система се изчислява на база увеличаването на размера на средната работна заплата в бюджетната сфера през последните години.
Има една подробност, която ВСС не коментира – актуализация от 18% върху месечна заплата от 20 000 лева (колкото взема член на ВСС) са 3600 лева. Това е много повече от средната работна заплата в страната, която мотивира увеличението.
В момента средната работна заплата в страната е 2640 лева. При средна годишна заплата на член на ВСС между 250 000 и 300 000 лева, това означава, че един кадровик би получил годишно увеличение от около 50 000 лева или близо 115 средни работни заплати годишно.
Всичко това е обосновано с увеличението на средната заплата, което е около 350 лева за последната година.
Увеличението на заплатите на редовите магистрати също ще е огромно, защото средните заплати в системата (заедно с надбавките) вече гонят 10 000 лева.
През февруари Mediapool поиска от Висшия съдебен съвет единствения документ в държавата, който може да обясни стремглавото нарастване на заплатите в съдебната система.
ВСС отказа да предостави своята Таблица № 1 за изчисляване на възнагражденията на съдии, прокурори и следователи. Този документ дава формулата за изчисление на заплатите в съдебната власт.
От години съдебните кадровици разпределят на тъмно и без обяснения парите на данъкоплатците, разпределят бонуси, понякога големи суми за дрехи и други облаги. В декларациите на магистратите, подавани пред съдебния инспекторат, има графа за годишни доходи от трудови правоотношения, но тя стои празна.
Специализираният сайт Lex.bg съобщава, че Министерството на финансите е поискало от ВСС да не залага ръст на възнагражденията за следваща година. Причината за това били препоръките на Международния валутен фонд, които настояват за спиране на ръста на разходите за заплати в публичния сектор.
Съдебните кадровици предлагат бюджет на съдебната власт от близо 1 милиард евро за 2026 година. Разходите за персонал изяждат близо 85% от този бюджет.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Време е да излезем на площада хора, това вече не се търпи. Взимат ОГРОМНИ заплати, не плащат ОСИГУРОВКИ, не плащат ДАНЪЦИ, взимат по 10-20 заплати преди пенсия, взимат ОГРОМНИ пенсии и взимат ЗДРАВЕТО на всеки който се докосне до съдебната система. НЕ!!!!...но но трябват още 6млн - НЕ!!!
Естествено ще им ги вдигнат. Както на полиция, случби армия и бюрокрация. Сега на тези в частния сектор и да падне, средната ще се вдигне за догодина и така безкрай. Финансово чудо
По-скоро, 115 чуми ще ги тръшнат...
Ех голяма работа и какво от това! Това въобще не е проблем! Не е проблем докато има кои да плаща данъци и все още може да се теглят кредити! Защо, ами защото може!
За вода няма, но за купени кадровици има. Не им ги даваме!
Закъснява се с спирането на това ограбване на Народа от тях, НС и регулаторите ...............
Е, как тогава няма да има политически затворници? Който гъкне срущу Буци и Шиши, веднага в ареста, а добре финансово подплатени съдии и прокурори веднога те осъждат по метода" една жена каза", без грам смислени доказателства.
да си ги искат от пээфски тия пари, а не от мойте данъци... - и без това работят НЕ за мен, а за npaceто...
Една от съдебните перверзии!
Това е пладнешки хайдуклък!