Съдебните кадровици търсят желаещи за шеф на ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще започне да пита наред по старшинство съдиите от Върховния административен съд дали някой от тях иска да стане изпълняващ функциите председател на ВАС.

Върховният съд, който разглежда делата срещу актовете на властите, е поставен в сходна позиция като прокуратурата, след като мандатът на председателя Георги Чолаков изтече преди година.

Чолаков все пак се задържа на поста до юли тази година, макар и в разрез с Конституцията, която му забранява допълнително удължаване на мандата. След това той излезе в дълъг отпуск и ключовата съдебна институция остана без началник.

В четвъртък Съдийската колегия дебатира въпроса за ВАС на фона на огромния скандал, който се вихри около временния главен прокурор Борислав Сарафов. Той остава на поста, въпреки изричния законов текст, който му позволяваше да е главен прокурор до 21 юли.

Сарафов се възползва от странното решение на Прокурорската колегия на ВСС, която обяви, че законът не важи за него, тъй като е в заварено положение.

Не всички обаче мислят като прокурорите във ВСС. Наказателната колегия на Върховния касационен съд обяви, че Сарафов е нелегитимен главен прокурор и отказва да приема актовете му. Въпреки това решение правителството безпрецедентно продължи да легитимира Сарафов, като премиерът Росен Желязков ходи по неговите събития.

Казусът с временния шеф на ВАС за първи път от много време предизвика оспорван дебат в Съдийската колегия на ВСС.

В крайна сметка с 5:4 гласа съдиите решиха да започнат активно да търсят нов временен началник на Върховния административен съд. Решението бе прокарано с гласовете на петима върховни съдии, членове на ВСС – Галина Захарова (председател на ВКС), Атанаска Дишева (ВАС), Вероника Имова (ВКС), Олга Керелска (ВКС) и Цветинка Пашкунова (ВКС).

Против бяха Боян Магдалинчев (бивш съдия), Боян Новански (адвокат), Драгомир Кояджиков (бивш спецсъдия) и Даниела Марчева (Софийски градски съд).

Преди месец съдиите от ВАС групово отказаха да посочат своя фаворит за нов временен шеф. Върховните магистрати са били призовани от Висшия съдебен съвет да посочат кой да изпълнява функциите на техен председател през следващите 6 месеца.

С 90 гласа “за” и 3 “против” предложението на ВСС е било отклонено с аргумента, че това не е работа на съдиите. Те са посочили, че Законът за съдебната власт дава право единствено на ВСС да определи изпълняващия функциите председател на съда.

Сега Съдийската колегия на ВСС реши да предприеме нова тактика – да пита индивидуално съдии и след това сама да вземе решение.

В края на октомври миналата година с почти пълно мнозинство съдиите от Върховния административен съд подкрепиха Георги Чолаков да продължи да председателства, въпреки изричната забрана на Конституционния съд.

Подкрепата на съдиите от ВАС за Георги Чолаков тогава бе предшествана от писмо, изпратено от Драгомир Кояджиков, председател на Комисията по атестирането и конкурсите в съдийската колегия на ВСС.

С това писмо Кояджиков пита Чолаков дали той е съгласен да бъде назначен за временен шеф на съда за времето след края на мандата му до избирането на нов титуляр. Тогава Чолаков потърси съгласието на Пленума на ВАС и го получи.