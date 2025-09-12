Съдиите в Разград дружно зарязаха дело за тройно убийство на пътя

Всичките седем съдии от Разград си направиха отвод по делото срещу 19-годишния младеж, който причини смъртта на трима души при катастрофа.
Магистратите твърдят, че са си направили отвод, за да се избегнат всякакви съмнения и за да се осигури независим и безпристрастен съд при разглеждане и решаване на делото, както и да се гарантира правото на подсъдимия на "непредубеден" съд.
По неофициална информация майката на обвинения по делото е работила като призовкарка в съда. Прекият резултат от действията на магистратите е голямо забавяне на правосъдието и създаване на големи неудобства за свидетелите и близките на загиналите, ако искат да присъстват в съдебна зала.
Делото вече е изпратено на Върховния касационен съд за определяне на друг съд, който да го разгледа.
Това е пореден случай на бягство от отговорност в съдебната система. Най-емблематичният случай през последните две години бе масовият отвод на съдиите от Стара Загора по делото за причиняването на телесните вреди срещу 19-годишната Дебора.
По случая в Разград прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу 19-годишния Н.Д., който е управлявал автомобила, с който е причинена катастрофата в Разград. Той ще бъде съден за причиняване на смърт на три лица при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 20 км/ч.
Катастрофата се случи през нощта на 6 юли 2025 година на улица в град Разград. Младежът е обвинен, че е управлявал автомобила на своя баща с много висока скорост, загубил е контрол и е помел масите на заведение, разположени извън пътя.
В този момент там се намирали трима мъже, които са загинали на място. Жертвите на произшествието са на 64 г., на 62 г. и на 58 г.
Тестовете за употреба на алкохол и наркотични вещества, направени на място на водача, са отрицателни. Резултатите са потвърдени и от взетите кръвни проби.
Авто-техническата експертиза по досъдебното производство обаче е установила, че той се е движил с над 90 км/ч, което е повече от 40 км/ч над позволената в града скорост.
