Съдия блокира разпореденото от Тръмп разполагане на Националната гвардия в Илинойс

Федерален съдия в Чикаго временно блокира разпореденото от президента на САЩ Доналд Тръмп разполагане на стотици войници от Националната гвардия в Илинойс, пет дни след като друг американски съдия блокира подобно разполагане в Портланд, Орегон, съобщи Ройтерс.
Американският окръжен съдия Ейприл Пери заяви, че разрешаването на разполагането на войски от Националната гвардия в щата само ще "добави масло в огъня", след като изслуша повече от два часа аргументите на адвокатите на американското правителство и щата Илинойс, които заведоха дело срещу администрацията на Тръмп по повод разполагането на войските.
Съдията заяви, че пълното ѝ писмено решение ще бъде публикувано днес.
Вчера сутринта войници от Националната гвардия бяха забелязани да патрулират в имиграционен център в предградие на Чикаго, който се превърна в честа цел на протести през последните седмици.
Отделно от това, тричленен състав на федерален апелативен съд в Сан Франциско в четвъртък изглеждаше склонен да отмени решението, блокиращо разполагането на войници в Портланд, което би отворило пътя за стотици войници да влязат в града.
Резултатите от двата случая могат да имат значителни последствия за разширяващата се кампания на Тръмп за разполагане на военен персонал по улиците на американските градове въпреки възраженията на демократичните им лидери.
Адвокатите на правителството и в двата съда заявиха, че войниците от Националната гвардия са необходими, за да защитят федералните служители и имущество от демонстрантите. Демократичните губернатори на Илинойс и Орегон обвиниха Тръмп, че умишлено е представял малките, предимно мирни протести като насилствени и опасни, за да оправдае разполагането на Националната гвардия.
При обявяването на решението си в четвъртък от съдийската скамейка, Пери заяви, че ѝ е трудно да повярва на твърденията на правителството за насилие по време на протестите пред имиграционния център в Броудвю, Илинойс.
Тя цитира решение на друг съдия от Чикаго, също издадено в четвъртък, което временно ограничаваше правомощията на федералните агенти да използват сила за разпръскване на тълпи. Протестиращите и журналистите бяха завели отделно дело с искане за такава заповед, като твърдяха, че федерални служители са ги ранили в центъра на Броудвю.
Пери заяви, че поведението на служителите на Агенцията за имиграция и митници на САЩ е предизвикало протестите и че разполагането на войници от Националната гвардия в Броудвю "само ще подхрани огъня, който самите ответници са запалили".
