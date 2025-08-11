Съдия Дани Каназирева получи плюшено зайче от шефа на ВАС за добре дошла

Лично председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков е връчил плюшено зайче с розова панделка в понеделник като подарък за бившата депутатката от ГЕРБ Дани Каназирева при вливането ѝ в редиците на административните съдии в Пловдив, пише сайтът “Под тепето“.

Самата Каназирева публикува в профила си снимки от трогателната церемония по официалното си встъпване в длъжност като съдия в Административен съд – Пловдив. От снимките се виждат и Чолаков, и зайчето.

Тя беше приветствана с усмивки, аплодисменти и символичен подарък – бяло плюшено зайче с розова панделка, поднесено лично от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков и колеги като жест на топло посрещане и пожелание за успех в новия професионален етап, съобщава “Под тепето“.

В момента Чолаков е в дълъг отпуск, въпреки че Висшият съдебен съвет прецени, че може да оглавява ВАС след изтичането на редовния му мандат. Решението на ВСС бе взето, въпреки изричното решение на Конституционния съд от 2005 година, че подобно оставане на постта е противоконституционно.

На този фон през юни т. г. Каназирева успя да се класира за административен съдия в конкурса на Висшия съдебен съвет за външни назначения в съдебната система. Тя е една от тримата нови магистрати, които ще попълнят съдийския състав на Административен съд – Пловдив, заедно с Кирилка Димитрова и Светлозара Стойнова.

“Днес съм точно там, където винаги съм искала да бъда. Политиката никога не успя да замени любовта ми към професията, но ме научи да разпознавам истината от лъжата и стойностното от показното. Оттук нататък пътят ми принадлежи на съдебната система“, коментира Каназирева в профила си във Фейсбук, където също публикува снимки с Чолаков и зайчето..

В края на 2023 г. тя не успя да се класира в конкурса за външни попълнения в прокуратурата, но този път сполучи. На писмения изпит Каназирева изкара 5,88 на казуса и 6,00 на теста, което прави средна оценка 5,94. На устния изпит беше пълна отличничка.

Каназирева сама е обявила на сайта си, че е възпитаник на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", има специализации по "Британско право и право на ЕС" в "Кеймбридж". Доктор е по конституционно право с дисертация "Местната власт в условията на членство на България в ЕС".

Тя беше един от най-гласовите защитници на запазването на специализираното правосъдие, което се дискредитира напълно след аферата “Осемте джуджета“ и разрешенията за масово подслушване на протестиращи срещу кабинета “Борисов“.

Каназирева ще бъде запомнена и с изказването ѝ от парламентарната трибуна в защита на спецсъда и прокуратурата, когато през 2022 г. се приемаше закриването им.

"Не пипайте организираната престъпност, ще настане хаос", обяви Каназирева, което се превърна в знаменит лапсус.

В понеделник ръководството и колективът на Административен съд – Пловдив пожелаха на новите си съдии здраве, професионализъм и устояване на принципите на правото и върховенството на закона.