"Съединението срещу Задкулисието" и разногласията в паметта

Книгата "Съединението срещу Задкулисието. Политика и памет (1885-1998)" на историка Стефан Дечев в сряда ще бъде представена в столичната книжарница "Умберто и Ко" (ул. "Славянска" 14).

В книгата се припомнят редица позабравени факти и за голямото разединение, настъпило след 6 септември 1885 г. в българското общество, както и за разногласията в паметта за това събитие водещи и до трудното му налагане като официален празник на страната едва през 1998 г. Представянето ще бъде от 19 часа тази вечер.

Съгласия и несъгласия около 25-годишнината през 1910 г.

Отбелязването на юбилейната 25-годишнината през 1910 г. е сторено от управляващите демократи с още по-голяма тържественост. Включват се активно и намиращите се в опозиция стамболовисти, радослависти и тончевисти. Възпоменанието е видим израз и на един все по-нарастващ национален консенсус около датата, който побира заедно със споменатите три партийни групировки още и демократи, радикали, земеделци, както и по свой си начин и двете социалистически партии в страната. Разбира се, управляващите демократи на Александър Малинов, за разлика от политическите им противници, държат особено да подчертаят ролята през 1885 г. на техния покоен лидер Петко Каравелов за отстояването на Съединението.

Още в навечерието на празника из столичния град е разпространена програмата за тържествата. Тя включва благодарствен молебен на площад "Александър"; реч за значението на юбилея; шествие до паметника на Цар Освободител с поднасяне на венец и произнасяне на слово; ново шествие до мавзолея на Батенберг с реч и поднасяне на венец; трето шествие до гроба на П. Каравелов с произнасяне на поредно слово и ново поднасяне на венец.

Предвижда се още участието на всички корпорации в столицата със знамената им, както и на ученици и ученички от софийските училища. Заедно с това се планира през целия ден да свири музика и да се играят хора в градините "Княз Борис I", градската "Александър", в квартала Ючбунар и на площад "Св. Никола". Предвижда се още столицата да се окичи със знамена. За вечерта се планира и организиране на галапредставление в Народния театър. Предвидени са още и специални илюминации. Осветителни ракети ще бъдат изстреляни в Александровската градина, на площад "Св. Никола" и в Борисовата градина.

На практика празненствата от 1910 г. се оказват най-големите дотогава, посветени на 6 септември 1885 г. Дори опозиционният стамболовистки "Нов век" констатира: "Юбилейното тържество по случай Съединението бе навсякъде из царството импозантно". В столицата сутринта в 10 ч. е организиран молебен на площад "Александър I". На него присъстват настоящи и бивши министри, някои от водачите на политическите партии, офицери, много граждани, както и самият цар Фердинанд. В 10.20 ч. пристига и царица Елеонора. Следва марш на войските, които дефилират пред царя и са поздравени лично от него. Множеството, изпратено от Фердинанд и Елеонора, се насочва след това към паметника на Цар Освободител пред парламента. Там то поднася възпоменателен венец, а Д. Мишев и д-р Н. Златарев произнасят речи пред насъбралите се официални лица и народ. В словото си Димитър Мишев заявява, че "това е най-светлото събитие в най-новата ни история".

"Това е първата самостойна стъпка на българския народ – продължава ораторът, – с която той засвидетелства своята сила". Венец по-сетне е поднесен и на построената през 1897 г. гробница на покойния княз Александър I, където изследователят на Съединението Тодор Н. Бойчев произнася новo поредно слово. Възпоменанието завършва с шествие по ул. "Граф Игнатиев", което стига до черквата "Св. Седмочисленици". Там то се покланя на гроба на българския премиер по време на Съединението П. Каравелов, където реч произнася учителят от V прогимназия Цветанов.

Късно вечерта в Народния театър се организира предвиденото по програма галапредставление на пиесата "Хъшове" от Ив. Вазов. Сред публиката се намират настоящи и бивши мнинистри, както и участници в Съединението от 1885 г. Сред тях личат имената на д-р Никола Генадиев, Димитър Тончев, председателя на Касационния съд д-р Данчев, члена на Касационния съд Андон Каблешков, директора на пощите и телеграфите Иван Стоянович и редица видни дейци от онова време, живущи вече в София. Много овации събира играта на артистът Ганчев в ролята на Македонски, както и тази на Гено Киров, който се въплъщава в образа на Странджата. В театъра е аранжирана и една жива картина, която представлява по описанието на един от вестниците "паметника на съединението, две жони, едната с корона и меч, а другата държаща знаме, качени на пиедестал, си подават ръце".

"Под пиедестала – продължава описанието – една жена, свързана с окови, представляюща неосовободената Македония, простираща ръце за помощ, и около 12 момиченца с венци от живи цветя. Публиката възторжено акламира картината." Очевидно Съединението вече пряко се свързва с предстоящото национално обединение. Започнало през 1885 г. като движение за Македония, след това премълчавана и с ударение върху самото Съединение превърнало се в повод и за освобождаване от руската опека, в първото десетилетие на новия век и особено към 1910 г. отново централната тема по повод на отбелязването на годишнината от 1885 г. става предстоящото довършване на националното обединение. Накрая в Градското казино на столицата множеството се събира на чаша бира и закуски.

В Пловдив 25-годишнината на Съединението придобива също подчертан размах в сравнение с предишни години. Тук са и представители на тогавашните чети от околните на града села. От София пък пристига отново влак с гости. На проявата е и председателят на доброволческото дружество "Сливница". Организира се молебен за дейците по Съединението, които са вече покойници. Специална почит е отдадена отново на майор Райчо Николов. За пръв път службата е посветена и на загиналите в Сръбско-българската война от 1885 г. Както изтъква и Румяна Първанова, речта на Данаил Крапчев внася и някои дори по-открити послания от софийските. В нея специално се изтъква как Съединението още не е достигнало "националните идеали", тъй като все още има "братя", които страдат под младотурския режим.

По случай празника демократическият официоз "Пряпорец" публикува и кратък спомен на участника в Съединението и сегашен военен министър ген. Данаил Николаев. В него той представя себе си за главен извършител на случващото се сутринта на 6 септември 1885 г. Още в началото на разказа на военния министър и едновремешен майор в източнорумелийската милиция, интервюиралият го от "Пряпорец" заявява: "При тенденциозните разкази и описания на съединението, счетохме за нужно да се срещнем с г. Генерал Николаев, който, както е известно, е играл на 6 септемврий (курс. "Пряпорец") най-важната роля.“ След това читателят се натъква на разказа на самия Д. Николаев, който казва: "На мене, като на един от главните дейци, неизгладимо са запечатани в паметта и най-малките подробности."

Според този разказ на висшия военен той имал честта да е „главен изпълнител“ на обявяването на Съединението. "При невъзможните условия, в които бе поставена Источна Румелия – разказва Д. Николаев, – нямаше тракиец, който да не желае присъединението ѝ към свободното княжество." Допускайки грешка от една година с твърдението си, че новият генерал-губернатор Гаврил Кръстевич бил назначен през 1885 г., когато започнала и борбата, Николаев споменава за насрочените за септември 1885 г. важни маневри в тогавашната автономна област. Те му дават възможност като командир да вика резервисти за три до седемдневно обучение, което да бъде в помощ на готвения акт. Първоначално не било решено точно кога ще се обяви Съединението, но свиканите резервисти от областта трябвало да напуснат Пловдив на самия 6 септевмри. Това обстоятелство, според разказа на Николаев, предопределило и избора на датата за решителното действие.

Макар в поместения материал да се говори най-общо за провежданите в предишните седмици и месеци агитации и за дейността на "тайни комитети", прави впечатление още, че никакви конкретни имена не присъстват в текста и не е споменат нито един конкретен комитет. Същественото остава, че трябвало да се осигури "активно участие" на източнорумелийската милиция. "Според съставения набързо от мене план – пише Д. Николаев – околното население трябваше да нахлуе в Пловдив и да нападне на конака, а войската, под предлог на възстановяване реда, да завърши делото. Така и стана."От тук нататък можем да кажем, че Д. Николаев остава сякаш единствен актьор на историческата сцена. „...аз на разсъмване тръгнах за конака – свидетелства той – и там провъзгласих съединението."

"Днес ние се намираме пред един окончателно и отдавна извършен факт – продължава военният министър на Царство България. – Названието Източна Румелия е достояние само на историята. Даже и тия, които се отнасяха скептически към ползата от съединението, и те вече дойдоха да съзнаят значението и навременността на станалото."

Издателство "Жанет 45".