Обикновено се изтъква как целият народ, всички политици и политически сили са били преди 140 години безусловно за Съединението от 6 септември 1885 г. и са загърбили всички разногласия. В новата книга на историка Стефан Дечев "Съединението срещу Задкулисието. Политика и памет (1885-1998)" се припомнят много позабравени факти и за голямото разединение настъпило след 6 септември 1885 г. в българското общество на север и юг от Балкана.

Съединение или "страна завоеванна" и връщане в "кърджалийските времена"

С вдигането на военното положение (29 март 1886), при наличие вече на свобода на словото, печата и политическата дейност, противопоставянето и разделението на тема Съединение ще стане още по-непримиримо и ожесточено. Още в началото на годината, въпреки действието все още на военното положение, в страната вече се разпространява брошурата "Недоразуменията между българското и руското правителство“.

С консервативен и русофилски език тя разглежда Княжеството като управлявано в момента от "пасмина радикали“, стремяща се "да раскъса връзките на България с Русия“ и да я тласне към "западните свои единомисленици – революционери и анархисти“. И тук Русия служи за очертаване на граници между патриотизма и предателството и се демонстрира вече неведнъж използваният и в предишните години русофилски похват да се представя манипулативно противопоставянето на Петербург като някаква преднамерена политика, търсеща единствено "английско или германско покровителство" или пък съюзяване с Турция.

От своя страна, след подписването на Букурещкия мир, Др. Цанков се обажда с ново писмо от печатницата на Я. Ковачев. То е датирано на 19 февруари 1886 г., като отново поради съображения, свързани с цензурата, се представя от печатаря като "Ръкопис“.

В него Цанков разглежда събитията след 6 септември 1885 г. като трагични за България въпреки бляскавите успехи на българската армия на бойното поле. Сегашното нерадостно положение било и логичен резултат от отцепването на страната от „историческите и священните си връзки“ с Русия. Същото това "отцепвание“ от "естествени покровители“ довело до войната със Сърбия; диктуването на мира на България на преговорите в Букурещ; неизвестността в момента за бъдещето на страната, която се представя като вървяща без Русия единствено към "един вид второ заробванье". Подобно и на първото си писмо, особено ударение в края Цанков поставя върху „священните и непреривните връзки между Русия и България“, разглеждайки ги като залог и надежда за бъдещето на страната. Писмото бързо става известно на политическия свят в Княжеството и веднага започват коментари около съдържанието му. В края на февруари 1886 г., пишейки отново до Гр. Начович, К. Стоилов със съжаление отбелязва, че Цанков не е за никакво сближение с Русия, а е просто едно "руско оръдие“, което иска "руска окупация“. И в началото на март, в послепис, като съобщава на Начович, че Цанков е издал "и второ циркулярно“ по случай сключването на мира в Букурещ, Стоилов с разочарование добавя: "То е слабо. Чел ли си го?“.

Още след вдигането на военното положение в София се подновява излизането на в. "Средец”. Издаването му се субсидира от руското правителство и редакторите му в лицето на Др. Цанков, М. Балабанов и Т. Бурмов отдавна са се съгласили вестникът да се списва в дух, желан от Петербург, без да се отклонява от неговите възгледи, като за целта са им отпуснати и по 40 000 франка годишно.

По това време вече цанковистите в Княжеството отправят обвинения към княз Александър I, че приемайки извършеното на 6 септември Съединение, не се е съобразил с Търновската конституция. Известно е, че тя изрично изисква съгласието на едно Велико народно събрание, за да стане българския държавен глава управител на "друга държава“, на „чужда земя“. Поради това князът придал на всичко случващо се напоследък, според цанковистите, единствено „чисто самоличен характер“. В този смисъл "Светлина“ отбелязва как князът щял да бъде вече "не управител самостоятелен на една държава, но подчинен валия на една провинция от турската империя“, едновременно и унизително "български княз“ и "румелийски валия“.

Популистката реторика в случая достига неподозирани размери и на страниците на цанковисткия вестник може да се прочете дори следното.

"То не е така-току без причина запретено на князът да поема управлението на една чужда земя без съгласието на народа, изразено в неговото Велико Народно Събрание.“

"Ако княз Александър – продължава авторът на вестникарския материал – с неговата самоволна постъпка не притърпя никакво намалявание на неговата Liste civile, никакво съкратение на неговите лични харчове, но напротив, тая постъпка му даде възможност да разполага с повече пари, той трябва да научи, че всичките български граждани до един загубиха от нея, кой по-много, кой по-малко, и че те не могат да не жалеят за неговото прибързвание да се намеси в революционното дело в Румелия, за което местното население можеше, като население, да се извини, но не и княза на съседната държава, който нахлува с войските си в чужда територия и стъпква с краката си един трактат, който обезпечаваше неговата собствена безопасност и безопасността на страната, която се ввери на неговото управление. Ако княз Александър не беше се намесил в пловдивския преврат и не беше влязъл в Румелия, както му съветваха, както го даже молиха истинските доброжелатели на България, когато той беше потеглил от Варна към Балканът, то, няма съмнение, делото на съединението на Румелия с Княжеството щеше по-малко, а негли и никак да се не заплете, войната със Сърбия щеше без друго да се избегне, милионите на хазната, които се изхарчиха, щяха да си седят небутнати, огромните загуби на народа от хора и имот и негови тежки страдания през всичката зима щяха да се предупредят.“

Заедно с това случилото се след 6 септември 1885 г. се представя от цанковистите като едно обикновено унизително "присъединение“ на Източна Румелия към България, а Тракия се разглежда просто като "завладяна" и "покорена" страна, "страна завоеванна".

И наистина насочената срещу извършеното на 6 септември 1885 г. цанковистка русофилска пропаганда поставя силно ударение върху загубите за обикновеното население с оглед на стореното дело.

"Тази доблест ни налага длъжността – четем в "Средец“ – да кажем тук чисто и ясно, че, по въпроса за съединението, народът не само биде по най-немилостив начин изигран, но биде още изложен и на грамадни щети и загуби, на които последствията той и сега сеща, а с време ще да сети и по-живо и по-скоро, ако съдбата не реши другояче.“

Особено много сили се насочват към това да бъде убедено общественото мнение в Княжеството, че на практика не е осъществено никакво Съединение. „Вън от едничкото обстоятелство – продължава материалът в "Средец“, – че българскийт княз щял да бъде назначен за пет години Генерал-Губернатор на Источна Румелия съгласно Берлинския договор, ние в турско-българската спогодба не виждаме нищо, което да се коснува направо или косвено до въпроса за съединението.“

И докато в първите няколко броя на "Средец“ – дали не и поради търсене на диалог с публиката – все пак отсъства искането за "руска окупация" на България, като средство за разрешаване на кризата, то в брой 163 от 19 април 1886 г. "Светлина" вече упорито внушава на читателите си предстоящата ѝ вероятност.

Тя дори представя самото ѝ извършване като резултат от някакъв стремеж на Русия за "собствено самосъхранение“ и желание "да запази и защити себе си.“

Цанковисткият вестник дори внушава как българският народ трябвало да знае, че подобно нещо като руската военна окупация на страната ще бъде сторена "от любов към него и от грижа за неговото спасявание“. Това дава основание дори на Георги А. Кърджиев от страниците на в. "Напред“ да осъди "Светлина“, защото на практика се изказва в полза на една "руска окупация“.

И по-късно, когато тече предизборната кампания в бившата Източна Румелия за попълване състава на вече общото IV ОНС в София с депутати и от Южна България на 11 и 18 май 1886 г., в. "Светлина“ прави описание на преживените месеци и управлението след 6 септември 1885 г. от "нашите днешни правители“: "С глупавщината и инатът си – четем на неговите страници – те измъчиха през седем цели месеци и двете Българии, те съсипаха милиони пари, изгубиха хиляди млади юнаци, разориха безчетно множество семейства, опропастиха цял народ, щото да се не въздигне и подир петдесет годин, предадоха на турците вратата на България, отстъпиха им плодовити и стратегически места, задължиха се да считат създателите на свободна България и нейните естествени защитници за нейни неприятели и зложелатели, а вековните и естествени нейни неприятели – турците, за свои приятели.“

Междувременно, след като дейците на Народната партия в бившата Източна Румелия са работили искрено за Съединението, след сключването на турско-българското съглашение и подписването на Букурещкия мир със Сърбия на 19 февруари/3 март 1886 г., те вече публично осъждат правителствената политика. След отмяната на военното положение в Южна България дълго време лишената от възможности за печатни издания Народна партия, решава да предприеме по-конкретни действия. Затова на 3 април 1886 г., след завръщането на М. Маджаров от въдворяването му в Елена, на заседание в дома му се решава да се поднови издаването на техния вестник "Съединение“.

Ето защо печатният орган още на 5 април започва да излиза в Пловдив като седмичник. Политическият дебат в бившата Източна Румелия и на страниците на вестника се води за състоянието на отношенията с Русия, положението на княза, резултатите от дейността на правителството по Съединението, законността на провежданите избори за попълване състава на IV ОНС с депутати и от бившата Източна Румелия.

Вестникът отрича делото от 6 септември 1885 г., представяйки го като "авантюра“, извършена без подкрепата на Русия, и оправдава всички нейни реакции след него. И той се обявява категорично против турско-българското съглашение и представя в позитивен план намесата на Петербург, довела до подписването след това на Топханенския акт.

Много остро се поставя въпросът дали въобще може да се говори за Съединение. Ето защо и в уводна статия четем: "Това ли е съединението, което сме искали? Това ли е целта, която се е желаело да се постигне? Съединението е състояло за нас и за всеки българин в окончателното и пълно сливание на България и Румелия в една държава, с едни граници, с един основен закон, с един княз. Ни на един българин не е могло да мине през умът, че под думата съединение се разбира, да се назначава всеки пет години българский княз за Главен Управител на Источна Румелия и да се преработи Органически устав“.

Освен липсата на действително Съединение другият често срещан аргумент е свързан с фактическото присъединяване на Източна Румелия към Княжеството и нейното практическо завоюване. Прави впечатление, че още с подновяването на вестника и за свалената от власт в Източна Румелия Народна партия след "авантюрата“ на 6 септември 1885 г. бившата автономна област също се явява "завоеван край“, с "най-нечутата тирания и подтисничество“.

"Всичките действия на българското правителство – четем в друг материал на вестника, – целокупното му поведение, от 6-й септемврий па и до сега, доказва ясно като ден, че в неговата мисъл работата е била да се присъедини (курс. Съед.) чисто и просто Источна Румелия към Княжеството. 6-й септемврий прогласи наистина съединението, но хората от София разбраха съвсем инак работата и тутакси започнаха да третират присъединената страна като завоевана.“

В друг материал на "Съединение“, озаглавен "Революция и пронунциаменто“, говорейки за румънски шовинисти, които представяли едва ли не нещата все едно че те са решили съдбата на войната при Плевен през 1877 г., се коментира следното: "Ний толкова се отвръщаваме и толкова не можем да търпим ромънските шовинисти, колкото не можем да търпим и нашите, българските шовинисти, които са разбили ушите и на глухите, че сме имали 6 септемврий и че този 6 септемврий не само че е наш, но че е по-велик от всичките други велики дни, които народите на вселената са могли до сега да видят. По улиците, по публичните места, по вестниците и журналите, героите на тоя велик по необмислеността им ден, призовават едва ли не цялото человечество да падне на колене пред революцията (курс. Съед.) на 6 септемврий и да им поблагодарити за благата, които ще произлязат от нея и ще облеят цялото человечество по земното кълбо.“ За вестника обаче това е "тоя велик, паметен, незабравим истина по разорителните си последствия ден на българската велика революция“. Нещо повече: "Превратът на 6 септемврий е пронунциаменто (курс. Съед.) и ден за смърт или за живот на българскийт монарх, ден на княз Батемберга“.

Времето след 6 септември 1885 г. се определя като отличаващо се с управление на "всичките разюздани елементи, всичките развалени и деградирани натури“, епоха, подобна на "кърджалийските времена“. Описвайки режима след 6 септември 1885 г., „Съединение“ отбелязва: "Правителството се реши най-после, подир седем месеца, да дигне военното положение и да освободи страната от възмутителний режим на беззаконията, произволите и терора, под който е пъшкала през всичкото това време. Военното положение, беззаконно установено и още по-беззаконно практикувано, подвергна страната, в продължение на седем месеца, на тежката участ на един завоеван край“. В друга пък уводна статия на изданието четем следното: "От всичко станало у нас след 6-й Септемврий, всякой българин ясно ще е разбрал, че превратаджиите подхванаха едно велико дело с най-голямата легкост, необмисленост и вятърничавост.“

Уникалното фатално значение на датата 6 септември 1885 г. се внушава с изключителна категоричност и недвусмисленост. В една от уводните статии може да се прочете и следното: "Никога отечеството ни не е бивало в по-голяма опасност от днес. Това всякой вече вижда и разбира“. В четвърта уводна статия авторът в изданието описва как „през този несносен седеммесечен период“ се настанили "най-нечутата тирания и подтисничество“.

"Можеше ли нещо да оправдае – пита "Съединение“ – тия строгости и жестокости на правителството от Княжеството към една страна, която сама го беше повикала и му отдаваше в разположението всичките си средства и сили, и снага, за една велика борба?“

"Както нашите бащи и деди – четем по-късно – са предавали нам страшните спомени за кърджалийските времена, така и ний, съвременниците на векът на свободата, ще разказваме за дълги години невероятните злодеяния, които ни слетяха – от собствените наши братя!“

Вестникът бърза да съобщи и друго, свързано с данъчните тежести на областта, които налага "софийското правителство“ и да коментира: "След седеммесечни безбройни жертви в хора, в добитъци и в пари, на Южна България се налагат такива тежки данъци, каквито досега ни еднъж не е плащала. Не вярваме, че ще се намери някой, какъвто и жарк партизанин и да е, който да отрече, че от 6 септемврий нашата страна не е претърпяла сериозни изменения в своето материално състояние. Достатъчно е да си спомним неограничените реквизиции, които, Бог знай, кога ще се изплатят, съсипванието на хиляди добитъци по пренасянето на тия реквизиции и пословичните волни (курс. Съед.) помощи, които под удара на военното положение се изтръгваха от населението. При това тряба да се добави, че голяма част земя остана необработена, защото най-свежите сили бяха отстранени в продължение на 6 месеци от ралото и от дюкяните.“

И друго съобщение на вестника изтъква: „Всичките пловдивски граждане, които са давале на вересия разни продукти и стоки на реквизиционните комисии още през месеците ноемврий и декемврий, още не са получили парите си.“ В края пък се пита настойчиво: "Защо се задържат парите на хората, защо им се не плащат парите? Ако сме завоевани, бива ли да ни земат отгоре и стоките, без да ни плащат?“

Постепенно и темата за обтегнатите отношения с обявилата се срещу делото на 6 септември Русия като прекалено висока цена за Съединението трайно се подхваща както от цанковисти, така и от бивши "лъжесъединисти“. В трета уводна статия в броя от 5 април може да се прочете и следното: "И ний, тържествувахме, и ний се поздравлявахме с освобождение, с победа, с бъдеще, когато мимо нас, мимо народа (курс. Съед.) се вършило най-страшното престъпление, когато са се късали светите братски връзки на освободената България с освободителката Русия, когато са се изстудявали сърдцата ни със сърдцата на 100 000 000 руски братя, когато България се е изтръгвала из обятията на Покровителя и се е оставяла на произвола на съдбата, без защита, в ръцете на неколцина честогонци, в хаоса и неизвестността“. Не се пропуска и тук да се припомни и бъдещата нужда от Русия за осъществяването на една "Санстефанска България“.

Не на последно място, "Съединение“ изгражда политически граници на идентичност, представяйки както непосредствените организатори на акта от 6 септември 1885 г. в Източна Румелия, така и правителството на П. Каравелов в Княжеството, като „русоеди“ и "злобни русофоби“. Изданието описва тяхната "предателска политика“, говори за "безнравствен“ характер на подкрепата за Княжеството от Англия и съюза му с Турция. Накрая читателят трябва да бъде заставен да стигне до извода, че „правителството“ в София "не е било българско и славянско, а чуждо и узурпаторско“.

* Историкът доц. Стефан Дечев е преподавател в Нов български университет и бивш преподавател в Югозападния университет. Автор е на редица книги и изследвания по различни исторически въпроси. Новата книга ще излезе от печат в близките дни от издателство "Жанет 45“.