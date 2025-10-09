Сакскобургготски продаде къщата си в село Баня на Георги Самуилов

Последният български цар и бивш премиер Симеон Сакскобургготски е продал фамилното си имение в град Баня край Карлово. Купувачът е бизнесменът и собственик на "Инса ойл" Георги Самуилов.

Сделката е сключена в края на септември, а продажната цена на сградата, построена през 1929 година по проект на известните български архитекти Иван Васильов и Димитър Цолов, е 2.5 милиона лева, съобщи изданието "24 часа".

Цената е около два пъти по-ниска от търсените 2.5 млн. евро за къщата преди десетина години от наследниците на цар Борис ІІІ.

Обявата за продажбата на царския дворец в карловското градче се появи отново през юни и предизвика недоволство сред местните жители. Тогава от сдружение "Заедно за град Баня" изпратиха официално писмо до президента Румен Радев, председателя на Народното събрание Наталия Киселова, премиера Росен Желязков, областния управител Христина Янчева и ръководството на община Карлово, в което настояваха държавата да придобие собствеността върху царската къща и да поеме неговото управление.

"Още не съм взел решение какво да правя с имота. Това е частна инвестиция. От бизнес гледна точка има продажба, има и купувач. Може би тепърва ще мисля как да го развивам", коментира Георги Самуилов пред "24 часа".

Вилата в Баня е сред 6-те частни имота на царското семейство Кобургготски и единствената частна къща, построена от Борис III. Земята, върху която е построена, е била закупена от местните земеделци. Комплексът има още 2 по-малки сгради, предназначени за гости и прислуга. Целият имот е ограден с масивен, висок каменен зид с две дъбови ковани порти.

Царската вила е с обща площ на прилежащата земя от 10 598 кв.м., а разгънатата застроена площ на сградите е 1000 кв.м. Всичко е запазено в автентичния си вид. Къщата разполага с фоайе, трапезария, кухня, винарна, множество спални и бани. Там е и личният кабинет на Цар Борис III. В обявата за продажбата агенцията за недвижими имоти анонсира, че новият собственик може да превърне Двореца в бутиков хотел с високо историческо значение. Цена на имота обаче не беше обявена.

След отмяната на монархията в България през 1946 г. вилата в Баня е национализирана от тогавашния режим. До 1998 г., когато бе реституиран, имотът е сред основните туристически атракции в община Карлово, но след това постепенно западна и бе затворен за посещения. Интересът към него обаче продължава, посочват още от сдружението.

Вилата е първият дом в България на Симеон Сакскобургготски след окончателното му завръщане в родината, като той и сестра му Мария Луиза със свои гости и приближени често се отбиваха в Баня. В града е и избирателната секция, в която царят гласува.