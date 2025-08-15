"Сам съм вдясно": Борисов видя синхрон между Пеевски, Радев и ПП-ДБ (видео)

Бойко Борисов обясни в петък от силистренското село Айдемир, че има много добър синхрон между президента Румен Радев, Делян Пеевски и ПП-ДБ, защото са се обявили срещу планираната разпродажба на държавна собственост.

Според лидера на ГЕРБ само неговата партия била дясна, а “Продължаваме промяната – Демократична България”, ДПС – Ново начало и Румен Радев се конкурират за политическото пространство вляво от центъра.

Борисов започна да се шегува, че политическите му опоненти ще бранят с телата си държавните имоти.

Първо “Продължаваме промяната” започна петиция под мотото “България не е за продан!”. След това президентът Румен Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост.

Накрая и Делян Пеевски обяви, че внася промени в закона, които да направят невъзможна приватизацията на редица държавни предприятия. Той обеща да спре продажбата на държавна собственост, въпреки че на 1 януари подкрепи промените в закона, които правят възможна продажбата на близо 4400 имота.

Списъкът с държавните имоти, предложени за продажба, първо беше публикуван, но след това бе скрит от властта. Граждански активисти откриха в него, че се подготвя продажба на културни паметници и парцели по Черноморието.

Позицията на Пеевски постави в много неудобно положение Борисов, който остана да стърчи като основният, подкрепящ непопулярната в обществото разпродажба на имоти.

“Сега, че група леви партии начело с популист-президент си измислят по средата на лятото... ПП-тата щели да бранят с телата си (имотите), а ДБ се представят за дясна партия, Пеевски и той ги брани, и Радев брани. Но не казват от кого ги бранят и какво е останало след разбойническата приватизация да бранят. Битката в център-ляво е толкова силна – с телата си щели да бранят”, каза Борисов.

Според него останалите партии около ГЕРБ са лишени от политически теми, докато “правителството се бори с пожари, действа, строи се много и, като нямат какво да си измислят, с телата си почват да бранят (държавните имоти)”.

“От Радев до Асен Василев едни тела ще извадят – ще стане страшно”, иронизира Борисов.

Борисов каза, че ГЕРБ е във властта от 15 г. в различни конфигурации и няма нито една приватизационна сделка, от която да се срамува.

Приватизацията на българския държавен холдинг "Булгартабак" се осъществява през 2011 година по време на първото управление на ГЕРБ на цена от едва 100 млн. евро, а купувачът е никому известното дружество "БТ инвест ГМБХ".

Депутатът от ДПС Делян Пеевски също стана официален акционер в холдинга през 2015 година с 5%. Бившият мажоритарен собственик на КТБ Цветан Василев, който за известно време бе приятел с Пеевски, твърдеше Пеевски е контролирал 80% от “Булгартабак".

През 2016 година Пеевски прехвърля своя дял от 5%. Тютюневият холдинг беше фактически ликвидиран през 2019 г. със затварянето на фабриките. Така бяха закрити около 1500 работни места, въпреки задължението на приватизатора те да бъдат поддържани поне до 2021 г.

Сам съм вдясно

“Нито аз ще стана ляв, нито те – десни”, каза той.

“Първо излизат ДБ-тата и ПП-тата и казват – закриваме КОНПИ (сега КПК). Няколко дни след това излиза Пеевски и казва – закриваме КОНПИ. До този момент и Радев беше за това КОНПИ да се закрие”, каза Борисов.

Той обясни, че всички те не отбелязват, че България не може да закрие антикорупционната комисия, ако иска да спаси парите по Плана за възстановяване.

“Това свършихме ние, докато те се състезават кой какво да подхвърли, че само от него зависи – и ПП, и ДБ, и Радев, и Новото начало. Но това са партиите в център-ляво. За съжаление, вдясно останахме само ние – защото е лесно да казваш ‘за хората’, против приватизацията, против еди-какво си.” (‘За хората’ е рефрен на Пеевски, б.р.).

В отговор на въпрос какво ще стане, ако загуби политическата подкрепа от “ДПС – Ново начало” и правителството остане в малцинство, той каза, че ще последват предсрочни избори, но останалите партии ще трябва да се аргументират.

“Тази паянтова конструкция, невъзможна дори, изисква висша политическа отговорност от останалите партии. И мисля, че ‘Ново начало’ няма да вървят в посока да падне правителството. Нито аз ще стана ляв, нито те – десни, и като отидем на избори, всеки ще обясни защо”, каза лидерът на ГЕРБ.

Говорейки за себе си в трето лице, Борисов обясни, че е допуснал една грешка.

“Борисов научи българите да карат без пари (по пътищата). От любов към хората, както казват. А това не е правилно. Вече научени, това трудно ще се промени”, каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ обясни, че забелязва напоследък и много интересен синхрон между Радев, ПП и Ново начало за антикорупционната комисия.