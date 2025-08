Съмнителна кампания събира пари за болно дете

Кампания за събиране на средства за болно дете става все по-популярна във Фейсбук. Призивът за дарение е достигнал до десетки хиляди потребители благодарение на платени реклами и вероятно е събрал немалко средства. Преглед на страницата на кампанията обаче поражда съмнения за това къде отиват средствата.

Става дума за фейсбук страницата "Животът на Даниел е важен". В нея се разказва за 7-годишно дете с рядък мозъчен тумор. Тъй като за това състояние доказано ефективно лечение няма, потребителите са призовани да даряват за процедури в частна клиника в Сан Диего.

Фейсбук страницата препраща към страница с домейн dawnofchild.org. Там има само една кампания – на Даниел. Според данните на самата страница тя е собственост на американската организация Dawn Of a Child Inc, регистрирана под правната форма not for profit organisation, която обикновено се използва за образователни или научни цели и не разпределя печалба за акционерите си.

Проверка на Mediapool показа, че организация с такова име е регистрирана във Флорида. Данните от фирмените регистри показват, че това се е случило през март тази година.

Като предмет на дейност е посочена подкрепа за деца, страдащи от различни заболявания. В управата на компанията влизат четирима души – Авраам Спира, Ицхак Грийн, Дария Волчкова и Олександр Зимин. Компанията не е публикувала никакви отчети, тъй като е учредена едва през март. На посочения ѝ адрес във Флорида има къща, част от жилищен квартал.

Администраторите на фейсбук страницата не отговарят на съобщения. Методите им за даряване изискват задължително споделяне на лична и банкова информация.

Страницата във фейсбук е създадена на 1 юли и оттогава са качени едва четири снимки. Те имат стотици споделяния и коментари, но сред тях няма такива от създателите. Едновременно с това в уеб страницата се твърди, че са събрани над 76 хил. евро. А търсената окончателна сума е над 594 хил. евро. Родителите на Даниел са посочени само с малките си имена, които не съвпадат с тези на нито един от учредителите на организацията във Флорида.

България не е единствената страна, в която се събират пари за Даниел. Кампанията се появява и сред потребители в Северна Македония. Изданието tocka.com.mk наскоро я описва като измамна.

Проверка на Mediapool показа, че реклами за болния Даниел са пускани и в Латвия и Германия. Там са създадени идентични страници на местния език. За всички държави се използват едни и същи видеа и снимки. Рекламите в социалната мрежа водят към различни езикови версии на една и съща уеб страница. Във всяка от отделните държави рекламите са ограничавани умишлено, за да не се дублират. Например, рекламата в България е забранена за показване в Германия и Латвия и обратното.