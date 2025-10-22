Само 44% от българите събират боклука си разделно, кампания ще променя това

Само 44 на сто от българите винаги събират отпадъците си разделно, 36 процента – понякога, а 20% - никога, макар девет от всеки десет души да заявяват, че малките действия като рециклиране (или разделно събиране) на боклука имат значение. Това показват резултатите от представително онлайн проучване сред 415 души от 20 до 55 години градско население, проведено по поръчка на организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България през август 2025 г.

Реалко над 20 години от разполагането на цветните контейнери за разделно събиране в над 200 общини в страната все още много хора нямат навика да събират разделно отпадъка си. Затова четирите такива организации - "Екопак", "Екобулпак", "Булекопак" и "Еко Партнърс", започват кампания, която да убеди гражданите в ползите от разделното събиране на отпадъците от опаковки и мотивирането им да не ги изхвърлят в общия боклук.

През октомври и ноември от телевизионния и радио ефира, както и в външна и дигитална реклама, организациите ще отговорят на въпросите и притесненията на гражданите, ще ги информират как правилно да разделят отпадъците си спрямо различните системи за разделно събиране – с два или три контейнера, и ще покажат защо разделното събиране е едновременно и лесно, и полезно.

В сайта www.reciklirai.bg гражданите ще могат да проверят коя организация работи в тяхната община и ще се запознаят с основните съвети за правилно сортиране на опаковките си.

Кампанията "КУПУВАШ. ПОЛЗВАШ. РЕЦИКЛИРАШ" иска да достигне до максимален брой граждани. За да се оцени ефекта от кампанията организациите ще проведат социологическо проучване за нагласите на гражданите преди и след реализирането ѝ.

Разделното събиране е важна стъпка към устойчивото управление на отпадъците и опазването на природните ресурси и всяка правилно изхвърлена опаковка има голямо значение за бъдещето на всички нас, заявяват организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки.